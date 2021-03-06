Легенда швейного дела: все самое интересное о машинках «Зингер»

Швейные машинки «Зингер» — это настоящая легенда. История марки началась еще в 19 столетии. В советское время во многих семьях были как раз такие аппараты. Сегодня же машинки «Зингер» - желанный товар на рынке антиквариата. Вокруг них сложился, не побоимся этого слова, целый культ. Сегодня их охотно собирают многочисленные коллекционеры. Многие граждане совсем не против сбыть ненужное им сокровище. А значит самое время узнать о знаменитых «Зингер» немножечко больше.
Исаак Меррит Зингер. /Фото: chaslaupiastsiuk.com.
Одно из самых больших заблуждений наших соотечественников о швейных машинках «Зингер» сводится к тому, что они якобы немецкие. Действительно фамилия создателя самых известных машинок похожа на немецкую. На самом же деле Исаак Меррит Зингер – это человек из «наших». К сожалению, о его предках сохранились только обрывочные данные. Достоверное известно, что Зингеры действительно жили когда-то в Германии, а еще раньше – в Венгрии. Семья Зингеров иммигрировала в США в 1803 году: дед, два его сына с женами и их 8 детей, одним из которых был Исаак.
Первая машинка Зингера была очень дорогой, но экономичной. /Фото: trilltheory.com.
В Америке жизнь оказалась немногим лучше, чем в Европе, а потому молодой Исаак в какой-то момент отправился в поисках лучшей доли в Нью-Йорк. Спустя какое-то время он занялся инженерным делом и заинтересовался швейным производством. Одаренный конструктор смог существенно доработать конструкцию тогдашних швейных машин, создав первую в истории человечества швейную машинку с вертикально ходящей иглой, которая приводилась в движение при помощи педали.
Выпускали Зингеры в США, Европе и России. /Фото: bagira.guru.
Инженер запатентовал свою разработку и попытался наладить выпуск машинок под маркой «Зингер», однако продажи не пошли. Американцы не спешили радовать своих жен покупкой машинок по 95 долларов за штуку (колоссальные по тем временам деньги). Исааку потребовалось почти 10 лет усердной работы, прежде чем он смог доказать превосходство своей конструкции. В конечном итоге машинку оценили сначала швейные фабрики. Главным достоинством «Зингеров» было то, что они очень легко чинились, что позволяло экономить представительным суммы на ремонте оборудования, несмотря на высокую начальную стоимость.
Долгое время оставалась лучшей в мире. /Фото: starinasib.ru.
Наконец дело пошло. Спустя 10 лет после создания Исаак доработал и удешевил свою разработку так, чтобы ее могли позволить себе не только фабрики и мастерские. Очень скоро машинки изобретательного немецкого еврея стали продавать буквально по всему миру. Более того, выпуск «Зингеров» даже наладили по лицензии в Российской Империи. В 1903 году, уже после смерти Меррита, мастерская открылась в российском Подольске.
Предложенная Зингером конструкция оказалась идеальной. /Фото: Pinterest.
А вот в Германии машинки выпускались долгое время нелицензионно. Дело в том, что там уже существовала фирма с названием «Zinger», которая занималась выпуском косметики и в какой-то момент решила «расширить бизнес», купив еще и несколько мастерских для выпуска несертифицированных швейных машинок. При этом название оригинальных «Зингеров» писалось на английском языке как «Singer». Прикрыли нелицензионную лавочку только после Первой мировой войны.
Сегодня такие машинки - мечта коллекционера. /Фото: livejournal.com.
В итоге машинка «Зингер» стала самой известной на планете. Немудрено, что данный аппарат оброс просто чудовищным количеством легенд в духе известного одиозного телеканала отечественного ТВ. Чего только не придумали: в машинках ранних моделей «Зингер» якобы есть детали из дорогих металлов, в машинках «Зингер» русские эмигранты, бежавшие от большевиков, якобы прятали свои ценности, иголки «Зингер» якобы содержали ртуть – и это все далеко не полный список. Само собой, 9.9 из 10 «невероятных» фактов о швейной машинке американского изобретателя начала XIX века ничего общего с действительностью не имеют.
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