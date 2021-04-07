Дома из бутылок, или Как пивную тару стали делать в виде кирпичей

Строительством беседок, бань и домов из стеклянных бутылок уже никого не удивишь, но мало кто знает, что известный производитель пива Heineken даже разработал специальную тару именно для этих целей. Голландский дизайнер Джон Хабракен потратил целых 3 года на проектирование практичных, а главное бесплатных «кирпичей» для бедствующих стран. Что из этого получилось - далее в материале.
Пивная бутылка от Heineken, как основной материал для строительства домов (World Bottle).
Уже давно энтузиасты на всем земном шаре освоили мастерство строительства заборчиков, беседок и даже домов из стеклянных бутылок. И это немудрено, ведь бутылки являются бросовым стройматериалом, который абсолютно бесплатно можно насобирать в парке, на пляже или на мусорке. А если к этому прибавить долговечность стеклотары, ее возможности пропускать солнечный свет и сохранять тепло (благодаря воздушной прослойке), а также способность придавать оригинальный вид любой постройки, то сразу становится понятно почему бутылки настолько популярны.
На разработку особенной бутылки-кирпича ушло целых 3 года (Heineken WOBO).
Об использовании бутылки вместо кирпича знают не только любители экспериментов, но и владельцы крупных предприятий. Альфред Хейнекен (Alfred Heineken), исполнительный директор Heineken International, во время очередной поездки в один из своих филиалов, расположенных на острове Кюрасао, увидел на пляжах горы выброшенных бутылок.
Бутылки-кирпичи создавались в двух размерах (World Bottle).
Население острова бедствовало, и даже ветхую хижину построить было не из чего. Тогда у Артура Хейнекена появилась мысль о создании особенной формы бутылки. Если получится заинтересовать население, - считал Хейнекен, - то бутылки можно использовать в строительстве, и при этом избавиться от мусора на острове.
Ребристая поверхность усиливает сцепление с раствором (Heineken WOBO).
По возвращению домой Альфред Хейнекен со своими идеями обратился к голландскому дизайнеру и архитектору Джону Хабракену (N. John Habraken), который взялся за разработку бутылки-кирпича в 1960 г. Понадобилось целых три года, прежде чем мир удивился новой форме пивной бутылки, получившей название World Bottle («Всемирная бутылка»).
Коротенькое горлышко и углубление на дне каждой бутылке образовывают надежное соединение (World Bottle).
Справка: В 1963 г. производитель пива Heineken разлил напиток в 100 тыс. бутылок Heineken WOBO высотой 350 и 500 мм. Выпуск двух размеров был обусловлен тем, что при соединении стен всегда требуются не только полноразмерные кирпичи, но и половинки. При этом были разработаны короткое горлышко и углубление на дне бутылки, позволяющие образовывать надежное соединение. Также, помимо плоской формы, на «срезах» были сделаны пупырышки, чтобы при кладке стен было хорошее сцепление.
Такие бутылки намного проще укладывать при возведении стен (Heineken WOBO).
Выпущенного количества стеклотары должно было хватить на строительство нескольких десятков хижин. Но статистику никто не вел, поэтому по сей день никто не знает, использовались ли по назначению эти необычные бутылки на островах Вест-Индии. А вот в голландском городке Нордвик с тех пор осталось несколько объектов.
Стены из бутылок пропускают свет и хорошо сохраняют тепло (World Bottle).
К сожалению, после выпуска первой партии World Bottle больше не сходили с конвейера. Как оказалось, бутылки такой формы не понравились покупателям, к тому же увеличиваются финансовые затраты на изготовление.
Из бутылок можно сделать эффектную перегородку или акцентную стену (World Bottle). | Фото: mirkrasiv.ru.
С тех пор ушло много времени, и дома из бутылок вновь становятся популярны. Современные энтузиасты довольствуются традиционной стеклотарой, создавая настоящие шедевры, о которых наглядно свидетельствуют следующие примеры.
Современные мастера создают настоящие дворцы и даже храмы из стеклянных бутылок.
Оригинальные идеи использования пустых бутылок.
Цветные стеклянные бутылки очень эффектно будут выглядеть на фасадах домов или небольших сооружений.
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