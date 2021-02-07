5 ошибок хранения, из-за которых запасы картофеля быстро портятся

Оставлять для хранения нужно только хорошую картошку
Картофель - главный овощ, которым запасаются на зиму. Однако иногда он быстро портится, прорастает или заболевает. Чтобы не выбрасывать урожай, важно соблюдать правила его хранения. Мы расскажем о пяти ошибках, которые могут «подкосить» картофель.
1. Хранить все сорта
Для зимовки подходят среднеспелые и поздние сорта / Фото: palamos.ru
Раннеспелая картошка не подходит для длительного хранения. Максимум - до ноября, а затем прорастает или портится. Есть такой картофель уже нельзя, а выбросить жалко. Если хотите сделать запасы вплоть до весны, выбирайте среднеспелые и поздние сорта.
2. Оставлять испорченные продукты
Испорченную картошку нужно выбрасывать без сожалений / Фото: greeninfo.ru
Перед закладыванием в подвал тщательно переберите овощи. Не отправляйте к запасам подмороженный, мелкий, больной или поврежденный картофель. Нет, он не перезимует, а лишь испортит остальной урожай. Хранить стоит только хорошие и здоровые овощи. Предварительно очистите продукты от земли и просушите.
3. Смешивать в одном ящике картошку и другой урожай
Идеальный вариант - закладывать свеклу поверх картофеля / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Не стоит смешивать овощи с морковью, чесноком, луком и другими продуктами. Исключение - свекла. Если количество ящиков ограничено или в погребе мало места, заложите поверх картофеля бордовые овощи. Свекла хорошо вбирает влагу и предохраняет картошку от гниения.
4. Не придерживаться специальных условий хранения
Деревянный короб можно смастерить своими руками / Фото: balkonoff.help
Лучшие места для содержания урожая - в погребе или подвале. Однако жителям многоквартирных домов приходится довольствоваться лоджией, балконом или кладовкой. В таком случае важно создать подходящие условия для зимних заготовок.
1. В ящике
Соорудите матрешку из двух деревянных ящиков с двойным дном и крышкой. Расстояние между изделиями должно быть около 5 см. Пространство между конструкциями заполните деревянными опилками или пенопластом. Снаружи обейте хранилище линолеумом, пластиком, оцинковкой или просто покрасьте. Любой из этих способов убережет продукты от влаги.
2. В термоконтейнере
В термоконтейнере овощам не страшны даже сильные морозы / Фото: cache3.youla.io
Если не хотите мастерить ящики, приобретите «Балконный погребок». Это двойные мешки, которые шьют из прочного палаточного материала. Внутри изделия утеплены синтепоном и обладают функцией электроподогрева. Открываются/закрываются на молнии. В мешках можно содержать продукты даже при минус 40, поскольку в них автоматически поддерживается температура 1-7 градусов выше ноля. У «Балконного погребка» есть экран и электронный терморегулятор. Выпускается в трех вариантах: на 100, 180 и 300 л (1-3 мешка овощей). Ухаживать за изделием легко: постирайте или почистите весной, а осенью снова наполняйте урожаем.
5. Не отсортировывать урожай во время хранения
Регулярно перебирайте картофель и выбрасывайте порченный / Фото: cdn1.img.sputnik-georgia.com
Регулярно проверяйте овощи, выбрасывайте испорченные продукты и те, что лежали по соседству. В процессе хранения на картофеле могут развиваться инфекции. Если вовремя не убрать поврежденные продукты, пострадает весь урожай. Тревожные звоночки: неприятный запах, исходящий от контейнера с овощами, и появление дрозофил (слетаются на гниль).
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