Ярость женщин-текстильщиц: кто действительно начал Февральскую революцию

Первая мировая война и ее последствия

По мнению В.Карнацевича, автора публикации «500 знаменитых исторических событий», Первая мировая война оказалась для России тяжелым испытанием.Русские войска не могли похвастаться особыми успехами, а народ обвинял чиновников в германофильстве.Кроме того, по словам Карнацевича, в то время Россия была отсталой страной практически во всех аспектах: политическом, социальном и экономическом.В частности, были слабо развиты промышленность и транспорт.В условиях войны, когда все ресурсы были брошены на благо фронта, это приводило к регулярным перебоям в поставках продовольствия и других необходимых товаров.

Вследствие такого положения вещей председатель Думы Михаил Родзянко поведал Государю о том, что «будет революция и такая анархия, которую никто не удержит». И действительно вскоре по Петрограду прокатилась волна забастовок. Как пишет Александр Драхлер в своей книге «999 вопросов по истории», одними из первых забастовали рабочие Путиловского завода.

18 февраля 1917 года прекратила работу одна из мастерских предприятия. А уже 22 февраля завод и вовсе был закрыт по распоряжению военного начальства. Путиловцы требовали повышения заработной платы, выступали против роста цен и очередей за хлебом.