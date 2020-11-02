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Как кусаются черепахи

Грифовую черепаху считают самой опасной из известных науке черепах. Уже одним своим видом она похожа на ископаемого динозавра с крайне дурным характером. В местах обитания грифовой черепахи о них ходит множество историй: им приписывают даже охоту на небольших крокодилов. В первую очередь они известны своими челюстями – их сила может соперничать с тисками.

Как кусаются черепахи

Один из видеопутешественников решил проверить легенду, действительно ли грифовая черепаха такс сильна как говорят в своих рассказах рыбаки тропических рек и болот. Он нашел довольно крупный экземпляр грифовой черепахи и начал эксперимент.

Как кусаются черепахи

Проверка на куске индейки показала, что сила действительно впечатляет: хитиновый клюв пробил около двух сантиметров. Настала очередь проверки на бамбуковой варежке. По словам путешественника, о силе грифовой черепахе не врали. Даже бамбуковая защита позволила оценить мощь клюва. Правда расстраивает, что эксперимент не получился точным. Гораздо интереснее было бы, если проверить силу черепахи на приборе измерения давления.

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Как кусаются черепахи

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