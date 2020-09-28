Катакомбы, поражающие своими размерами

В туннели под Парижем водил гостей еще император Наполеон III. А после того как для посещений оборудовали 2 км подземных ходов, они стали самыми известными катакомбами в мире, чьи мрачные коридоры вдохновляют режиссеров, писателей и разработчиков компьютерных игр. Однако подземные города, скрывающиеся буквально под ногами, можно найти и во многих других странах: люди всегда любили копать тоннели.



Катакомбы Рима

Зноймовские катакомбы

Лондонские катакомбы

Одесские катакомбы

Катакомбы собора Сан-Франциско

Катакомбы Святого Павла и Святой Агаты

Катакомбы аббатства Сакромонте

Катакомбы собора Св. Стефана

Катакомбы Ком-эль-Шукаф