Популярные статьи

Свежие комментарии

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Сегодня Стивену Сигалу – звезде культовых боевиков 90-х годов, режиссеру, кинопродюсеру, а в первую очередь мастеру боевых искусств, исполняется 65 лет. И мы решили собрать интересные факты из биографии актера.

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Происхождение актера довольно противоречиво


Одна из версий – это та, что его отец был евреем, а мать ирландкой. Как говорил Стивен, его дед (по линии отца) был «монгол». Раньше он жил в буддистском районе в России, в начале девятнадцатого века он переехал со своей семьей в Америку, когда еще был ребенком. По воспоминаниям Сигала, в детстве ему рассказывали про деда, однако точно определить, кто он был – монгол, бурят или калмык невозможно. Так как те люди, кто владел такой информацией, уже умерли.

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

На фотографиях дед со своей семьей имели раскосые глаза и на них были монгольские шапки. А то, что мать – ирландка, опять же всего лишь предположение. Как говорит Стивен Сигал, его мать была подкидышем, её нашли в подброшенной к крыльцу чужого дома коробке из-под обуви, поэтому «это остаётся большим вопросом, кем она была». В связи с этим цепочка теряется и кто ее родители – загадка.

В любом случае, актер утверждает, что его бабушка родом из Владивостока, также у него есть корни в Санкт-Петербурге и на Украине.


Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Стивен Сигал свободно говорит на японском


Что, в общем-то, и неудивительно, ведь он прожил в Японии десять лет, получил 7-й дан айкидо и стал первым в истории Японии иностранцем, открывшим в этой стране додзё (школу боевых искусств). Он назвал его «Тэнсин», что в переводе с японского означает «Небесная душа».

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

К тому же актер был женат на японке Мияко Фуджитани. У пары родилось двое детей – сын Кентаро Сигал и дочь Аако Фуджитани.

Всего Стивен Сигал был женат 4 раза и у него 7 детей. В настоящее время женат на Батсухийн Эрдэнэтуяа -
профессиональной танцовщице, уроженки Монголии. В 2009 у пары родился сын Кунзан.

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Стивен Сигал – признанный блюзмен


Сигал периодически отвлекается от большого кино, чтобы попрыгать на сцене с гитарой. Но в отличие от них, Сигал позиционирует себя в первую очередь как музыканта, а потом уже как актера, считая, что кино – это хобби, а музыка – основное занятие: «Съемки в фильмах занимают все мое время, но музыка – моя первая любовь». В 2005 году Сигал выпустил свой первый альбом Songs from the Crystal Cave. А через год вышел второй – Mojo Priest («Колдун»), признанный одним из лучших блюзовых альбомов. Журнал Big City Blues назвал игру Сигала на гитаре «исключительной», а его самого – «самобытным и талантливым музыкантом».

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Стивен Сигал обожает оружие и коллекционирует его


На данный момент его коллекция насчитывает более 1000 единиц оружия. Есть там и полуавтоматический Кольт M1911A1 – пистолет, который, рано или поздно, появляется в руке у каждого героя Сигала. Поговаривают, что у актера есть сшитый на заказ смокинг, в котором можно спрятать сразу два пистолета.

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

Однажды Стивен Сигал сломал запястье Шону Коннери


Во время съемок фильма «Никогда не говори «никогда» играющий Джеймса Бонда Шон Коннери решил взять пару уроков айкидо. В качестве инструктора выступил Стивен Сигал. В какой-то момент он не рассчитал удар и сломал своему ученику запястье. Коннери, думая что это просто растяжение, несколько дней проходил со сломанной рукой, пока, наконец, режиссер силой не отвел его к врачу.


В свободное время Стивен Сигал выращивает тутового шелкопряда и продает его на интернет-аукционе еВay


А еще у Сигала есть собственная компания, выпускающая энергетические напитки.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх