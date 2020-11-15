Как распланировать огород на маленьком участке

Если вы не можете похвастаться большим дачным участком, но очень хотите разбить полноценный огород, наша статья вам пригодится.

Любому хозяину загородного дома хочется иметь под рукой грядку со свежей зеленью и овощами, даже если участок очень скромных размеров.

К счастью, благодаря некоторым хитростям разбить огород, который будет приносить хороший урожай, можно даже в самых стесненных условиях – было бы желание. Рассказываем как!

Поэкспериментируйте с формой грядокВовсе не обязательно отводить половину дачного участка под традиционный огород, когда можно прибегнуть к нестандартным агротехническим приемам. Например, вертикальные грядки займут намного меньше места, а урожайность на них зачастую выше.





Мы уже писали об африканском огороде в мешках, который позволяет получать хороший урожай даже на скудной почве, ведь намного проще купить качественный почвогрунт, чтобы заполнить несколько мешков, чем полностью заменить плодородный слой почвы на участке.





Кроме того, многие растения без труда можно выращивать в контейнерах. Все это позволит разместить на 4 сотках внушительное количество овощных культур.















Совместите огород с садом

Выбирайте компактные культуры

Отдавайте предпочтение скороспелым сортам

Делайте уплотненные посевы

Полюбите ампельные и вьющиеся культуры

Даже на самом маленьком участке хочется не только выращивать лук, огурцы и картофель, но и отвести уголок для цветника и ягодных кустарников.Хороший компромисс – декоративный огород, который совмещает и сад, и огород, и цветник.К счастью, многие овощные культуры и травы выглядят очень красиво и удачно вписываются в ландшафтный дизайн. Например, почему бы не включить грядку с зеленью или цветной капустой в цветник?Главное требование декоративного огорода – красивое оформление грядок. Например, ограждения можно сделать из цветных стеклянных бутылок, а сами грядки – в форме мандалы. Идей для творческого оформления огорода – огромное множество.Естественно, если вы собираетесь выращивать высокорослые перцы и томаты, крошечной грядкой вам не обойтись. Но что мешает вам посадить на своем участке низкорослые сорта этих же культур? Они займут куда меньше места.Еще одна хитрость, которая поможет вам более эффективно использовать пространство в небольшом огороде – это выращивать скороспелые овощи в несколько заходов. К тому моменту, как вы соберете первый урожай в первой половине лета, у вас уже должна быть готова рассада для новой партии. В зависимости от климата и погодных условий за сезон с одной грядки можно собрать два-три урожая.Культуры вроде томатов и картофеля занимают много места на грядке, но только в конце вегетационного периода. Пока же молодые сеянцы еще не успели превратиться в раскидистые кусты, между рядами без проблем можно выращивать салат, укроп и другую «скороспелую» зелень.Все растения, которые развиваются вертикально – ползут вверх или свисают вниз – ваши лучшие друзья, ведь они не занимают много места в огороде! Например, зеленый горошек можно посадить у забора, а ампельные томаты подвесить на крыльце.А какими хитростями пользуетесь вы, чтобы сэкономить место в огороде? Поделитесь своими секретами в комментариях!