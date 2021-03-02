Как США планировали уничтожить коммунистов и сколько ядерных бомб хотели сбросить на СССР

Став в 1945 году обладателем атомного оружия, Соединённые Штаты до 1949 года оставались единственной в мире ядерной державой. Обладание значительным военным преимуществом не прошло даром: на свет появились планы, призванные уничтожить главного политического противника Америки – СССР. Один из таких планов – «Чариотир», был разработан в середине 1948 года и в этом же году, после доработки, переименован в «Флитвуд». Согласно ему, нападение на Советский Союз с помощью массированных ядерных бомбардировок должно было состояться 1 апреля в 1949 году.
Что послужило причиной разработки плана Charioteer
Основная цель Гарри Трумэна – разгромить силы мирового коммунизма, руководимого Советами. /Фото: history-doc.ru
Холодная война, начавшаяся после Второй мировой, сделала из недавних союзников потенциальных врагов. Причиной напряжённых отношений стало укрепление просоветских сил, как в Европе, так и за её пределами. Коммунисты пришли к власти в Чехословакии, Венгрии, Румынии. Даже в далёком Китае правящая партия Гоминьдан под предводительством Чан Кайши, участвуя в Гражданской войне, теряла былые позиции, уступая их компартии Мао Цзэдуна.
В таких условиях простое наблюдение за развитием событий грозило обернуться потерей политического, а вместе с ним и экономического влияния в ряде важных для Америки стран. Необходимо было предпринимать конкретные шаги по противодействию советского влияния. С этой целью в марте 1948 года состоялось собрание Совета нацбезопасности США: на нем определилась основная задача – разгромить силы мирового коммунизма, руководимые СССР.
Из документа, принятого на заседании: «Соединённые Штаты должны мобилизоваться и укрепить собственные силы, чтобы возглавить всемирное контрнаступление против коммунистов, с целью подорвать их возрастающую мощь». Эти тезисы и стали основой для разработчиков проекта под названием «Чариотир», который обрёл завершённый вид буквально через несколько недель после упомянутого собрания.
«8 бомб – для Москвы, 7 – для Ленинграда»
Трумэн планировал сбросить на головы советских граждан 137 ядерных бомб. /Фото: images.fineartamerica.com
Планы нападения на Советский Союз составлялись то Великобританией, то США с 1945 года. И с каждым разом масштабность изложенных в них операций, приобретала все больший размах. Так, если в первом проекте «Тоталити» говорилось о бомбардировке 20 населённых пунктов, то в «Чариотир» речь велась уже об уничтожении 70 городов. Только на первом этапе нападения американцы планировали применить против гражданского населения СССР 133 атомных взрывных устройства.
Такие города как Москва и Ленинград предполагалось сровнять с землёй, сбросив на них – в первом случае восемь бомб, во втором – семь. Остальные ядерные боеприпасы предназначались для нанесения ударов по правительственным, политическим, административным и промышленным центрам страны, а также важным стратегическим предприятиям, в том числе оборонной и нефтяной отрасли.
При этом учитывался патриотизм противника, его самоотверженность и способность сражаться в крайне тяжелых условиях. Ударами по выбранным объектам задумывалось не только уничтожить промышленные мощности СССР, но и нанести сильнейший психологический удар, способный дестабилизировать население и устранить опасность сопротивления.
Атаковать Советский Союз американцы рассчитывали внезапно, используя для отправки бомбардировщиков территорию Англии и военные базы в Гренландии, Тихом океане, на Гавайях. Свои потери от применения СССР противовоздушной обороны Пентагон оценивал максимум в 25% от общего числа используемой воздушной техники.
Сколько дней американцы планировали бомбить СССР
Трумэн планировал 30 дней бомбить СССР. /Фото: history.com
После нападения без объявления войны, на первом этапе операции, Советский Союз планировалось подвергнуть бомбардировкам в течение 30 дней. Уничтожив за этот период все важные цели, удары не намечалось прекращать – после месяца массированных бомбёжек наступало время второй части операции. На этом этапе американцы замышляли использовать несколько сотен тысяч тонн стандартной взрывчатки и дополнительно 200 ядерных бомб.
Автор изданной в 1988 году книги «Американские военные планы 1945-1950 гг.», Стивен Росс написал по поводу «Чариотир» следующее: «В плане подчёркивалась важность ядерной атаки – её преимущество перед использованием обычных бомб. В этом было ядро американской стратегии, и разработчики данного проекта имели твёрдую убеждённость, что только с помощью атомной войны можно победить Россию. Другие методы, из-за недостатка средств и людей, были неэффективны, и не могли обеспечить защиту, если конфликт с СССР затронул бы передовые позиции Европы».
Почему провалился ядерный блицкриг «Чариотир»
Трумэну так и не удалось реализовать свою «миролюбивую» политику. /Фото: i.ytimg.com
Операция Charioteer не реализовалась по двум причинам: во-первых, даже после массированных атомных бомбардировок не удалось бы истребить все население страны. Дальнейшая ситуация требовала присутствия на территории противника сухопутных войск. А это, с учётом неминуемой партизанской войны и сопротивления остатков регулярных советских частей, привело бы к затяжному конфликту и немалым жертвам среди американских солдат. Становиться участниками длительной войны Соединённые Штаты не стремились, поэтому превентивный удар с воздуха, без последующей наземной операции, просто терял смысл.
Вторая причина являлась следствием первой и заключалась в доработке идеи «Чариотира», то есть Америка не отказалась от нападения, а несколько изменила первоначальный план. Новый проект, получивший название «Флитвуд», почти воплотился в жизнь – лётчики даже успели получить навигационные карты для полёта в СССР – однако был отменен и снова отправлен на доработку. В 1948 году, несмотря на обилие у американцев вариантов по нападению, ни один из них не посчитали подходящим, чтобы начать войну с СССР.
Сроки переносились так же часто, как переименовывались проекты, пока в 1949 году на свет не появился «Дропшот». В отличие от предыдущих, этот план выделялся детальными подробностями и масштабным количеством целей, однако и он не реализовался, оставшись только на бумаге. Случилось это по причине затянувшейся подготовки к атаке: к моменту, когда она все-таки должна была произойти, Советский Союз создал уже свою ядерную бомбу. На ответный удар американцы не рассчитывали, поэтому, хотя планы нападения и разрабатывались в дальнейшем, угроза их реального воплощения снизилась практически до нуля.
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