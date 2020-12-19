Сало консервированное: простая закуска для любого повода

Никто не откажется хорошо поесть! Особенно, когда речь заходит об употреблении такого популярного на отечественных просторах лакомства, как сало. Приготовить последнее можно самыми разными способами. Одним из наиболее интересных методов является конечно же консервирование. Благодаря ему есть шанс получить в свой холодильник сытную закуску для любой поры года и повода.
Для создания закуски понадобится много сала. /Фото: youtube.com.
Ингредиенты: 2 кг любого сала (желательно с мясной прорезью), 1 л воды, 200 гр соли, 4-5 зубцов чеснока, 2 листа лавровых, 8 горошин перца черного, 4 горошины перца душистого
Процесс приготовления закуски
Готовим рассол на огне. /Фото: youtube.com.
Первый шаг на пути создания сытной и вкусной закуски – это приготовление подходящего рассола. Нам необходимо набрать 1 литр чистой воды в кастрюлю и добавить в нее 200 грамм соли. Смесь доводится до кипения регулярно помешиваясь ложкой. Пока готовится рассол, можно перейти ко второму шагу. Для этого берем заготовленное сало и режем его такими кусками, чтобы они поместились в литровые банки без утрамбовки. Чаще всего 2 кг сала можно запаковать аккурат в две литровые банки.
Пакуем сало по банкам. /Фото: youtube.com.
Третий шаг – специи. В каждую емкость с салом кладется по 2-3 зубчика чеснока, по 2 горошины душистого и по 4 горошины черного перца. Сразу после этого банки заливаются рассолом и накрываются (но не закрываются!) крышкой. Когда все перечисленное будет сделано, аккуратно составляем банки с салом на стерилизацию в кастрюлю и отправляем на медленный огонь. Обработка должна длиться от 1 до 2 часов. Только после этого каждая емкость закатывается.
Теперь нужно ошпарить банки. /Фото: youtube.com.
Заключительный шаг – расстановка банок крышкой вниз на полотенце. В таком положении закатки должны простоять до момента пока не остынут. Когда это наконец произойдет, сало можно убирать в погреб или холодильник для длительного хранения.
Получается вкусное и сытное блюдо для любого повода. /Фото: youtube.com.
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