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5 лайфхаков, как стирать нижнее белье

Кажется, что ничего сложного в стирке лифчиков нет, однако при неправильном уходе нижнее белье может прослужить не так долго, как хотелось бы. Что рекомендуют сами производители?
5 лайфхаков, как стирать нижнее белье

1. На косточках


Такие бюстгальтеры лучше всего стирать вручную. Но если это невозможно, положите их в мешочек для стирки: так они не потеряют форму и не закрутятся внутри машинки. Лучше всего их застегивать.

2. Пушап


Желательно стирать руками, чтобы наполнитель не помялся, особенно если лифчик без бретелек. Положите его в небольшой тазик, заполненный водой, насыпьте немного порошка, оставьте на час, затем аккуратно выстирайте и повесь.

3. Спортивный


Такие лифчики часто содержат спандекс, а ему вредна горячая вода. Выньте вставки, если они есть.

4. Бралетт


Они часто бывают кружевными и с подушечками, так что лучше всего стирать руками.

5. Для беременных и кормления


Все зависит от материала, но чаще всего они хлопковые и можно стирать их в машинке. Чтобы не забивать этим голову, купите сразу несколько и чередуйте.
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Бельёстирка
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