Какое же путешествие без фотокамеры? Ведь именно фотографии позволяют нам сохранить теплые и радостные воспоминания о самых впечатляющих моментах наших поездок, запечатлеть то, что вызвало у нас настоящий восторг. Представляем вам рейтинг из 25 городов мира, которые чаще, чем другие места, покоряют сердца путешественников и заставляют их неустанно нажимать на кнопку спуска затвора. По сути, эти места туристы считают самыми прекрасными, эффектными и зрелищными в мире!
Нью-Йорк, США
Париж, Франция
Лондон, Великобритания
Торонто, Канада
Сингапур
Сан-Франциско, США
Рим, Ватикан, Италия
Чикаго, США
Венеция, Италия
Амстердам, Нидерланды
Токио, Япония
Стамбул, Турция
Архипелаг Вестманнаэйяр (Вестманнаэйар), Исландия
Москва, Россия
Сиэтл, США
Милан, Италия
Киев, Украина
Сан-Паулу, Бразилия
Лиссабон, Португалия
Вена, Австрия
Ванкувер, Канада
Тайбэй, Тайвань
Барселона, Испания
Монреаль, Канада
Флоренция, Италия
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
25 самых фотографируемых городов мира
Какое же путешествие без фотокамеры? Ведь именно фотографии позволяют нам сохранить теплые и радостные воспоминания о самых впечатляющих моментах наших поездок, запечатлеть то, что вызвало у нас настоящий восторг. Представляем вам рейтинг из 25 городов мира, которые чаще, чем другие места, покоряют сердца путешественников и заставляют их неустанно нажимать на кнопку спуска затвора. По сути, эти места туристы считают самыми прекрасными, эффектными и зрелищными в мире!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии