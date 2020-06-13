Японцы выпустили 3D-мультик про Чебурашку

Реинкарнация столь любимых советскими детишками и уже немного подзабытых в наше время Чебурашки и Крокодила Гены состоялась. И произошло это снова в Японии. Напомним, что 17 лет назад японская компания SP International выкупила права на культовый советский мультик у нашего «Союзмультфильма» до 2023 года. И именно в стране самураев, а не у нас 10 лет назад вышло продолжение истории про любимых советских мультгероев. Вчера же, в честь юбилея этого события, японцы представили премьеру новых приключений Гены и Чебурашки. На этот раз – в 3D.





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