Как сохранить маникюр - отвеет мастера маникюра

Каждая женщина мечтает быть красивой. И важным элементом ее красоты по праву считаются здоровые и аккуратные ногти. Красивый маникюр - это не только признак ухоженности, но и гарантия уверенности в себе. Сегодня салоны красоты предлагают своим клиентам разнообразные варианты маникюра: классический обрезной, аппаратный, наращивание ногтей, роспись по ногтям и многое другое.

Однако, даже сожалению, даже самый качественный маникюр имеет свойства быстро терять свой внешний вид. Причин тому масса: погода, моющие средства, домашние хлопоты, работа за компьютером. Но поскольку исключить все эти факторы из нашей жизни мы не в силах, остается бороться за красоты и сохранность маникюра.

Мы расскажем вам, как ухаживать за маникюром, при этом сохраняя красоту и здоровье своих рук. Для этого вам в первую очередь понадобится большое желание и немного свободного времени. Все остальное - дело техники.

Полезные советы

Во-первых, нужно максимально защитить руки от внешних негативных факторов. Так, во время домашней работы - уборки, мытья посуду, стирки - всегда нужно надевать резиновые перчатки. Это защити ногти и кожу от влияния моющих средств, содержащих порой не очень полезные вещества.

Во-вторых, следует бережно относиться к лаковому покрытию.



наносить лак в несколько слоев. Точнее наносить основу, два слоя цветного лака и закрепитель. Если ногти слабые или ломкие, в качестве основы лучше использовать специальный лечебно-укрепляющий лак;



тщательно просушивать каждый слой. Не стоит увлекать быстросохнущими средствами: они обычно содержат спирт, придающий материалам некоторую хрупкость. Не нужно сушить ногти с помощью фена или других источников горячего воздуха - это только повысит расслаиваемость лака. Если вы сильно торопитесь и высушить маникюр естественным путем не успеваете - опустите руки в холодную воду на несколько минут;



чтобы лак дольше держался, знатоки рекомендуют «склеить» место соединения ногтя и лака. Для этого по верхнему краю ногтя нужно аккуратно провести пальцем.



Для этого рекомендуется:

В-третьих, уход за руками должен быть регулярным. Для укрепления ногтевых пластин рекомендуется делать 10-15-ти минутные ванночки с морской солью. Кожу вокруг ногтя поможет смягчить крем, увлажняющий лосьон или натуральное масло. Оливковое масло сделает кожу мягкой и нежной. Чтобы удалить ороговевшие клетки и глубоко очистить кожу хотя бы раз в неделю нужно использовать скраб. Избегайте радикальных действий: старайтесь не срезать кутикулу под корень - лучше обрезайте поврежденные места; не слишком запиливайте ноги - это повысит их ломкость.

Внимательно относитесь к своим рукам и уже через некоторое время вы сможете гордиться своей нежной кожей и великолепным маникюром.

Даная инструкция создана при поддержке редакторов портала о маникюре https://manikyurdizajn.ru.