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Маленькая девочка гавкала на весь лифт. И тут похмельному парню пришла в голову интересная мысль…

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Маленькая девочка гавкала на весь лифт. И тут похмельному парню пришла в голову интересная мысль…

Стою на первом этаже своего дома, жду лифт. В подъезд заходит мама с маленькой дочкой, которая по непонятной мне причине заливается звонким собачьим лаем.

Мамаша пытается успокоить ребенка:

— Лизочка, солнышко, хватит, весь подъезд на уши поставишь.

Но Лизочка остервенело носится вокруг мамы и гавкать не прекращает.

А я с похмелья, голова гудит, настроение ни к черту. Ну, и как гаркну:

— Лиза, молчать! Место!

Мелкая тут же замолчала и встала на месте.

— Хорошая Лиза, молодец. Рядом! — девочка покорно заходит в подъехавший лифт.

Почти доезжаем до моего этажа. Мамаша улыбается:

— Спасибо, а то я её полчаса не могла успокоить.

А мне что-то так весело стало, я возьми и крикни в закрывающиеся двери:

— Лиза, голос!

Счастливое гавканье поехало вверх…

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