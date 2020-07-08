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Как спят пчелы

Есть среди насекомых общественные, например, медоносные пчелы или самые обыкновенные осы, которые строят гнезда из бумаги. У этих насекомых есть дом, им есть, где ночевать.

Но среди пчел и ос есть группа видов, которые ведут индивидуальный образ жизни, так называемые одиночные пчелы или осы. Как проводят ночь они?

Как спят пчелы

Как спят пчелы


А вот так:

Как спят пчелы

Я часто замечал за длинноусыми пчелами, ведущими одиночный образ жизни, стремление собраться на ночь кучкой:

Как спят пчелы

Особенно они любят закопаться в мягкие лепесточки соцветия чертополоха:

Как спят пчелы

А эта особь — «индивидуалист» на 100%. Даже на ночлег взяла отдельный номер:

Как спят пчелы

Ряд видов, похоже, не доверяют крепости своих конечностей и страхуются, держась «зубами»:

Как спят пчелы

Как спят пчелы

А есть насекомые, которые показывают просто цирковые номера, держась одними только челюстями:

Как спят пчелы

Как спят пчелы

Кто-то из пчел-кукушек:

Как спят пчелы

Какая-то мегахила на колосе злака:

Как спят пчелы

Как спят осы


Как спят пчелы

Аммофилы любят ночевать на одиночных высоких сухих травинках:

Как спят пчелы

Некоторые поражают крепостью челюстей:

Как спят пчелы

Вот так спит Pryonix nudatus:

Как спят пчелы

Иногда они собираются небольшими группами:

Как спят пчелы

Компания неизвестных мне ос (слева). Чаще всего группами попадаются вот такие Meria sp. (справа):

Как спят пчелы

И еще несколько снимков разных спящих ос:

Как спят пчелы

Как спят пчелы

Как спят пчелы

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