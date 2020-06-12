Самые дорогие монеты СССР

Собирание монет – один из самых популярных видов коллекционирования, он берет свое начало еще с эпохи Возрождения. Нумизматы по всему миру охотятся на самые редкие монеты разных стран и эпох. У многих из вас наверняка завалялись где-нибудь старые монеты, выпущенные еще в СССР, поэтому предлагаю посмотреть, сколько они сейчас могут стоить, возможно именно у вас найдется какая-нибудь очень редкая и самая дорогая монета.







Цены на редкие экземпляры могут достигать десятков тысяч долларов, но не стоит надеяться, что нумизматы сразу сбегутся к вам с желанием купить такие монеты, далеко не все из них могут позволить себе такую роскошь.Монеты, выпущенные в 1947 году в СССР очень редкие. Даже самые известные коллекционеры не могут позволить себе иметь все виды монет этого года выпуска. Цена на них начинается от десяти тысяч долларов, хотя у некоторых нумизматов все таки встречаются по 2-3 такие монеты.











Выпуск 1958 года не столь редкий, но все же в наше время встретить их довольно сложно. В хорошем состоянии цена за одну такую составит 60-80 тысяч рублей. Они встречались даже в обороте, хотя специально в него не запускались, и эти монеты вполне не сложно встретить в интернете с предложением о продаже или обмене на что-то другое.

Найти в продаже монеты 1931 года выпуска практически не возможно. Они серебрянные, и, часто, встречаются случаи мошенничества, с попыткой продать поддельные копии этих монет. Поддельщики даже не используют серебро, вместо него монеты изготавливают из никеля и меди, хотя результат очень похож по цвету на оригинал.2 копейки от 1927 года оцениваются суммой до пяти тысяч долларов. Раньше они встречались редко и стоили дороже, но сейчас купить такие не проблема, если у вас, конечно, есть на это деньги.И последние, но не менее редкие – монеты, датируемые 1925 годом. Цена на них начинается с 60 тысяч рублей, в зависимости от состояния. Это хоть и не десятки тысяч долларов, но все равно неплохой куш, если вы найдете такую у себя в закромах .Если же вы начинающий нумизмат, то вот вам совет: всегда тщательно проверяйте подлинность покупаемых монет, ведь все они должны иметь документы и сертификаты, подтверждающие их статус. Продавцов тоже следует проверить, благо, сейчас можно просто поискать отзывы в интернете, с этим проблем нет . Но все равно будьте бдительны, ведь даже на самых известных аукционах иногда попадаются подделки дорогих монет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)