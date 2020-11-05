5 лайфхаков, как стирать нижнее белье

Кажется, что ничего сложного в стирке лифчиков нет, однако при неправильном уходе нижнее белье может прослужить не так долго, как хотелось бы. Что рекомендуют сами производители?





1. На косточках

2. Пушап

3. Спортивный

4. Бралетт

5. Для беременных и кормления

Такие бюстгальтеры лучше всего стирать вручную. Но если это невозможно, положите их в мешочек для стирки: так они не потеряют форму и не закрутятся внутри машинки. Лучше всего их застегивать.Желательно стирать руками, чтобы наполнитель не помялся, особенно если лифчик без бретелек. Положите его в небольшой тазик, заполненный водой, насыпьте немного порошка, оставьте на час, затем аккуратно выстирайте и повесь.Такие лифчики часто содержат спандекс, а ему вредна горячая вода. Выньте вставки, если они есть.Они часто бывают кружевными и с подушечками, так что лучше всего стирать руками.Все зависит от материала, но чаще всего они хлопковые и можно стирать их в машинке. Чтобы не забивать этим голову, купите сразу несколько и чередуйте.