Первые дни слоненка в фотографиях

С нами не соскучишься!





Ботсвана. Первая прогулка новорожденного слона. Он постоянно падал и поднимался с помощью мамы-слона







Снимки были сделаны южноафриканским фотографом дикой природы Чарлом Столсом







Саванный слон является самым







Самым







Длина тела достигает 6—7.5 м, высота в







Что ж ты всё







Обычная длина хобота — около 1.5 м, вес — 135 кг. Хобот слона способен удержать в себе 7.5 литров







упал.







Огромные уши (длиной от основания до вершины 1,2—1,5 м) являются эволюционным приспособлением к жаркому климату. За счёт большой площади и развитого кровоснабжения они помогают слону







Дошли. Победа!







Ботсвана. Первая прогулка новорожденного слона. Он постоянно падал и поднимался с помощью мамы-слона . В общем, позитивные фотографии для первого трудового дня недели.Снимки были сделаны южноафриканским фотографом дикой природы Чарлом Столсом . Саванный слон является самым крупным из ныне живущих наземных животных.Самым крупным экземпляром из когда-либо зарегистрированных в Книге рекордов был самец, застреленный 7 ноября 1974 года в Мукуссо (Ангола), его вес составил 12.2 тонны!Длина тела достигает 6—7.5 м, высота в плечах (наивысшая точка тела) — 3—3.8 метра.Что ж ты всё падаешь Обычная длина хобота — около 1.5 м, вес — 135 кг. Хобот слона способен удержать в себе 7.5 литров воды Опять упал.Огромные уши (длиной от основания до вершины 1,2—1,5 м) являются эволюционным приспособлением к жаркому климату. За счёт большой площади и развитого кровоснабжения они помогают слону избавляться от избытка тепла. Двигая ушами, слоны обмахиваются ими, как веером.Дошли. Победа!

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