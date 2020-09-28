Катакомбы, поражающие своими размерами

В туннели под Парижем водил гостей еще император Наполеон III. А после того как для посещений оборудовали 2 км подземных ходов, они стали самыми известными катакомбами в мире, чьи мрачные коридоры вдохновляют режиссеров, писателей и разработчиков компьютерных игр. Однако подземные города, скрывающиеся буквально под ногами, можно найти и во многих других странах: люди всегда любили копать тоннели.
Катакомбы Рима
Рим
Под Вечным городом скрывается свыше 60 катакомб общей протяженностью порядка 150 км. Большинство из них расположено вдоль древней Аппиевой дороги. Считается, что многие из катакомб были построены христианами во времена гонений. Подземные галереи украшены фресками и мозаиками со сценами из Ветхого и Нового Завета. В отдельные катакомбы проведено электричество и они открыты для посещений.
Зноймовские катакомбы
Зноймо
Строительство катакомб началось примерно в 14 веке. Построить подземную сеть ходов было решено для защиты жителей во время военных конфликтов. Существующие подвалы домов соединили между собой галереями, создав практически целый подземный город с колодцами, хранилищами с едой и ловушками для врагов. В катакомбах могли спрятаться жители всего Зноймо, а запасов продовольствия хватало на пережидание даже длительной осады.
Лондонские катакомбы
Лондон
Помимо лондонской подземки под городом располагается бесконечная сеть галерей, возведенных в разные эпохи. В зависимости от размещения у них было самое разное предназначение: от кладбища до традиционного подземного укрытия. Одни из наиболее известных располагаются по соседству с рынком Кэмден и проходят под грузовым двором на Примроуз-Хилл. Когда-то они служили стойлами для пони, которые использовались на сортировке вагонов. Сейчас же галереи Викторианских времен превратили в винтажные лавочки с антикварной мебелью, аксессуарами и одеждой.
Одесские катакомбы
Одесса
Несмотря на то, что эти катакомбы считаются самыми молодыми, они же являются самыми протяженными в мире. Появились они вследствие добычи ракушечника. Сеть коридоров простирается на многие-многие километры, а в связи с тем, что освоение залежей происходит и по сей день, туннели продолжают расти. Приблизительно их длину оценивают в 2500-3000 километров.
Катакомбы собора Сан-Франциско
Лима
Неотъемлемой частью собора и монастыря Святого Франциска Ассизского, построенного в 1774 году, стала сеть подземных туннелей. Следуя традиции хоронить усопших на территории церквей, ее стали использовать как кладбище. Хоронили под монастырем вплоть до 1808 года, пока за переделами города не было построено кладбище. По оценкам исследователей, в катакомбах было сделано около 70 000 захоронений. Помимо склепов катакомбы располагают секретными проходами, связывающими со святым трибуналом.
Катакомбы Святого Павла и Святой Агаты
Мальта
Поскольку в Римской империи хоронить людей в пределах города запрещалось, каменоломни городов Мдина и Рабат адаптировали под кладбища. Стены катакомб покрывали известняковым порошком, благодаря чему здесь создавался свой микроклимат с постоянной температурой и влажностью. По преданию, именно здесь молился апостол Павел, потерпевший кораблекрушение у берегов Мальты. В 1998 году катакомбы были внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Катакомбы аббатства Сакромонте
Гранада
Аббатство было основано в 1600 году на холме Валпараисо. Во времена Римской империи здесь велась добыча горных пород, и оставшиеся выработки стали подземной частью аббатства. Место окутано множеством легенд. Согласно одной из них, именно в этих катакомбах были найдены останки Святого Сесилия. Впоследствии его объявили покровителем Гранады и в первое воскресенье февраля в его честь устраивают праздник.
Катакомбы собора Св. Стефана
Вена
Церковь постройки середины 14-го века была возведена на месте древнего кладбища, берущего отсчет еще с римских времен. В 1732 император Карл VI запретил похороны на кладбищах внутри городских стен. С этого момента усопших начали хоронить под землей, в том числе и в склепах под собором Св. Стефана. Пока Иосиф II не распорядился покончить с подземными могильниками, под собором успели похоронить около 11 0000 человек. Здесь покоятся тела выдающихся деятелей Австрии разных эпох, более 70 членов монаршего семейства Габсбургов, а в епископском склепе до сих пор хоронят высших иерархов австрийской церкви.
Катакомбы Ком-эль-Шукаф
Александрия
До 1900 года никто и не подозревал о существовании этих катакомб, пока над ними случайно не обрушилась земля. По оценкам археологов, возраст катакомб составляет около 1500 лет. В основном подземные галереи использовались для погребения. Нижняя часть туннелей до сих остается неизученной, так как ярусы затоплены грунтовыми водами. С 1995 года катакомбы открыли для посещения широкой публики.
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