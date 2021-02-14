Читайте реальную историю из жизни, которая подарит вам позитивные эмоции на весь день!
Стою на первом этаже своего дома, жду лифт. В подъезд заходит мама с маленькой дочкой, которая по непонятной мне причине заливается звонким собачьим лаем.
Мамаша пытается успокоить ребенка:
— Лизочка, солнышко, хватит, весь подъезд на уши поставишь.
Но Лизочка остервенело носится вокруг мамы и гавкать не прекращает.
А я с похмелья, голова гудит, настроение ни к черту. Ну, и как гаркну:
— Лиза, молчать! Место!
Мелкая тут же замолчала и встала на месте.
— Хорошая Лиза, молодец. Рядом! — девочка покорно заходит в подъехавший лифт.
Почти доезжаем до моего этажа. Мамаша улыбается:
— Спасибо, а то я её полчаса не могла успокоить.
А мне что-то так весело стало, я возьми и крикни в закрывающиеся двери:
— Лиза, голос!
Счастливое гавканье поехало вверх…
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Маленькая девочка гавкала на весь лифт. И тут похмельному парню пришла в голову интересная мысль…
Читайте реальную историю из жизни, которая подарит вам позитивные эмоции на весь день!
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