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25 самых фотографируемых городов мира

Какое же путешествие без фотокамеры? Ведь именно фотографии позволяют нам сохранить теплые и радостные воспоминания о самых впечатляющих моментах наших поездок, запечатлеть то, что вызвало у нас настоящий восторг. Представляем вам рейтинг из 25 городов мира, которые чаще, чем другие места, покоряют сердца путешественников и заставляют их неустанно нажимать на кнопку спуска затвора. По сути, эти места туристы считают самыми прекрасными, эффектными и зрелищными в мире!

Нью-Йорк, США

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Париж, Франция

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Лондон, Великобритания

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Торонто, Канада

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Сингапур

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Сан-Франциско, США

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Рим, Ватикан, Италия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Чикаго, США

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Венеция, Италия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Амстердам, Нидерланды

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Токио, Япония

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Стамбул, Турция

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Архипелаг Вестманнаэйяр (Вестманнаэйар), Исландия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Москва, Россия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Сиэтл, США

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Милан, Италия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Киев, Украина

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Сан-Паулу, Бразилия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Лиссабон, Португалия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Вена, Австрия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Ванкувер, Канада

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Тайбэй, Тайвань

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Барселона, Испания

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Монреаль, Канада

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

Флоренция, Италия

25 самых фотографируемых городов мира

25 самых фотографируемых городов мира

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