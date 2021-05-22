Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сахарова
    Надо же, какая белиберда некоторым людям в голову приходит!5 советских принц...
  • Александр Фишкин
    Теперь будем следить за кодами. Спасибо.Что означают цифр...
  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Для сегодняшнего молодого поколения многие слова и выражения, которые были в обиходе советского человека, малопонятны.

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Это естественно, т.к. многие выражения времен СССР либо вообще вышли из употребления, либо теперь носят несколько иное значение.
К примеру, словосочетание «битва за урожай» сейчас многим знакомо, как название компьютерной игры. Старое значение этого словосочетания — ушло.
Наверное безвозвратно…

Подача материала несколько странная, но что есть, то есть…

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Обычные слова и выражения обычных советских людей

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Снимки из СССР, навевающие тёплые воспоминания
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое

Снимки из СССР, навевающие тёплые воспоминания

Читать
Видео: Почему реальные ковбои поверх своих джинсов надевают кожаные штаны
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Видео: Почему реальные ковбои поверх своих джинсов надевают кожаные штаны

Обычные слова и выражения обычных советских людей
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Обычные слова и выражения обычных советских людей

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

История 40-летней давности о скромности и бахвальстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир души, иллюзии и совершенство сознания

История 40-летней давности о скромности и бахвальстве

1
«Святые» 90-е в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

«Святые» 90-е в России

В Крыму нашли артефакты бронзового века
Материал, выбранный редакторами МиртесенТВЦ

В Крыму нашли артефакты бронзового века

История и археология: Как пионерский подарок из СССР Советский Союз 7 лет шпионил в американском посольстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультурология.рф

История и археология: Как пионерский подарок из СССР Советский Союз 7 лет шпионил в американском посольстве

Тверской след в истории: Первая телефония
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Тверской след в истории: Первая телефония

Этих советских продуктов больше нет. Я скучаю, а вы?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Этих советских продуктов больше нет. Я скучаю, а вы?

Ужасы советской торговли в старом фильме.
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ужасы советской торговли в старом фильме.

В труднодоступных горных лесах Лаоса обнаружены «кувшины мертвецов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

В труднодоступных горных лесах Лаоса обнаружены «кувшины мертвецов»

2
Секс и разврат в книжках для советской детворы (14+)
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтерва & К°

Секс и разврат в книжках для советской детворы (14+)

4
Видео: Зачем в СССР туго пеленали детей и что наливали в треугольные бутылки
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Видео: Зачем в СССР туго пеленали детей и что наливали в треугольные бутылки

1
Какие жители Афганистана помогали Cоветской армии
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбители истории

Какие жители Афганистана помогали Cоветской армии

Небо покоряется храбрым: история летчика Алексея Маресьева
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Небо покоряется храбрым: история летчика Алексея Маресьева

Футбол, байки и рукопожатия: почему их строго запрещали советским пионерам
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Футбол, байки и рукопожатия: почему их строго запрещали советским пионерам

.О советских идеалах: почему они непосрамимы
Материал, выбранный редакторами МиртесенРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР < СОВЕСТЬ СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВЕНСТВО И БРАТСТВО>

.О советских идеалах: почему они непосрамимы

1
О советских идеалах: почему они непосрамимы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытно, однако

О советских идеалах: почему они непосрамимы

Плакаты о китайско-советской дружбе… кажется, даже слишком горячей
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Плакаты о китайско-советской дружбе… кажется, даже слишком горячей

7 интересных вещей, которые были произведены в Советском Союзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

7 интересных вещей, которые были произведены в Советском Союзе

Жизнь пленных немцев в Советском союзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбители истории

Жизнь пленных немцев в Советском союзе

Подземная книга рекордов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбители истории

Подземная книга рекордов

История надежных советских комбайнов ДОН на мировой арене с 1991 года
Материал, выбранный редакторами Миртесен24Journal.ru Интересное

История надежных советских комбайнов ДОН на мировой арене с 1991 года

Как древнеримские бордели заманивали к себе клиентов
Материал, выбранный редакторами МиртесенТвое хорошее настроение!

Как древнеримские бордели заманивали к себе клиентов

Провансаль, сыр и другие продукты, которые распорядился выпускать Сталин
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Провансаль, сыр и другие продукты, которые распорядился выпускать Сталин

Как японка стала миллионершей благодаря советской книге
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Как японка стала миллионершей благодаря советской книге

14 любопытных фото, которые могли быть сделаны только в Советском Союзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

14 любопытных фото, которые могли быть сделаны только в Советском Союзе

Берендеи
Материал, выбранный редакторами МиртесенВелемудр. Мир тесен.

Берендеи

Наука и культура вопреки. О чем забыли ностальгирующие по СССР (Новое время, Украина)
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Наука и культура вопреки. О чем забыли ностальгирующие по СССР (Новое время, Украина)

Останки 190 жертв нацистов времен ВОВ обнаружили в Новгородской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Останки 190 жертв нацистов времен ВОВ обнаружили в Новгородской области

Разработана классификация неблагоприятных событий, связанных с обращением медизделий
Материал, выбранный редакторами МиртесенФармпром России - новости и события

Разработана классификация неблагоприятных событий, связанных с обращением медизделий

Картина дня

наверх