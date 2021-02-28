Ученые воссоздали голову собаки из неолита, жившей 4 500 лет назад

Эта собачья морда настолько симпатична и реалистична, что так и хочется протянуть руку и погладить её густую шерстку. А между тем это вовсе не мягкая игрушка и не чучело, а голова, воссозданная на основе черепа, которому 4, 5 тысячи лет. Ученые, реализовавшие эту задумку, уверены, что именно так выглядела собака, жившая в Шотландии в эпоху неолита. Череп был найдет в древней гробнице, обнаруженной археологами на Оркнейских островах.
[H]Почему она так похожа на волкаОстанки собаки-симпатяги, покорившей сердца современных любителей животных, были найдены в сложной неолитической могиле на холме Кууин на Оркнейских островах (архипелаг у северо-восточного побережья Шотландии). В воссозданном виде голова животного удивительно похожа на волчью и, скорее всего, это был именно одомашненный волк.
Воссозданная голова пса, который по сути был одомашненным волком.
– Эта собака размером с крупного колли и некоторыми его чертами напоминает европейского серого волка, – говорится в заявлении Элисон Шеридан, главного куратора археологических исследований в отделе шотландской истории и археологии Национального музея Шотландии, где хранится череп.
О существовании собак эпохи неолита исследователи знали еще с 1901 года, когда в погребении на холме Кууин были обнаружены 24 черепа этих животных. Однако это первый случай, когда один из найденных черепов удалось «оживить» с помощью судебно-медицинской реконструкции.
Сделанный ранее радиоуглеродный анализ черепов на участке холма Кууин показал, что останки собак были помещены древними людьми в погребальную камеру более чем через 500 лет после постройки первоначальной гробницы. И это, по мнению археологов, указывает на то, что псы были похоронены с ритуальной целью.
Место, где были обнаружены 24 собачьих черепа.
Исследователь отмечает, что реконструкция черепа, выполненная по заказу компании Historic Environment Scotland, поможет узнать подробности не только о церемониальных практиках и символическом значении собаки во времена позднего неолита на Оркнейских островах, но и о самом появлении домашних собак в третьем тысячелетии до н.э..
– В наши дни у одомашненных собак, как правило, более выпуклые, приподнятые лбы, чем у волков, – пояснил Джек Цзэн, функциональный анатом из Университета Буффало. – Более того, домашние собаки, как правило, имеют более короткую морду и, соответственно, иную зубную систему.
Другие исследования показали, что одомашненные собаки, как правило, имеют более «висячие» уши, более короткую и более вьющуюся шерсть, их хвосты более «курчавые», а окрас шерсти более светлый и менее однотонный. Кроме того, их мозг по размерам меньше, чем у диких волков.
Волк, одомашненный в наши дни охотником Иваном Лебедевым. /Фото: RT
Мех у собаки – волчий
Чтобы создать точную копию головы собаки, сотрудники Службы диагностической визуализации сделали компьютерную томографию черепа в Королевской школе ветеринарных исследований Эдинбургского университета. Информация, полученная в результате сканирования, позволила напечатать 3D-модель, которую судебный художник художница Эми Торнтон использовала для формирования головы животного.
Точно так же, как она воссоздавала бы человеческое лицо, Торнтон создала собачью морду, наращивая мышцы, кожу и волосы поверх черепа, отпечатанного в 3D. Первоначально реконструкция была создана в глине, а законченная скульптура была отлита из силикона и отделана мехом европейского серого волка.
При создании головы использован реальный волчий мех.
Охранники, пастухи и компаньоны
– Аналогично тому, как они важны в современном мире для нас, в эпоху неолита собаки играли важную роль для жителей Оркнейских островов. Древние люди, предположительно, дрессировали их и держали в качестве домашних питомцев и сторожей. Кроме того, фермеры обучали их пасти овец, – сказал представитель Historical Environment Scotland Стив Фаррар. – Возможно, собаки даже были символом или тотемом, и люди, жившие на островах, считали себя «собачьим народом».
Научному сообществу известны случаи реконструкции людей эпохи неолита, но вот о попытках судебно-медицинской реконструкции животного этого периода до настоящего времени ничего известно не было. Так что это первый подобный опыт.
Учёные уверены, что именно так выглядел друг человека несколько тысяч лет назад.
Участники проекта уверены, что дружелюбный вид этой очаровательной собаки поможет современным европейцам лучше понять людей, живших на островах в те далекие времена, и оценить то богатое историческое наследие, которое они оставили.
Текст: Анна Белова, Фото: Historic Environment Scotland
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