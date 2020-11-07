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Первые дни слоненка в фотографиях



Ботсвана. Первая прогулка новорожденного слона. Он постоянно падал и поднимался с помощью мамы-слона. В общем, позитивные фотографии для первого трудового дня недели.

Первые дни слоненка в фотографиях

Снимки были сделаны южноафриканским фотографом дикой природы Чарлом Столсом.

Первые дни слоненка в фотографиях

Саванный слон является самым крупным из ныне живущих наземных животных.

Первые дни слоненка в фотографиях

Самым крупным экземпляром из когда-либо зарегистрированных в Книге рекордов был самец, застреленный 7 ноября 1974 года в Мукуссо (Ангола), его вес составил 12.2 тонны!

Первые дни слоненка в фотографиях

Длина тела достигает 6—7.5 м, высота в плечах (наивысшая точка тела) — 3—3.8 метра.

Первые дни слоненка в фотографиях

Что ж ты всё падаешь!

Первые дни слоненка в фотографиях

Обычная длина хобота — около 1.5 м, вес — 135 кг. Хобот слона способен удержать в себе 7.5 литров воды.

Первые дни слоненка в фотографиях

Опять упал.

Первые дни слоненка в фотографиях

Огромные уши (длиной от основания до вершины 1,2—1,5 м) являются эволюционным приспособлением к жаркому климату. За счёт большой площади и развитого кровоснабжения они помогают слону избавляться от избытка тепла. Двигая ушами, слоны обмахиваются ими, как веером.

Первые дни слоненка в фотографиях

Дошли. Победа!

Первые дни слоненка в фотографиях


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Первые дни слоненка в фотографиях

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