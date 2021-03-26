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20 идей оформления кухонь, которые подойдут даже для наших «хрущевок»

20 идей оформления кухонь, которые подойдут даже для наших «хрущевок»

В современных реалиях немногие наши соотечественники могут похвастаться большими кухнями.

А тяга к прекрасному есть практически у всех, комфорт тоже хочется создать даже в крошечном пространстве.

К счастью, дизайнеры тоже не сидят сложа руки и создают прекрасные и функциональные кухонные гарнитуры. Лучшие мы собрали в этом обзоре.

20 идей оформления кухонь, которые подойдут даже для наших «хрущевок»

1. П-образная кухня в стиле модерн

 

П-образный вариант планировки кухни станет отличным решением для небольшого помещения.

П-образный вариант планировки кухни станет отличным решением для небольшого помещения.

2. Современная кухня в стиле хай-тек

 

Современная кухня в стиле хай тек - это строгий дизайн, закруглённые формы и гладкие поверхности.

Современная кухня в стиле хай тек - это строгий дизайн, закруглённые формы и гладкие поверхности.

3. Компактный кухонный гарнитур

 

Раздвижной модульный кухонный гарнитур для малогабаритной кухни.

Раздвижной модульный кухонный гарнитур для малогабаритной кухни.

4. Металлические полки и стеллажи

 

Настенные металлически полки, которые позволят сэкономить пространство в малогабаритной кухне.

Настенные металлически полки, которые позволят сэкономить пространство в малогабаритной кухне.

5. Правильно организованное пространство

 

Правильное зонирование кухонного пространства позволит даже на небольшой площади поместить всю необходимую гарнитуру.

Правильное зонирование кухонного пространства позволит даже на небольшой площади поместить всю необходимую гарнитуру.

6. Открытые полки на кухне

 

Практичные деревянные полки, которые помогут в организации кухонного пространства.

Практичные деревянные полки, которые помогут в организации кухонного пространства.

7. Потолочный держатель для кастрюль

 

Практичный способ хранения кухонной утвари, который поможет сэкономить место в небольшом помещении.

Практичный способ хранения кухонной утвари, который поможет сэкономить место в небольшом помещении.

8. Место под потолком

 

Кухонные шкафы под потолок – оптимальное решение для маленькой кухни.

Кухонные шкафы под потолок – оптимальное решение для маленькой кухни.

9. Островок на кухне, который разделяет пространство

 

Небольшая П-образная кухня в частном доме совмещённая с другими комнатами.

Небольшая П-образная кухня в частном доме совмещённая с другими комнатами.

10. Обеденная зона на кухне

 

Оригинальный вариант размещения обеденной зоны на кухне.

Оригинальный вариант размещения обеденной зоны на кухне.

11. Практичное решение для организации пространства

 

Мебель от пола до потолка позволяет сэкономить квадратные метры.

Мебель от пола до потолка позволяет сэкономить квадратные метры.

12. Мобильная тумбочка на колёсиках

 

Мобильная и нестандартная кухонная тумбочка на колёсиках.

Мобильная и нестандартная кухонная тумбочка на колёсиках.

13. Три в одном

 

Портативный умывальник, холодильник и плита в одной модульной системе.

Портативный умывальник, холодильник и плита в одной модульной системе.

14. Популярное конструктивное решение

 

Современные дизайнерские решения позволяют организовать функциональное пространство даже на небольшой кухне.

Современные дизайнерские решения позволяют организовать функциональное пространство даже на небольшой кухне.

15. Стационарные полки

 

Хранение кухонной утвари на стене экономит место в небольшой кухне.

Хранение кухонной утвари на стене экономит место в небольшой кухне.

16. Вариант оформления кухни с подвесными шкафами

 

Классический подвесной деревянный шкаф в кухне над островом.

Классический подвесной деревянный шкаф в кухне над островом.

17. Кухня в индустриальном стиле

 

Современная дизайнерская модульная система.

Современная дизайнерская модульная система.

18. Кухня в светлых оттенках

 

Для современного дизайна кухни подходит практически любая цветовая гамма.

Для современного дизайна кухни подходит практически любая цветовая гамма.

19. Кухня в минималистском стиле

 

Бюджетный вариант и лучшее дизайнерское решение для маленькой кухни.

Бюджетный вариант и лучшее дизайнерское решение для маленькой кухни.

20. Модульная стенка с барной стойкой

 

Универсальная модульная стенка с барной стойкой, которая подойдёт как для малогабаритного помещения, так и для просторной кухни.

Универсальная модульная стенка с барной стойкой, которая подойдёт как для малогабаритного помещения, так и для просторной кухни.

 

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