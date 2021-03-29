Как удалить сильный нагар без вреда для посуды

Даже сильный нагар можно удалить без вреда для самой посуды — есть одно очень эффективное средство, которое было известно ещё нашим мамам и бабушкам.



Натрите на тёрке полбруска хозяйственного 72 % мыла, добавьте 6 ст. л. кальцинированной соды.



Пересыпьте смесь в большую кастрюлю с водой. Туда же влейте 250 мл прозрачного канцелярского или силикатного клея. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения.



Опустите всю грязную посуду и кипятите на медленном огне около 1 часа.



Если нагар очень сильный, то часть его нужно будет просто снять ножом — это совсем не сложно.



А затем просто протереть тщательно губкой или железной мочалкой.





Вот такая чистая посуда! Таким образом можно очистить хоть чугун, хоть алюминий, хоть нержавейку.



Подробнее о том, как очистить нагар, смотрите в видео ниже:

