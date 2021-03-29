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Как удалить сильный нагар без вреда для посуды

Даже сильный нагар можно удалить без вреда для самой посуды — есть одно очень эффективное средство, которое было известно ещё нашим мамам и бабушкам.
Как удалить сильный нагар без вреда для посуды
Натрите на тёрке полбруска хозяйственного 72 % мыла, добавьте 6 ст. л. кальцинированной соды.
Как удалить сильный нагар без вреда для посуды
Пересыпьте смесь в большую кастрюлю с водой. Туда же влейте 250 мл прозрачного канцелярского или силикатного клея. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения.
Как удалить сильный нагар без вреда для посуды
Опустите всю грязную посуду и кипятите на медленном огне около 1 часа.
Как удалить сильный нагар без вреда для посуды
Если нагар очень сильный, то часть его нужно будет просто снять ножом — это совсем не сложно.
Как удалить сильный нагар без вреда для посуды
А затем просто протереть тщательно губкой или железной мочалкой.

Как удалить сильный нагар без вреда для посуды
Вот такая чистая посуда! Таким образом можно очистить хоть чугун, хоть алюминий, хоть нержавейку.
Как удалить сильный нагар без вреда для посуды
Подробнее о том, как очистить нагар, смотрите в видео ниже:


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Нагарпосуда
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