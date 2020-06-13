Японцы выпустили 3D-мультик про Чебурашку

Реинкарнация столь любимых советскими детишками и уже немного подзабытых в наше время Чебурашки и Крокодила Гены состоялась. И произошло это снова в Японии. Напомним, что 17 лет назад японская компания SP International выкупила права на культовый советский мультик у нашего «Союзмультфильма» до 2023 года. И именно в стране самураев, а не у нас 10 лет назад вышло продолжение истории про любимых советских мультгероев. Вчера же, в честь юбилея этого события, японцы представили премьеру новых приключений Гены и Чебурашки. На этот раз – в 3D.
Сериал про Тэбурасику набирал миллионы просмотров
Увлечение японцев Чебурашкой было долгим но, как говорят сами жители этой страны, вовсе не массовым. Хотя россияне и восприняли покупку прав на мультфильм как всенародную любовь японцев к советским персонажам, на самом деле от добряка-крокодила и его трогательного друга, чем-то напоминающего то ли телепузика, то ли покемона, фанател (и, надо сказать, продолжает фанатеть) лишь определенный круг японских поклонников. – Ну, это примерно такое же увлечение, как интерес россиян к покемонам, вспыхнувший у вас некоторое время назад, но все-таки массово не прижившийся, – отмечают жители Японии. Тем не менее в 2010 году японские аниматоры совместно с южнокорейскими коллегами выпустили серию рисованных мультиков, которая называлась «Тэбурасика арэрэ?» («Что это за Чебурашка?»). Сериал транслировался по телеканалу TV Tokyo, мультики набрали десятки миллионов просмотров в Youtube, японцы оставляли восторженные комментарии. Вот лишь некоторые из них: «Я люблю Чебу, а также Гену», «У Чебурашки таком милый голос!», а некоторые писали, что ждут продолжения. Впрочем, сложно понять, что так тронуло японских фанатов в будто бы наспех нарисованных фигурах, лишь отдаленно похожих на советских мультгероев. Однако в том же 2010 году в Японии сняли уже полнометражный мультфильм – «Крокодил Гена». Именно он в 2014-м был показан в России. С точки зрения анимации новый мультфильм получился максимально приближенным к советскому «прародителю» и был очень высоко оценен большинством россиян – мол, достойно, качественно, трогательно и сделано с большим уважением к первоисточнику. И вот теперь – новая версия приключений Чебурашки и Гены...
Чебурашка и Гена: перезагрузка
Сюжет мультика, вышедшего вчера, 22 апреля, незатейлив. Как и в советском аналоге, Гена обнаруживает в ящике с апельсинами, полученными от друзей, Чебурашку. При этом они находятся в зоопарке, где проходит шоу зверей для посетителей. Обстановка очень смахивает на токийский зоопарк Уэно, в котором действительно периодически организовывают подобные шоу с пандами и пингвинами. Гена и Чебурашка наряжаются в костюмы этих животных, представляя себя ими. В мультике есть и обучающая составляющая – герои складывают на стенде из звездочек «рейтинг еды друзей», который показывает, какие животные чем питаются. Интересен сюжет с плачущим мальчиком, у которого, кстати, европейская внешность и небесно-голубые глаза. Чтоб успокоить ребенка, Гена начинает играть на своей «фирменной» гармошке, а Чебурашка – пританцовывать, что приводит мальчика в восторг. Чебурашку озвучивает Кугуми Реи, Гену – Сакураи Такахиро, впрочем, россиянам это ни о чем не говорит. Также российскому зрителю вряд ли будут понятны и близки переодевания «советских» героев в костюмы пингвинов и панд и их попытки грызть бамбук. Как отмечают специалисты, видео, скорее, любительское – большого профессионализма в нем нет. Но определенному кругу поклонников Чебурашки и Гены оно наверняка понравится. Тем более что авторы мультика обещают первым 300 зрителям, просмотревшим новый мультфильм, подарить сертификаты Amazon на 500 японских иен. Киностудия «Союзмультфильм» официально объявила, что намерена поставить вопрос о пересмотре права на использование образа Чебурашки, которое предоставило прежнее руководство киностудии японской компании. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что восточные коллеги уже об этом уведомлены. Она уточнила, что российская сторона считает текущую версию договора недействительной, однако вся сложность состоит в том, что документ был составлен согласно японскому законодательству и все юридические разбирательства должны происходить в Японии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии