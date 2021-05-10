Изобретения, которые используют не по их первоначальному предназначению

Есть ряд вещей, которые мы сегодня используем повсеместно. При этом никто и не подозревает, что их изначальное предназначение было совершенно иным. Что же это за предметы, и почему их стали применять не так, как было задумано.









1. Виагра

2. Высокие каблуки

3. Пузырчатая упаковка

4. Аспартам

5. Рукопожатие