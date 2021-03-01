5 причин «плавающих» оборотов у двигателя автомобиля

Двигатель автомобиля является важнейшим агрегатом в конструкции каждой машины. Ввиду сложности конструкции рано или поздно любой мотор начинает вести себя неправильно. Многие водители сталкиваются в том числе с такой проблемой, как «плавающие» обороты, поэтому их заинтересует ответ на вопрос, что же могло стать причиной такого поведения силового агрегата.
1. «Паленое» горючее
Плохой бензин всему виной. /Фото: drivenn.ru.
Первая и едва ли не самая распространенная причина дергающейся непредсказуемым образом стрелки тахометра заключается именно в плохом топливе. Плавать обороты начинают по причине того, что происходит забивание топливных форсунок, а на свечах зажигания стремительно образуется налет. Решить проблемы такого рода можно только на СТО, но никак не в дороге. Все, что можно сделать в пути - заправляться на проверенной сети АЗС.
2. Топливоподача
Придется менять. /Фото: jcbpro.ru.
Проблемы с топливоподачей в автомобиле, как правило, возникают по причине все того же некачественного горючего. Чаще всего просто забивается топливный фильтр. Страдает и топливный насос. В любом случае, за помощью придется обращаться уже на СТО. Кроме того, если в автомобиле установлен интегрированный топливный насос, то ремонт такой системы может влететь в серьезную сумму.
3. Система зажигания
Все дело может быть в зажигании. /Фото: avtostore.spb.ru.
Проблемы с системой зажигания также могут привести к плавающим оборотам двигателя. Чаще всего, главным виновником становятся высоковольтные провода или свечи. Куда реже – крышка трамблера. И то, и другое лечится только одним и крайне неприятным способом – полной заменой.
4. EGR
Придется чистить. /Фото: quantumchiptuning.com.
Беда может прийти и со стороны клапана рециркуляции отработавших газов, ведь со временем он забивается сажей и грязью. Самое неприятное в данной поломке то, что машина может не просто терять обороты, но и вовсе заглохнуть. Чаще всего такое происходит при попытке резко затормозить. Решается проблема банальной чисткой. В запущенных случаях, клапан придется менять полностью.
5. Другие проблемы
Есть и другие проблемы. /Фото: station33.ru.
Существует еще целая плеяда разнообразных проблем, которые могут стать причиной плавающих оборотов. Все они встречаются куда реже и зачастую не диагностируются самостоятельно. В числе наиболее известных: неправильная работа блока управления двигателем, выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, неисправность регулятора холостого хода. При любой из перечисленных (и не перечисленных) проблем нужно обращаться за помощью на станцию.
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