Крупнейшие и грандиознейшие империи в истории человечества

Захват власти должен быть мечтой, по крайней мере, половины честолюбивых суперзлодеев. Однако некоторые более доброжелательные (что сомнительно) люди пытаются сделать это старомодным способом: разведкой, колонизацией, покорением, а иногда (ну ладно — изредка) даже взаимовыгодной политикой.



Хотя никто ещё не смог открыто захватить власть (теневые сообщества не в счёт), возраст империй был, конечно, нескучный, и не далее как в конце 1900-х был достигнут впечатляющий прогресс.



Давайте начнём весь путь с 500 года до нашей эры и пройдём его в хронологическом порядке до современности. Перед вами — 25 величайших и могущественнейших империй в истории человечества!



25. Держава Ахеменидов — около 500 г. до н.э.

24. Македонская империя — около 323 г. до н.э.

23. Империя Маурьев — около 250 г. до н.э.

22. Империя Хунну — около 209 г. до н.э.

21. Династия Западная Хань — около 50 г. до н.э.

20. Династия Восточная Хань — около 100 г. н.э.

19. Римская империя — около 117 г. н.э.

18. Тюркский каганат — около 557 г. н.э.

17. Праведный халифат — около 655 г. н.э.

16. Омейядский халифат — около 720 г. н.э.

15. Аббасидский халифат — около 750 г. н.э.

14. Тибетская империя — около 800 г. н.э.

13. Династия Тан — около 820 г. н.э.

12. Монгольская империя — около 1270 г.

11. Золотая Орда — около 1310 г.

10. Династия Юань — около 1310 г.

9. Династия Мин (Великая Минская империя) — около 1450 г.

8. Османская империя — около 1683 г.

7. Династия Цин — около 1790 г.

6. Испанская империя — около 1810 г.

5. Португальская Колониальная империя — около 1820 г.

4. Бразильская империя — около 1889 г.

3. Российская империя — около 1895 г.

2. Вторая Французская колониальная империя — около 1920 г.

1. Британская империя — около 1920 г.