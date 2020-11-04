Славянская мифология, классификация существ

Разберём только "массовку", Кощея, Бабу-Ягу, Змея Горыныча и прочих уникальных героев брать не будем. Самое забавное, что многие герои нашей классификации вообще не похожи на тех, кого мы привыкли представлять под этими именами! Ну а теперь, начнём! Русалки

И сразу яркий пример. Вот тут многие вообще не в курсе, что Ариэль не русалочка, а... Ну до неё дойдём, в общем, у русалок нет хвоста. Они выглядят абсолютно точно так же как обычные девушки, потому, что собственно говоря это и есть обычные девушки, просто немножко мёртвые (утопленицы, но не самоубийцы). Впрочем, по некоторым версиям это просто вредный дух места, но опять таки никакого хвоста в помине нет! И не обязательно они связаны с водой. Вариаций масса! Как и просторы необъятной земли, где обитали славяне. Они жили в лесах (лоскотухи, которые обитали на деревьях. Вот откуда выражение "Русалка на ветвях сидит", а то всегда думал, каким макаром она с хвостом туда взобралась, и, главное, на... зачем?), полях/огородах (полудницы, которые орудовали в самое опасное время для солнечного удара и пр.), озёрах/реках, конечно же тоже. А хвост у них появился значительно позднее благодаря образу западно-европейской морской девы (у которой как раз таки хвост есть). Персонаж с одной стороны вредный, старалась заговорить людей и извести, вредила по мелочи, забираясь в дома, крала или прятала что то нужное. Но с другой была весёлой и озорной и всегда помогала детям, заблудившимся в лесу. И, как не удивительно, спасала тонущих людей (видимо сочувствуя, так как и сама стала такой тем же способом). Порой верования противоречат друг другу, что не удивительно из-за огромных просторов и слабой связи. Русалки являются примером "заложного покойника", т.е. умерших насильственной смертью, самоубийц, умерших от пьянства, утопленников, некрещёных детей, колдунов и ведьм (т.к. их хоронили лицом вниз, за пределами кладбищ и закладывали могилу камнями), термин введён недавно, т.к. единого термина у славян для таких людей не было, их всегда чётко разделяли). Мавки (Навки) прости, Таня, я не о тебе

Зачастую причисляются к русалкам, но в целом, различить их легко. Мавками становятся малолетние дети, умершие без крещения или задушенные матерями. Принимают облик птиц. В отличии от русалок, встреча с ней не предвещает ничего хорошего. Даже название говорит за себя ("навь" - смерть, мёртвое тело). А для жизни рожениц это однозначно дурно заканчивалось. Вила

Южнославянский дух, являющийся родственным русалкам. Но позитивный, добрый (но может и отомстить если обидеть). Имеет вид прекрасной длинноволосой (до земли) юной девушки в волшебном платье с крыльями... похожа на ангела, правда? Только вот под платьем она прячет копыта=) Упыри

Да какое ж оно мифическое!? Я каждый день с ними встречаюсь! Ещё пример "заложного покойника" . Крайне неприятный тип, являющийся настоящим бедствием! Таким мог стать бывший оборотень, колдун, маньяк, некрещёный ребёнок... Пьёт кровь христиан, наносит ущерб народному хозяйству, предвестник болезней, неурожаев, засухи... настоящий чиновник. Победить можно только осиновым колом в сердце, но не всегда помогало. Тогда просто сжигали! Или ждали третьих криков петухов и он уходил сам. Так же ими могли быть еретики, вероотступники, укушенные другим упырём, умершие насильственной смертью или самоубийцы, или те, чьим телом успели полакомиться дикие звери. Яркой приметой было красное лицо и глаза (от выпитой у честного народа крови). Со временем образ слился с вурдалаком, а потом и западным вампиром. Ведьмак Мужской аналог ведьмы. Может оборачиваться кем угодно (т.е. по факту волколак), возглавлять ведьм в их пакостях, или же наоборот противостоять и защищать от их происков. Может вредить людям, насылать всякие бедствия, так и защищать от них, лечить болезни, снимать проклятия. Могут быть "прирождёнными" (не имеют волос, зато имеют хвост, и в зрачках всё отражается вверх ногами), или "наученными", которые ничем не отличаются от людей. Перед смертью обязательно должен передать свои знания другому. После смерти (которая сопровождается бедствиями) может превратиться в упыря (если не провести соответствующий танец с бубном обряд с осиновым колом). Бес (анчутка, чертёнок)



Злой дух, с принятием христианства у славян ставший прочно ассоциироваться с чертями и Сатаной. Но с самого начала бесы (а точнее анчутки, т.е. самое древнее название) не имели ничего с адским пеклом и огнём. Наоборот, с мраком и холодом, так как славяне верили, что зимой земля была во власти бесов. Ну и они легко могли завладеть телом человека, т.е. превратить его в одержимого (болезнь бешенство, яркий пример откуда такие мысли). Волколак/Волкодлак/Оборотень

Это могущественный колдун, который мог по своему желанию, а не только в полнолуние, становиться волком (в основном, потому что есть и другие вариации, к примеру, медведь). Это самый распространённый персонаж, который есть так или иначе у ВСЕХ славян. Ещё их иногда называют перевёртыш или перекидыш, ну и собственно оборотень. А почему? Потому что у такого колдуна был некий магический предмет, через который он должен был переступить/перепрыгнуть/перекатиться/перевернуться/обернуться и стать волком, а чтобы вернуться в свой человеческий облик, провести обряд наоборот. И никакая луна тут ни при чём. По своему желанию колдуны оборачивались чтобы причинить вред людям, то есть использовали свою силу исключительно для зла. Впрочем, встречались и врождённые способности или как наказание за грехи. Или если проклянёт колдун или ведьма. Тут да, превращение происходило в определённое время (к примеру, только зимой, а не на одну ночь). Берегиня

Добрый женский дух, покровитель всего живого. Типичный дух места, т.е. дух, привязанный к конкретному месту, за которым следил. Некоторые считали подтипом русалки, т.к. вроде как "берегиня" от слова "берег", т.е. жила на берегу рек и озёр. Но тут стоило возводить этимологию от слова "беречь", так как она всячески оберегала природу и живых существ, помогала и лечила их.

Так же к духам места можно отнести: Водяного - духа и хозяина вод, довольно опасной стихии, в виде голого обрюзглого старика, пучеглазого, с рыбьим хвостом или очень длинными ногами. Он опутан тиной или одет в красную рубаху, имеет большую окладистую бороду и зелёные усы. Имеет звериные или рыбьи черты — рыбий или коровий хвост, гусиные лапы с перепонками или коровьи копыта, кожа, как у налима, рог на голове. Может ездить верхом на крупном соме, из-за чего эту рыбу называют чёртовым конём. Лешего - дух-хозяин леса. Был одним из самых популярных славянских мифологических персонажей и, учитывая современный упадок мифологической традиции, сохраняет относительную популярность и сейчас. Традиционный образ лешего сложен, многогранен и расплывчат. С одной стороны может заворожить, закружить в трёх соснах, так что не выберешься, а с другой наоборот, помогает выбраться из леса. Их бывает очень много и живут целыми деревнями! Болотника - Крайне злого духа, владыки болот. Имел различный вид: неподвижно сидящее на дне болота грязное толстое безглазое существо, то мохнатый человек с длинными руками и хвостом В основном считалось, что болотник относится к человеку агрессивно, стремится заманить в трясину и утопить. Полевика - хозяина полей. Лихорадка

От "лихо" (зло) и "радеть" (желать), то есть женский дух желающий зла (шутки про жён/бывших в студию!) Как известно, "беда не приходит одна", и эти дамочки тоже никогда не ходили по одиночке: их было 3, 7, 12, 77. В общем целая орда из шкатулки Пандоры. Звали их соответствующе: Трясея (тресучка), Огнея, Ледея или озноба, Гнетея (гнетуха), Грынуша, Глухея, Ломея или костоломка, Пухнея (пухлая), отекная, Желтея (желтуха, желтуница), Коркуша, Глядея, Огнеястра. Весь букет всевозможных признаков болезней. Огнённый змей

А теперь гусары молчать!!! Это огненный демон, залетающий в печную трубу и посещающий женщин, тоскующих по своим мужьям. Называется ещё змей-любака (нет, не одноглазый), маньяк, налёт огнянный, прелестник. Принимает облик умершего или бывшего в отъезде мужа/любовника и вступает в любовные отношения. Существо могло явиться только потерявшей невинность женщине, которая подняла некую красивую вещь (подброшенную змеем). Следует уточнить, что не любая невеста или вдова рискует попасть в сети. Если девушка стыдлива и совестлива, бережет честь свою, то змей пролетит мимо. В доме змей обращался в человека, по которому тосковала женщина. Затем огненный змей проходит в горницу, обнимает, целует заждавшуюся, ложится с нею в кровать, угощает пряниками. Ну и дальше по сценарию. Бывает после этого и беременность (чем очень часто и объяснялись подобные конфузы), но ничем хорошим это не заканчивается. В лучшем случае родится негр с копытами, в худшем песок или головня. А после этого смерть в муках, потеря рассудка или самоубийство и превращение в (см. выше). А определить эту тварюгу (огненного змея) легче некуда! Нужно провести рукой по спине, если позвоночник прощупывается, то это человек, а если нет, то огненный змей. Бесхребетная зараза... Кикимора

Ещё один поменявший облик персонаж. Вот почему болота? Откуда Высоцкий это взял? Ну да ладно. Это вредный (чаще всего, хотя есть вариант и духа - помощника, женой домового) дух, который имеет вид безобразной старушки/старичка, с рогами, хвостом, шерстью, перьями, в общем куча описаний. Но все они неприятны. Она может завестись, если дома не всё хорошо, или же если колдун/ведьма подложили куклу, которая и стала кикиморой. Или же злые строители тоже могли стать причиной её появления, так что не ссорьтесь со строителями! Кикимора постоянно пакостит, мешает и вредничает, изредка даже губит хозяев. А днём прячется в укромных местах. Может общаться с хозяевами как речью, так и морзянкой стуком. Избавиться можно при помощи мощного артефакта "куриного бога" (изгоняет или делит на нуль жизнь любой нечисти), камня с отверстием естественного происхождения. Домовой

Ну что тут сказать. Его все знают, это домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. Живёт домовой в красном углу, на печи за трубой, в запечье и подпечье, у порога, на чердаке, в углу клети, в подполе. Имеет вид самого старшего человека в семье, имеет звериные приметы, порой и целиком выглядит как зверь (кот, петух, крыса, змея). Чем богаче дом, тем богаче одет домовой (у бедняков домовой - голый). Всячески помогает по хозяйству и наоборот, вредит если хозяева нерадивые. Так же в доме живёт целый ряд духов: Банник - злой дух, обычно невидим, иногда принимает вид голого старика, покрытого грязью и листьями от веника, или человека с длинными волосами. Любит попариться после нескольких смен людей в бане и моется исключительно грязной (нечистой) водой, стёкшей с человеческих тел. Считается, что банник парится после полуночи, и в это время находиться в бане нельзя. Дворовой - домашний дух, мифологический хозяин двора, который обитал в хлеву вместе со скотиной и имел облик маленького человечка. Он считается младшим братом домового. С именем дворового связан тот же самый комплекс поверий и обрядов, относящихся к скоту, что и с домовым, а часто эти персонажи вообще не различаются. Овинник - добрый дух живущий в овине (на гумне), оберегающий его и хлеб от всякой напасти, беды и нечисти, часто даёт хороший примолот. Имеет вид громадного чёрного кота, величиною с дворовую собаку, с горящими, как уголья, глазами. Барабашка - ну куда же без нашего старого доброго духа, постоянно прячущего вещи, с которым так же многие сталкивались! Живёт только в жилых помещениях. Но это новодел, советский полтергейст. Изобретён в 1988 году газетой "Труд". Так что вычёркиваем. Ну и бегло пройдёмся по более мелкой нечисти (а то не закончим). Святочницы — ужасные существа, чьё тело полностью покрыто волосами — ходили по селениям только в Святки. Вештицы — горбатые косоглазые старухи с волосатыми ногами и крючковатым носом. Вештицы наводили порчу, осадки и голод, забирали у коров молоко и могли вселиться в животное или человека. Кладенец — злой дух в славянской мифологии, стерегущий клады и сокровища. Имел горящие красным глаза. Если швырнуть в него шапку или пучок волос (вырванный с головы от страха, к примеру), то клад поднимется к поверхности, а если обувью, то уйдёт так глубоко под землю, что ни в жизнь не выкопаешь!) Да, меч-кладенец обязательно из тайника. Ночницы - злые духи не дающие детям спать и пугающие их. Аси́лки (оси́лки, веле́ты) — великаны-богатыри, жившие в древние времена и уничтоженные Богом за непомерную гордыню. Бабайка - ночной дух для запугивания непослушных детей. Как не удивительно, не имеет формы, чтобы ребёнок мог вообразить ужас не привязываясь к каким то заурядным шаблонам. Блуд - нет, не то что вы подумали, а дух который заставляет заблудиться, сбивая с дороги. Вий — персонаж из преисподней, чей взгляд убивает. Его глаза обычно прикрыты огромными веками и ресницами, которые он не может поднять без посторонней помощи. Коргору́ши или колове́рши — в восточнославянской мифологии существа мелкого размера, служащие на посылках у ведьм (фамильяры), домовых либо дворовых. Дух-обогати́тель (имеет массу имён) обитает в доме, находится в услужении у одного из членов семьи и приносит своему хозяину богатство, отобранное у других людей. Дух-обогатитель служит только тем людям, которые занимаются колдовством. Общение с таким духом считается нечистым делом. «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали»