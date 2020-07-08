Есть среди насекомых общественные, например, медоносные пчелы или самые обыкновенные осы, которые строят гнезда из бумаги. У этих насекомых есть дом, им есть, где ночевать.



Но среди пчел и ос есть группа видов, которые ведут индивидуальный образ жизни, так называемые одиночные пчелы или осы. Как проводят ночь они?









Как спят пчелы

Как спят осы