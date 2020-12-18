Необычные способы использования разделочной доски не по назначению

Каждый любитель кулинарного и кондитерского искусства сталкивался с проблемой удобной организации хранения специй и разнообразных декоративных элементов. В продаже сложно найти удобные и функциональные подставки, поэтому единственный выход из этой ситуации — сделать системы для хранения специй своими руками.

Начнем с изготовления удобной системы для хранения специй в узких высоких баночках. Из старой разделочной доски вырежьте деревянный круг.

Отметьте центр круга и разделите его на 8 равных сегментов. Для удобства можно использовать круглый бумажный шаблон.





Просверлите на деревянном основании круглые отверстия, диаметр которых будет соответствовать диаметру баночек для хранения специй. Очень важно, чтобы диаметр отверстий был немного меньше диаметра крышек. В центре деревянного основания также сделайте небольшое отверстие.



Для изготовления подставки потребуется металлическая штанга с резьбой высотой 15 см и подшипник.



Зафиксируйте штангу в подшипнике и накрутите на нее шестигранную гайку, которая выступит в качестве фиксатора для деревянного основания. Приклейте основание к тарелке и при желании покрасьте изделие в любой цвет.

Система для хранения специй получается очень удобной и стильной.

Она может занять почетное место на кухонной столешнице.Для изготовления еще одной подвижной системы для хранения специй понадобятся две разделочных доски. Выпилите из них два деревянных бруска. Также подготовьте один более толстый деревянный брусок.Соедините нижние части разделочных досок и тонкие брусочки, чтобы получить устойчивое основание подставки для специй.На толстом бруске сделайте разметку, отметив те места, где будут находиться крышки баночек от специй. Просверлите крышки к каждой стороне бруска.В ручках разделочных досок просверлите отверстия и, используя подвижные крепежные соединения, прикрепите толстый деревянный брусок к ручкам досок.Закрепите баночки в крышках и наслаждайтесь удобством использования такой необычной системы для хранения.Еще один удобный вариант для хранения специй — в наклонном основании, сделанном из разделочной доски.Сделайте в разделочной доске отверстия, диаметр которых будет немного меньше диаметра крышек от баночек для специй.Отшлифуйте поверхность и покройте ее лаком для дерева. В подготовленные отверстия поместите баночки для специй.Даже старым перегоревшим лампочкам можно найти достойное применение на кухне. Аккуратно удалите все внутренние части лампочки, помойте их и просушите. Обрежьте винные пробки так, чтобы превратить их в симпатичные крышки для баночек-лампочек.К нижней части лампочек приклей по три протектора, которые обычно используются для того, чтобы дверцы шкафчиков мягко закрывались и не хлопали.Такие оригинальные баночки для специй могут выступить в качестве необычного подарка для близкого человека.Для хранения большого разнообразия и количества специй или декора для кондитерских изделий идеальной подойдет вращающаяся многоуровневая подставка.Сделайте две заготовки, для каждой из которых необходимо склеить 6 баночек для специй друг с другом, расположив их по кругу.Соедините две тарелки с помощью подшипника и небольшой подложки из пробкового листа.К тарелке меньшего диаметра приклейте стакан или баночку горлышком вниз. На верхней части стакана закрепите еще один подшипник.Приклейте 6 баночек к основанию стакана, затем на стакане закрепите тарелку внутренней стороной вниз и закрепите на ней второй ряд баночек.При желании верхнюю часть подставки можно оформить еще двумя тарелками.Если на вашей столешнице нет свободного места — не беда. Просто сделайте для себя удобную систему для хранения специй на невысокой полке.Изготавливается она аналогично предыдущей подставке, за исключением того, что понадобится только один ряд баночек.Поэтапный процесс изготовления удобных и красивых подставок для хранения специй и декоративных элементов можно посмотреть на видео: