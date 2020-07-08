Есть среди насекомых общественные, например, медоносные пчелы или самые обыкновенные осы, которые строят гнезда из бумаги. У этих насекомых есть дом, им есть, где ночевать.
Но среди пчел и ос есть группа видов, которые ведут индивидуальный образ жизни, так называемые одиночные пчелы или осы. Как проводят ночь они?
Как спят пчелы
А вот так:
Я часто замечал за длинноусыми пчелами, ведущими одиночный образ жизни, стремление собраться на ночь кучкой:
Особенно они любят закопаться в мягкие лепесточки соцветия чертополоха:
А эта особь — «индивидуалист» на 100%. Даже на ночлег взяла отдельный номер:
Ряд видов, похоже, не доверяют крепости своих конечностей и страхуются, держась «зубами»:
А есть насекомые, которые показывают просто цирковые номера, держась одними только челюстями:
Кто-то из пчел-кукушек:
Какая-то мегахила на колосе злака:
Как спят осы
Аммофилы любят ночевать на одиночных высоких сухих травинках:
Некоторые поражают крепостью челюстей:
Вот так спит Pryonix nudatus:
Иногда они собираются небольшими группами:
Компания неизвестных мне ос (слева). Чаще всего группами попадаются вот такие Meria sp. (справа):
И еще несколько снимков разных спящих ос:
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