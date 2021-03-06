Зачем Ван Гог отрезал ухо и другие любопытные факты об эксцентричном гении с трагической судьбой

30 марта исполняется 168 лет со дня рождения Винсента Ван Гога - самого эксцентричного, гениального нидерландского художника с трагической судьбой. Он признан одним из самых известных и влиятельных художников всех времен. И при этом он страдал от безвестности и бедности в течение всей короткой жизни. Самые интересные факты о личности и творчестве художника скрыты на его полотнах.
Винсент Ван Гог родился в религиозной семье, принадлежащей к высшему среднему классу, в деревне Гроот-Зундерт, Голландия, 30 марта 1853 года. После долгих душевных исканий, занятий и путешествий он начал заниматься живописью без формального обучения. Его потрясающее описание пейзажей, натюрмортов, портретов и эскизов с их яркими цветами и субъективной перспективой произвело революцию в восприятии миром искусства. Он боролся с депрессией и психическими заболеваниями, параллельно создавая захватывающую вселенную образов. Жизнь и карьера Ван Гога - это бурное путешествие вечно конфликтующей и гениальной души.
1. Самое счастливое время Ван Гог провел в Лондоне
В 1873 году Винсент отправился в британскую столицу, чтобы работать у арт-дилера Гупиля и Си. Он ранее работал у них в Гааге. Это было самое счастливое время в его жизни. Он неплохо зарабатывал и даже влюбился в дочь своей хозяйки Евгению Лойер. Но она отвергла его чувства, так как была помолвлена. Позже он переехал в Париж.
2. Он создавал новый шедевр каждые 36 часов
Несмотря на то, что он работал всего 10 лет - с 27 лет и до своей ранней кончины в 37 лет - Ван Гог был невероятно плодовитым. За эти годы Винсент Ван Гог создал более 2 тысяч произведений, из них около 860 — картины, написанные маслом, и еще множество рисунков и эскизов. На каждую работу он тратил всего 36 часов.
3. Он написал более 30 автопортретов
Что роднит Ван Гога с его великим предшественником, голландским художником Рембрандтом Ван Рейном? Правильно - оба они написали огромное количество автопортретов, более чем кто-либо из других великих художников. Будучи неизвестным и бедным, Ван Гог не имел средств, чтобы оплатить работу модели, поэтому ему приходилось писать свои автопортреты. Ван Гог написал более 30 автопортретов. Написанные в разное время работы, они позволяют оценивать все трансформации души и творчества Ван Гога. Кроме того, чтобы сэкономить материалы, Ван Гог зачастую писал новые картины поверх старых. Интересно, сколько шедевров хранят известные полотна Ван Гога?
4. Он продал только одну свою картину
Ван Гог при жизни никогда не был знаменит как художник и постоянно боролся с бедностью. Пока он был жив, он продал только одну картину: «Красный виноградник», который Ван Гог продал за 400 франков всего за семь месяцев до смерти. Его самая дорогая картина «Портрет доктора Гаше» была продана в 1990 году за 148,6 миллиона долларов. Согласно оценкам с аукционов и частных продаж, работы Ван Гога, наряду с произведениями Пабло Пикассо, являются одними из первых в списке самых дорогих картин в мире.
«Красный виноградник»
5. Легенда об отрезанном ухе
Одна из самых известных легенд о жизни Ван Гога касается истории об отрезанном ухе. На самом деле была отрезана только доля уха (мочка). Это произошло в Арле в Рождество 1888 года. Жаркий спор с Гогеном привел Ван Гога в такое безумие, что тот схватил бритву и изуродовал свое ухо. В некоторых версиях этой истории он отвел расчлененную мочку уха в местный публичный дом, где он предложил его в качестве подарка девушке. Другая версия гласит, что на самом деле это Гоген отрубил мочку уха своего друга во время фехтования, а историю со спором они придумали, дабы избежать ареста. Как ситуация обстояла на самом деле - наверняка так и останется тайной. Очень знаменательно, что Ван Гог увековечил свою рану в одном из своих автопортретов.
Автопортрет с отрезанным ухом
6. Он был психически нездоров
После инцидента с перерезанным ухом Ван Гог был госпитализирован в близлежащую больницу Hôtel-Dieu. Как только он оправился от огромной потери крови, его выписали. К сожалению, после этого он впал в глубокую депрессию. Художник вынужден был ночи проводить в больнице, а днем он писал картины. Краску живописец применял не только по назначению: в письмах к брату Тео Ван Гог признавался, что любил собрать остатки краски после завершения работы и съесть их. Это пристрастие сыграло с живописцем злую шутку: в красках содержался свинец, который даже в небольших количествах способен нанести непоправимый вред психическому здоровью человека.
7. Он написал свою самую известную работу в больнице для душевнобольных
«Звездная ночь», возможно, его самая известная работа, была написана в психиатрической больнице в Сен-Реми-де-Прованс, Франция. Он добровольно признался, что пришел туда, чтобы оправиться от нервного срыва 1888 года. На картине изображен вид из окна его спальни. Любопытно: астрономические расчеты показали, что конфигурация звездного неба 19 июня 1889 года примерно совпадает с видением Ван Гога. Неспроста в письма к брату Тео Ван Гог называл эту картину этюдом. И это правдиво. Художник изобразил пейзаж с натуры.
«Звездная ночь»
8. Мир узнал о Ван Гоге благодаря его невестке
Большая часть посмертного успеха Ван Гога может быть приписана его невестке Йоханне, жене его брата Тео, которая посвятила себя популяризации его наследия после смерти художника. Большая часть работ Ван Гога была потеряна, так как многие люди считали его труд бесполезным. Поговаривают, что даже его собственная мать избавилась от полных ящиков с картинами сына.
9. Ван Гог был миссионером
Для Винсента, с восторгом читавшего «О подражании Христу», стать слугой Господа означало прежде всего посвятить себя конкретному служению ближнему, в полном соответствии с евангельскими постулатами. И велика была его радость, когда в 1879 году ему удалось получить должность миссионера в угледобывающем регионе Бельгии. За это время он пережил духовное пробуждение, которое вдохновило его отказаться от всех своих мирских владений и начать жить как нищий. Церковные власти посчитали, что это неуместно для представителя церкви, и он был отстранен от должности.
10. Он не имел образования
В 1880 году Винсент поступает в Брюсселе в Академию художеств. Однако из-за непримиримого характера он весьма скоро ее бросает и продолжает художественное образование самоучкой, используя репродукции и регулярно занимаясь рисунком.
11. Он написал более 800 писем
Немногие из художников, взявшись за перо, оставили нам свои наблюдения, дневники, письма, значение которых было бы сопоставимо со сделанным ими в области живописи. Помимо того, что Ван Гог был самоучкой, он еще был талантливым автором. Винсент написал почти столько же писем, сколько и картин (ок 800 обращений, в основном своему брату Тео). Ван Гога и Тео связывало не только кровное родство, но и настоящая душевная близость. После кончины Винсента Тео тщетно пытался организовать посмертную выставку работ художника, но не смог пережить потери любимого брата: буквально через полгода Тео настигло душевное расстройство, и вскоре он скончался.
Тео ван Гог / Могилы Винсента и Тео ван Гога на кладбище Овер-сюр-Уаз
12. Ван Гог умер со словами «Печаль будет длиться вечно»
27 июля 1890 года Ван Гог выстрелил себе в живот из револьвера прямо посреди поля. Ему удалось дойти до дома и подняться наверх в свою комнату. Он скончался через двое суток после инцидента. Последние минуты он провел со своим братом Тео, который услышал его последние слова: «Печаль будет длиться вечно».
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