Первые дни слоненка в фотографиях

Ботсвана. Первая прогулка новорожденного слона. Он постоянно падал и поднимался с помощью мамы-слона. В общем, позитивные фотографии для первого трудового дня недели.
Снимки были сделаны южноафриканским фотографом дикой природы Чарлом Столсом.
Саванный слон является самым крупным из ныне живущих наземных животных.
Самым крупным экземпляром из когда-либо зарегистрированных в Книге рекордов был самец, застреленный 7 ноября 1974 года в Мукуссо (Ангола), его вес составил 12.2 тонны!
Длина тела достигает 6—7.5 м, высота в плечах (наивысшая точка тела) — 3—3.8 метра.
Что ж ты всё падаешь!
Обычная длина хобота — около 1.5 м, вес — 135 кг. Хобот слона способен удержать в себе 7.5 литров воды.
Опять упал.
Огромные уши (длиной от основания до вершины 1,2—1,5 м) являются эволюционным приспособлением к жаркому климату. За счёт большой площади и развитого кровоснабжения они помогают слону избавляться от избытка тепла. Двигая ушами, слоны обмахиваются ими, как веером.
Дошли. Победа!
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