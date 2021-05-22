Обычные слова и выражения обычных советских людей

Для сегодняшнего молодого поколения многие слова и выражения, которые были в обиходе советского человека, малопонятны.







Это естественно, т.к. многие выражения времен СССР либо вообще вышли из употребления, либо теперь носят несколько иное значение.

К примеру, словосочетание «битва за урожай» сейчас многим знакомо, как название компьютерной игры. Старое значение этого словосочетания — ушло.

Наверное безвозвратно…



Подача материала несколько странная, но что есть, то есть…















































































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