Любопытные факты о жизни Стивена Сигала

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Сегодня Стивену Сигалу – звезде культовых боевиков 90-х годов, режиссеру, кинопродюсеру, а в первую очередь мастеру боевых искусств, исполняется 65 лет. И мы решили собрать интересные факты из биографии актера.











Происхождение актера довольно противоречиво

Стивен Сигал свободно говорит на японском

Стивен Сигал – признанный блюзмен

Стивен Сигал обожает оружие и коллекционирует его

Однажды Стивен Сигал сломал запястье Шону Коннери

В свободное время Стивен Сигал выращивает тутового шелкопряда и продает его на интернет-аукционе еВay