Изобретения, которые используют не по их первоначальному предназначению

Есть ряд вещей, которые мы сегодня используем повсеместно. При этом никто и не подозревает, что их изначальное предназначение было совершенно иным. Что же это за предметы, и почему их стали применять не так, как было задумано.
1. Виагра
Цель разработки и выпуска этого лекарственного средства заключалась в лечении сердечно-сосудистых патологий – для улучшения кровообращения в сердце. Планировалось назначать его при ишемической болезни, так как препарат должен был расширить сосуды, улучшить кровоток и стать, таким образом, хорошей профилактикой инфаркта миокарда. Но ученые, работающие над созданием препарата, испытали разочарование. По результатам многочисленных исследований и испытаний стало ясно, что действующее вещество силденафил, не оказывает на сердце достаточного влияния. Для получения эффекта пациенту нужно было принять лекарство четыре, а то и пять раз в сутки. К тому же, были явно выраженные побочные действия. Проявлялись они в виде боли в мышцах и эрекции. В итоге, побочный эффект стал основным, фундаментальным для этого препарата. Фирма Пфайзер зарегистрировала медпрепарат в 1998 г. Ежегодный доход от его продаж равен 1-2 миллиарда американских долларов.
2. Высокие каблуки
Практически каждая женщина в своем гардеробе имеет обувь на высоких каблуках. Но в самом начале истории каблук присутствовал только на обуви мужчин. Прикреплялись они, чтобы человеку было комфортнее ездить верхом на лошади. Благодаря каблуку нога хорошо фиксировалась в стремени. Наездник мог спокойно совершать прогулки, быть участником скачек. Впервые нечто похожее на современные каблуки появилось во времена древних греков. Театральные актеры делали подошву из пробки, дерева, чтобы визуально стать выше на несколько сантиметров. От высоты каблуков зависела и значимость персонажа пьесы. Достоянием мужской обуви каблуки были довольно большой промежуток времени. Постепенно женская обувь тоже стала обзаводиться этим элементом. Сегодня именно женщины носят такие изделия.
3. Пузырчатая упаковка
Больше полувека хорошо всем знакомая пленка с пузырями является отличным средством для упаковки различных предметов. Но ее изначальное предназначение совершенно другое. Она должна была выполнять роль обоев. Еще в 57-м году Марк Шван и Альфред Филдинг решили сделать что-то типа моющихся обоев, но с не совсем обычным дизайном. Молодые люди склеили между собой шторки из полиэтилена, которые вешаются в ванной. Успеха изобретение не получило. Второй вариант использования пленки, который предложили изобретатели – материал для строительства теплиц (пленка хорошо сохраняла тепло). Здесь их тоже постиг провал. Прошло немного времени и предназначение пленке нашлось. Компьютерная фирма IBM применила ее в качестве упаковочного материала при перевозке собственной техники. При транспортировке все компьютеры избежали повреждений. Вот с того момента эта уникальная «пленка с пузырьками» используется везде. Лопать пузыри, кстати, любят все.
4. Аспартам
Популярная добавка, подсластитель получили абсолютно случайно. Джеймс Шлаттер в 1965 г. работал над синтезом гормона под названием гастрин, чтобы в будущем использовать его при лечении больных с гастритом и язвенной болезнью желудка. После получения промежуточного вещества ученый случайно лизнул палец и обнаружил, что вещество имеет сладкий вкус. Вот так и был получен сахарозаменитель, который часто используется вместо сахара людьми с сахарным диабетом.
5. Рукопожатие
м Назвать изобретением этот жест приветствия нельзя, но эта выдумка все-таки появилась благодаря кому-то. В самом начале пожимание рук имело абсолютно другой смысл. В рыцарские времена основным вариантом борьбы являлось холодное оружие в виде кинжалов, мечей и ножей. Носить их всегда с собой мог любой человек. Для демонстрации дружеских намерений протягивалась рыцарем открытая ладонь. Так он показывал, что рука не находится на рукоятке меча. Для удостоверения руку разрешалось ощупывать до самого локтя.Также было в порядке вещей руками потрясывать. Это тоже делалось с целью исключения любых сомнений, и чтобы доказать, что человек не опасен и не скрывает оружия в рукавах.
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