Загадка человеческого сердца Да Винчи, которую ученым удалось раскрыть лишь спустя 500 лет

Леонардо да Винчи родился в Тоскане, в 1452 году. Он известен нам как один из величайших художников в истории. Его самые известные произведения искусства - «Тайная вечеря» и «Мона Лиза». Но Леонардо – это был намного больше, чем живописец. Одни из важнейших его открытий – исследования работы человеческого сердца.
Леонардо да Винчи вёл многочисленные записные тетради, заполненные его научными теориями, изобретениями, рисунками и разработками. Интересно, что Леонардо писал справа налево. Поэтому его письмо можно нормально прочитать, только если смотреть в зеркало. Было найдено более 4000 страниц с его научными знаниями.
Анатомические исследования Леонардо
Итальянский художник, архитектор и инженер был, безусловно, любопытным и одаренным человеком, намного опередившим свое время, но что пробудило его интерес к работе человеческого тела? Исследования Леонардо человеческих органов вызывали его интерес на протяжении всей жизни.
Гален и Аристотель
Когда родился Леонардо да Винчи, большая часть знаний о сердце в Европе была получена из работ Аристотеля и Галена, которые придерживались противоположных взглядов. Мало того, что физическая структура сердца воспринималась как совсем далекая от истинного представления (некоторые говорили, что это трехкамерный орган), сердце в то время играло больше духовную роль. Считалось, что оно хранит жизнь и несет в себе человеческую добродетель или дух.
Да Винчи участвовал во многих вскрытиях человеческого тела, когда учился в мастерской Андреа дель Верроккьо. Его ранние работы были сосредоточены на изображениях человеческих фигур (изначально они несли больше художественную ценность, нежели научную). Но постепенно его интерес к анатомии рос и превратился в самостоятельную область исследований.
Анатомические рисунки Леонардо
Его схемы и наброски черепа, скелета, мышц и основных органов составляют бесчисленное количество написанных страниц. Еще больше места в его личных дневниках занимают теории о том, как все эти органы человека функционируют.
Сердце в исследованиях Леонардо
При всем при этом, именно сердце особенно привлекало его внимание с 1507 года, когда ему исполнилось 50. Сердце очаровывало его. Леонардо называл его invenzionato dal sommo maestro (чудесным инструментом, изобретенным Верховным Создателем). В эскизах о сердце он описывал свои знания о жидкостях, весах, рычагах и технике работы этого органа. Он также внимательно изучал работу сердечных клапанов и кровообращение.
Сердце в рисунках Леонардо
Многие рисунки Леонардо были основаны на исследованиях сердец быка и свиньи. И только в более позднем возрасте у него появилась возможность получить в работу человеческие органы. Когда Леонардо да Винчи вскрыл сердце недавно скончавшегося 100-летнего мужчины, ему удалось произвести первое в истории описание болезни коронарной артерии. А сегодня, спустя более 500 лет, ишемическая болезнь сердца является одной из самых частых причин смерти в западном мире.
Результаты исследований да Винчи в области сердца
Современные вскрытия сердца показывают, что он был прав во многих аспектах его функционирования. Например, он показал, что сердце - это мышца, которая не согревает кровь. Выводы Леонардо о том, что артериальные клапаны закрываются и открываются, позволяя крови течь вокруг сердца, верны и сегодня, но широко не известны. Кроме того, он обнаружил, что сердце имеет четыре камеры и связывает пульс на запястье с сокращением левого желудочка. Да Винчи выяснил, что кровоток, создаваемый в главной артерии аорты, помогает сердечным клапанам закрыться. Кардиохирургия, конечно, изменилась за последнее столетие, но идеи Леонардо могли бы иметь огромное значение, если бы они были обнародованы и исследованы раньше.
Открытие 2020 года
В 2020 году ученым удалось раскрыть тайну человеческого сердца Леонардо да Винчи. На протяжении многих лет они пытались выяснить функцию загадочных сердечных структур, впервые описанных да Винчи в своих дневниках. Оказалось, что сеть из мышечных волокон, называемых трабекулами, выстилает внутреннюю поверхность сердца и, как было показано на его рисунках, влияет на благоприятное функционирование сердца.
Сетка, демонстрирующая характерные фрактальные узоры, напоминающие снежинки, была первоначально описана Леонардо да Винчи в XVI веке. Чтобы понять, что делают эти сети, международная группа исследователей использовала искусственный интеллект для анализа 25 000 снимков сердца с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ)/
Ученые заметили, что шероховатая поверхность сердечных желудочков способствует эффективному кровотоку во время ударов сердца, а ямочки снижают сопротивление воздуха. Они также обнаружили, что в ДНК человека есть шесть областей, которые определяют, как именно формируются фрактальные узоры (трабекулы).
Еще одно важное открытие - форма трабекул влияет на работу сердца. Анализ данных 50 000 пациентов показал, что различные фрактальные структуры могут влиять на риск сердечной недостаточности. Интересно, что люди, у которых больше ветвей трабекул, имеют меньший риск сердечной недостаточности.
Леонардо да Винчи нарисовал эти сложные мускулы внутри сердца 500 лет назад, и только сейчас мы начинаем понимать, насколько они важны для здоровья человека. Безусловное наследие Леонардо состоит в том, что мы должны следовать примеру человека эпохи Возрождения и продолжать бросать вызов, подвергать сомнению и исследовать неопознанное, а не слушать общепринятую мудрость.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии