30 лайфхаков, которые облегчат вам жизнь
Вы знаете, как усилить громкость музыки вашего смартфона? Или как быстро и просто открыть крышку у банки? Представляем вам подборку лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще.
Используйте клейкую ленту, чтобы открыть банку.
Чтобы избавиться от запаха в комнате, положите внутрь вентилятора ароматизированные влажные салфетки.
Хотите, чтобы музыка в смартфоне играла громче? Поместите смартфон в пустой стакан или чашку. Это усилит звук.
Фотографируйте друзей, которым даете диски или книги. Так вы точно не забудете, у кого сейчас ваш любимый альбом.
Используйте щипцы, чтобы выжать лимон.
Закончилась шоколадная паста? Не спешите выкидывать банку, на стенках которой остался шоколад. Положите в нее мороженное и вы получите вкусный десерт.
Используйте канцелярские зажимы, чтобы заменить потерянные ножки клавиатуры.
Поза Випарита Карани поможет быстро снять стресс и беспокойство.
Мусорный мешок – отличный и простой способ для транспортировки одежды, не снимая с вешалок.
Контейнер от яиц – отличная охлаждающая подставка для ноутбука.
Бумажный стикер — легкий способ очистить клавиатуру.
Поместите все ваши майки и топы на одной вешалки, с помощью колец для душа.
Чтобы предотвратить изломы провода вашего зарядного устройства, используйте пружинку из шариковой ручки.
Поместите резиновую ленту вокруг открытой банки с краской, чтобы вытирать об нее кисть.
Чтобы найти мелкие предметы, которые вы потеряли, наденьте чулок или колготки на трубку пылесоса.
Гости на подходе, а шампанское теплое? Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник. Влажная бумага ускорит процесс охлаждения.
Используйте зажимы, чтобы повесить овощи в морозилке.
Используйте использованную бутылку из-под кетчупа, в качестве кулинарного шприца.
А вот так могут быть использованы втулки от туалетной бумаги.
Мощная щетка для чистки кафеля.
С помощью воска можно сделать вашу обувь или одежду водонепроницаемой.
Используйте канцелярские зажимы, чтобы держать в порядке все провода и кабели.
Канцелярская скрепка позволит легко найти конец липкой ленты.
Правила параллельной парковки.
Внутренняя поверхность банановой кожуры отбеливает зубы.
Фигурки LEGO также могут пригодиться в решении вопроса с проводами.
Чтобы не запутаться в разных ключах, покрасьте их лаком для ногтей.
Лайфхак для путешествий. Держите мыло там же, где храните грязное белье. Это предотвратит неприятный запах.
Не хватает места в микроволновой печи? Попробуйте это!
Поместите газеты на дно пакета для мусора. Газета впитает всю жидкость от остатков пищи.
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