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5 ошибок хранения, из-за которых запасы картофеля быстро портятся


Оставлять для хранения нужно только хорошую картошку

Оставлять для хранения нужно только хорошую картошку

Картофель - главный овощ, которым запасаются на зиму. Однако иногда он быстро портится, прорастает или заболевает. Чтобы не выбрасывать урожай, важно соблюдать правила его хранения. Мы расскажем о пяти ошибках, которые могут «подкосить» картофель.

1. Хранить все сорта


Для зимовки подходят среднеспелые и поздние сорта / Фото: palamos.ru

Для зимовки подходят среднеспелые и поздние сорта / Фото: palamos.ru

 

Раннеспелая картошка не подходит для длительного хранения. Максимум - до ноября, а затем прорастает или портится. Есть такой картофель уже нельзя, а выбросить жалко. Если хотите сделать запасы вплоть до весны, выбирайте среднеспелые и поздние сорта.

2. Оставлять испорченные продукты


Испорченную картошку нужно выбрасывать без сожалений / Фото: greeninfo.ru

Испорченную картошку нужно выбрасывать без сожалений / Фото: greeninfo.ru

 

Перед закладыванием в подвал тщательно переберите овощи. Не отправляйте к запасам подмороженный, мелкий, больной или поврежденный картофель. Нет, он не перезимует, а лишь испортит остальной урожай. Хранить стоит только хорошие и здоровые овощи. Предварительно очистите продукты от земли и просушите.

3. Смешивать в одном ящике картошку и другой урожай


Идеальный вариант - закладывать свеклу поверх картофеля / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Идеальный вариант - закладывать свеклу поверх картофеля / Фото: sdelai-lestnicu.ru

 

Не стоит смешивать овощи с морковью, чесноком, луком и другими продуктами.
Исключение - свекла. Если количество ящиков ограничено или в погребе мало места, заложите поверх картофеля бордовые овощи. Свекла хорошо вбирает влагу и предохраняет картошку от гниения.

4. Не придерживаться специальных условий хранения


Деревянный короб можно смастерить своими руками / Фото: balkonoff.help

Деревянный короб можно смастерить своими руками / Фото: balkonoff.help

 

Лучшие места для содержания урожая - в погребе или подвале. Однако жителям многоквартирных домов приходится довольствоваться лоджией, балконом или кладовкой. В таком случае важно создать подходящие условия для зимних заготовок.

1. В ящике

Соорудите матрешку из двух деревянных ящиков с двойным дном и крышкой. Расстояние между изделиями должно быть около 5 см. Пространство между конструкциями заполните деревянными опилками или пенопластом. Снаружи обейте хранилище линолеумом, пластиком, оцинковкой или просто покрасьте. Любой из этих способов убережет продукты от влаги.

2. В термоконтейнере
В термоконтейнере овощам не страшны даже сильные морозы / Фото: cache3.youla.io

В термоконтейнере овощам не страшны даже сильные морозы / Фото: cache3.youla.io

 

Если не хотите мастерить ящики, приобретите «Балконный погребок». Это двойные мешки, которые шьют из прочного палаточного материала. Внутри изделия утеплены синтепоном и обладают функцией электроподогрева. Открываются/закрываются на молнии. В мешках можно содержать продукты даже при минус 40, поскольку в них автоматически поддерживается температура 1-7 градусов выше ноля. У «Балконного погребка» есть экран и электронный терморегулятор. Выпускается в трех вариантах: на 100, 180 и 300 л (1-3 мешка овощей). Ухаживать за изделием легко: постирайте или почистите весной, а осенью снова наполняйте урожаем.

5. Не отсортировывать урожай во время хранения


Регулярно перебирайте картофель и выбрасывайте порченный / Фото: cdn1.img.sputnik-georgia.com

Регулярно перебирайте картофель и выбрасывайте порченный / Фото: cdn1.img.sputnik-georgia.com

 

Регулярно проверяйте овощи, выбрасывайте испорченные продукты и те, что лежали по соседству. В процессе хранения на картофеле могут развиваться инфекции. Если вовремя не убрать поврежденные продукты, пострадает весь урожай. Тревожные звоночки: неприятный запах, исходящий от контейнера с овощами, и появление дрозофил (слетаются на гниль).

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5 ошибок хранения, из-за которых запасы картофеля быстро портятся

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5 ошибок хранения, из-за которых запасы картофеля быстро портятсяПодписаться на мой Instagram
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