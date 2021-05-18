Секс, пол и мораль: неизвестная история нижнего белья

Почему мы носим нижнее белье? Для заботы о здоровье, в гигиенических целях или подыгрывая модным тенденциям — так или иначе история развития исподнего напрямую связана с культурными изменениями в обществе.



Несмотря на это, лифчики и трусы до сих пор считаются чем-то неприличным и редко становятся темой для обсуждения. Возможно, это происходит потому, что даже самые пуританские и практичные из них все равно пропитаны эротизмом ввиду специфики своего предназначения.



Мы подготовили для вас небольшой экскурс в историю нижнего белья с древности до наших дней.













Нижнее белье в нынешнем понимании не было известно в древности. Очевидным аналогом его по назначению и форме была набедренная повязка.







В Древнем Риме набедренная повязка не являлась обязательной частью костюма, а роль нательного белья обычно играла туника, поверх которой римляне надевали плащ или тогу.







Однако актеры и ораторы (во время публичных выступлений), а также гладиаторы надевали сублигакулум (subligaculum) — набедренную повязку из кожи.







Женщины Древнего Рима во время занятий спортом носили кожаные набедренные повязки и строфиум — прототип современного бюстгальтера.







В Средние века роль нижнего белья играли брэ (фр. braies) — льняные штаны, закрепляемые шнуром.

На них частенько надевались шоссы — узкие штаны, крепившиеся к поясу . Также в Средневековье и мужчины, и женщины носили камизу (от фр. chemise) — длинную нательную рубаху свободного кроя.Длинные сорочки и эволюционировавшие брэ — кальсоны — выполняли роль нижнего белья в эпоху Просвещения.Среди дам стали очень популярны разнообразные корсеты.Некоторые модницы в то время украшали себя чулками с подвязками.Однако кальсоны все еще являлись преимущественно мужской частью гардероба. Частью женского нижнего белья они стали только к XIX веку.Мужская льняная рубашка и кальсоны, Великобритания, 1775.К концу XIX века корсеты и нательные рубашки стали более облегающими и откровенными.Впрочем, панталоны не отставали.Среди мужчин стали популярны разнообразные кальсоны . К началу XX века среди женщин распространились прототипы современного бюстгальтера , поддерживающие грудь и надеваемые поверх корсета.Корсет, 1895.Хлопковый корсет, 1914.Женская интимная мода середины 1940-х — 1950-х годов XX века отличалась компромиссом между привычным нам пониманием нижнего белья как элемента гардероба и рациональной практичностью Середина XX века стала в некотором роде поворотным моментом в истории развития нижнего белья. Сексуальная революция и либерализация воззрений сделали свое дело и поменяли привычный взгляд на интимную часть гардероба: фасоны трусов и лифчика становились все более откровенными, зачастую в ущерб практичности.Модели в белье всемирно известной компании Victoria’s Secret.Комплект нижнего белья Tamila из коллекции Soire знаменитого бренда Agent Provocateur . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)