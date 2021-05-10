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8 популярных телепередач 1990-х, которые сегодня могли бы обвинить в экстремизме или аморальности


8 популярных телепередач 1990-х, которые сегодня могли бы обвинить в экстремизме или аморальности

В 1990-е на экранах телевизоров воцарилась какая-то невероятная свобода. Зрители, не особенно избалованные до этого разнообразием телевизионных программ, не переставали удивляться новым телепередачам и по привычке продолжали верить всему, о чём рассказывали телевизионные ведущие. Сегодня большую часть этих программ могли бы обвинить в экстремизме или аморальности, а то и вовсе закрыть.

«Дикое поле»


8 популярных телепередач 1990-х, которые сегодня могли бы обвинить в экстремизме или аморальности

«Дикое Поле». / Фото: www.livejournal.com

 

Авторская программа Александра Невзорова выходила на ОРТ с 1995 по 1999 год, а жанр её был определён как «документальная журналистика». Наверное, сегодня трудно найти телепередачу, которая могла бы настолько шокировать зрителя. Александр Невзоров «Диким полем» полностью укрепил свою репутацию самого радикального журналиста. В кадре обязательно появлялись трупы, ведущий брал интервью у людоеда Ильшата Кузикова и призывал зрителей не отворачиваться, когда во весь экран демонстрировалось «меню» каннибала. Не менее шокирующими были репортажи из женской колонии, повествования о маньяках, убийцах и насильниках.

«Знак качества»


8 популярных телепередач 1990-х, которые сегодня могли бы обвинить в экстремизме или аморальности

«Знак качества». / Фото: www.youtube.com

 

Эта передача, выходившая на телеканале ТВ-6 в конце 1990-х, не имеет никакого отношения к качеству продуктов и к одноименной программе, которая сегодня выходит на TV Center.
В «Знаке качества» образца 1990-х любой желающий мог прийти на съёмки и продемонстрировать своё творчество. Зрители могли с удивлением наблюдать за тем, как очередной «талант» демонстрирует, к примеру, своё умение пороть людей. Участники жаждали славы: читали не самые лучшие стихи, дёргались под иностранную музыку, пели, плясали и раздевались. А создатели «Знака качества» никак не ограничивали так называемое народное творчество.

«Акулы пера»


8 популярных телепередач 1990-х, которые сегодня могли бы обвинить в экстремизме или аморальности

«Акулы пера». / Фото: www.youtube.com

 

Одна из самых скандальных телепередач выходила на ТВ-6 с 1995 по 1998 год. Её бессменным ведущим был Илья Легкостаев, ныне главный редактор журнала «МК-Бульвар», а руководил проектом Иван Демидов. Звёздам шоу-бизнеса предлагали отвечать на самые каверзные и неудобные вопросы журналистов из разных, иногда малоизвестных, изданий. А последние старались создать для участников ток-шоу крайне нестандартные ситуации, вытаскивая на свет неприглядные факты биографии героев, слухи и домыслы о жизни знаменитостей.

«Империя страсти»


8 популярных телепередач 1990-х, которые сегодня могли бы обвинить в экстремизме или аморальности

«Империя страсти». / Фото: www.youtube.com

 

Развлекательное шоу выходило на НТВ в 1997-1998 годах, ведущим его был Николай Фоменко. Двое участников, мужчина и женщина, выполняли различные задания, а проигравший после каждого конкурса должен был снять определённое количество предметов одежды, часто оставаясь даже без нижнего белья. Проигрывали почему-то чаще девушки.

«Дрёма»


Кадр из программы «Дрёма». / Фото: www.youtube.com

Кадр из программы «Дрёма». / Фото: www.youtube.com

 

Выходила музыкальная программа на канате ТВ-6 в ночном эфире с 9 октября 1997 года по 28 февраля, вели её Владимир Епифанцев и Анфиса Чехова. Помимо музыки, в ней демонстрировались сценки в весьма эротичных костюмах, цитировались классические произведения, пародировалась реклама и многое другое. Некоторые музыканты впоследствии назовут «Дрёму» «трэш-спектаклем», а критики посчитают «пощёчиной унылому телевещанию». Это действительно было нечто невообразимое, похожее на гремучую смесь сюжетов о насилии, садомазохизме, сатанизме, музыке, приправленное откровенным стёбом.

«Куклы»


Скриншот из программы «Куклы». / Фото: www.youtube.com

Скриншот из программы «Куклы». / Фото: www.youtube.com

 

Развлекательная передача Васильева Григорьева, выходившая на НТВ с 1994 по 2002 год, пользовалась огромной популярностью. Куклы, обыгрывавшие известные литературные произведения, были похожи на российских политиков, а сюжет становился отражением политических реалий того времени. Программа стала своеобразным «громоотводом», позволявшим смеяться над политиками в то время, когда реальность была совсем не смешной.

«Программа А»


8 популярных телепередач 1990-х, которые сегодня могли бы обвинить в экстремизме или аморальности

«Программа А». / Фото: www.youtube.com

 

Передача об альтернативной некоммерческой музыке выходила на телеканалах Первая программа ЦТ, РТР, ТВ Центр с 1989 по 2000 год и позиционировалась как программа о музыке для умных. Это было на самом деле свежо и актуально, правда, музыканты часто представали перед зрителями в нелицеприятном, а иногда и просто нетрезвом виде. Тем не менее, переоценить влияние «Программы А» на формирование и развитие рок-, панк- и рок-н-ролл-культуры в России невозможно. К тому же именно в этой передаче впервые стали транслировать прямое вещание с живых концертов.

«Хмурое утро»


Скриншот из программы «Хмурое утро». / Фото: www.youtube.com

Скриншот из программы «Хмурое утро». / Фото: www.youtube.com

 

На телевидении программа Александра Гордона появилась в 2001 году и выходила на канале 31 (ныне «Домашний»), затем на «Серебряном дожде», но с 1997 года она начала своё существование на радио. Концептом передачи служили слова «Всё очень плохо, или утро добрым не бывает». Ведущий рассуждал о происходящем в мире в свойственной ему манере, а в сюжете было всё, кроме привычной ныне жизнерадостности утренних программ.

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8 популярных телепередач 1990-х, которые сегодня могли бы обвинить в экстремизме или аморальности

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