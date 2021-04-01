Что хранится в темных кладовых Ватикана и как это увидеть простым смертным

Ватикан как огромный музей изобразительных искусств

Триптих работы Джотто

С 2016 года директором музеев Ватикана является папа римский Франциск

Рафаэль Санти. «Преображение»

Веронезе. «Видение святой Елены»

Почему большая часть произведений искусства Ватикана скрыта от простых смертных?

Леонардо да Винчи. «Святой Иероним». Незаконченная картина

Многие произведения могут пострадать от нахождения в залах экспозиции Ватикана, поэтому содержатся в запасниках

Выставка в Ватикане позволяет увидеть некоторые из произведений, постоянно хранящихся в запасниках

Произведения ранее не демонстрировались и впоследствии, возможно, не будут

Почему Ватикан открывает доступ к своим сокровищам?

М. Шагал. «Христос и художник»