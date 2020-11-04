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30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Вы знаете, как усилить громкость музыки вашего смартфона? Или как быстро и просто открыть крышку у банки? Представляем вам подборку лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Используйте клейкую ленту, чтобы открыть банку.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Чтобы избавиться от запаха в комнате, положите внутрь вентилятора ароматизированные влажные салфетки.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Хотите, чтобы музыка в смартфоне играла громче? Поместите смартфон в пустой стакан или чашку. Это усилит звук.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Фотографируйте друзей, которым даете диски или книги. Так вы точно не забудете, у кого сейчас ваш любимый альбом.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Используйте щипцы, чтобы выжать лимон.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Закончилась шоколадная паста? Не спешите выкидывать банку, на стенках которой остался шоколад. Положите в нее мороженное и вы получите вкусный десерт.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Используйте канцелярские зажимы, чтобы заменить потерянные ножки клавиатуры.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Поза Випарита Карани поможет быстро снять стресс и беспокойство.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Мусорный мешок – отличный и простой способ для транспортировки одежды, не снимая с вешалок.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Контейнер от яиц – отличная охлаждающая подставка для ноутбука.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Бумажный стикер — легкий способ очистить клавиатуру.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Поместите все ваши майки и топы на одной вешалки, с помощью колец для душа.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Чтобы предотвратить изломы провода вашего зарядного устройства, используйте пружинку из шариковой ручки.


30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Поместите резиновую ленту вокруг открытой банки с краской, чтобы вытирать об нее кисть.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Чтобы найти мелкие предметы, которые вы потеряли, наденьте чулок или колготки на трубку пылесоса.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Гости на подходе, а шампанское теплое? Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник. Влажная бумага ускорит процесс охлаждения.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Используйте зажимы, чтобы повесить овощи в морозилке.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Используйте использованную бутылку из-под кетчупа, в качестве кулинарного шприца.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

А вот так могут быть использованы втулки от туалетной бумаги.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Мощная щетка для чистки кафеля.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

С помощью воска можно сделать вашу обувь или одежду водонепроницаемой.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Используйте канцелярские зажимы, чтобы держать в порядке все провода и кабели.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Канцелярская скрепка позволит легко найти конец липкой ленты.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Правила параллельной парковки.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Внутренняя поверхность банановой кожуры отбеливает зубы.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Фигурки LEGO также могут пригодиться в решении вопроса с проводами.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Чтобы не запутаться в разных ключах, покрасьте их лаком для ногтей.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Лайфхак для путешествий. Держите мыло там же, где храните грязное белье. Это предотвратит неприятный запах.

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Не хватает места в микроволновой печи? Попробуйте это!

30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Поместите газеты на дно пакета для мусора. Газета впитает всю жидкость от остатков пищи.

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