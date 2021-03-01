5 причин «плавающих» оборотов у двигателя автомобиля

1. «Паленое» горючее

Плохой бензин всему виной. /Фото: drivenn.ru.

2. Топливоподача

Придется менять. /Фото: jcbpro.ru.

3. Система зажигания

Все дело может быть в зажигании. /Фото: avtostore.spb.ru.

4. EGR

Придется чистить. /Фото: quantumchiptuning.com.

5. Другие проблемы

Есть и другие проблемы. /Фото: station33.ru.