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Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек


Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек

Даже сегодня, в годы относительного благоденствия, многие хозяева предпочитают делать запасы самых разных вещей. В том числе и продовольствия. Мало кому приходит в голову, что сыр можно спокойно замораживать. Особенно, если речь идет про классический твердый сыр. Разберемся, зачем же некоторые отечественные хозяюшки отправляют его в морозильную камеру и как его потом используют на кухне.

Сыр вечно лежать не будет. /Фото: kals.ru.net.

Сыр вечно лежать не будет. /Фото: kals.ru.net.

 

Каждый прекрасно знает о том, что стоит распакованному сыру полежать несколько дней в холодильнике, как он тут же теряет свои первоначальные вкусовые качества и даже способен изменить внешний вид, начав выглядеть на порядок менее аппетитно. Такой сыр все еще можно использовать без особых проблем в готовке сложных блюд, однако бутерброды с ним получатся уже «не те». С каждым новым днем сыр продолжает «портиться» и уже через непродолжительное время окончательно засыхает. Немало хозяев в такой ситуации просто выбрасывают драгоценный продукт, ведь совсем скоро молочный продукт может еще и плесенью покрыться.
Лучше его потереть. /Фото: arpetol.ru.

Лучше его потереть. /Фото: arpetol.ru.

 

Однако, существует куда более рациональный способ использования сыра, в частности, его «утилизации». Залежавшиеся куски молочного продукта (до того, как начала появляться плесень) можно пустить на мелкую терку и складировать в полиэтиленовый пакет. Он в свою очередь отправляется на хранение в морозильную камеру.
Таким образом сыр не заплесневеет и будет храниться еще очень долго.
И отправить в пакете в морозилку. /Фото: shefcook.ru.

И отправить в пакете в морозилку. /Фото: shefcook.ru.

 

Такую заготовку можно в последствии применить для создания всякого рода запеканок, бутербродов с плавленым сыром, салатов и т.п. Также такой сыр отлично подходит для приготовления домашней пиццы. Из него получается просто превосходная присыпка. А для того, чтобы продукт занимал в морозилке как можно меньше места, его рекомендуется укладывать в пакет тонким пластом. Кстати, таким же образом можно хранить и свежий сыр. В таком случае он еще и не будет терять своих первоначальных вкусовых качеств.

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Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек

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