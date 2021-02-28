Ученые воссоздали голову собаки из неолита, жившей 4 500 лет назад

Воссозданная голова пса, который по сути был одомашненным волком.

Место, где были обнаружены 24 собачьих черепа.

Волк, одомашненный в наши дни охотником Иваном Лебедевым. /Фото: RT

Мех у собаки – волчий

При создании головы использован реальный волчий мех.

Охранники, пастухи и компаньоны

Учёные уверены, что именно так выглядел друг человека несколько тысяч лет назад.