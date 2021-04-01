Что хранится в темных кладовых Ватикана и как это увидеть простым смертным

В Ватикане имеются особенные помещения – в полной темноте и при строгом ограничении влажности и температуры в них хранят то, что стремится увидеть каждый ценящий культуру и искусство житель планеты. Но нет, доступ в такие запасники обычно закрыт, и лишь изредка, как сейчас, над их таинственным содержимым на несколько месяцев приоткрывается завеса секретности, до того времени, как бесценные сокровища будут возвращены на место.
Ватикан как огромный музей изобразительных искусств
Нет никакой нужды напоминать о богатствах Ватикана: едва ли найдется в мире человек, сомневающийся в том, что это государство, центр католического мира, владеет бесценными сокровищами или имеет к ним свободный доступ. Трудно даже отделить факты от слухов – касаются ли они золотого резерва или спрятанного за семью печатями Святого Грааля и датировки возникновения или создания Туринской плащаницы. Богатства Ватикана можно рассматривать еще с одной стороны – пусть они и могут быть оценены в денежном выражении, а все-таки остаются для человечества бесценными. Ватикан располагает величайшей коллекцией произведений искусства.
Триптих работы Джотто
Официальная история гласит, что начало этой коллекции было положено в 1506 году, когда папа Юлий II выкупил найденную под слоем почвы неподалеку от базилики Санта-Мария-Маджоре мраморную статую Лаокоон, которая оказалась римской копией греческой бронзовой скульптуры. Это произведение папа разместил во дворике сада Бельведера, открыв для всеобщего обозрения. И вот в 2006 году Ватикан отметил пятисотлетний юбилей своих музеев.
С 2016 года директором музеев Ватикана является папа римский Франциск
Вообще Музеи Ватикана – это огромный комплекс, включающий восемь разных музеев, не считая крупных коллекций, размещенных в папском дворце. К примеру, одно лишь собрание произведений современного религиозного искусства занимает десятки залов. Самой знаменитой коллекцией живописи стала Ватиканская пинакотека, в 18 залах которой посетителям демонстрируются 460 картин величайших мастеров прошлого, причем каждое произведение связано с религиозной тематикой.
Рафаэль Санти. «Преображение»
Начиная с эпохи Возрождения, понтифики собирали и хранили лучшие творения живописцев, среди которых картины и фрески Рафаэля, да Винчи, Тициана, Караваджо и других великих художников Ренессанса. Да и не только Ренессанса, разумеется – Ватикану не чужды любые эпохи, направления и стили изобразительного искусства. Обычному ценителю искусства, оказавшемуся среди коллекций ватиканских музеев, внимательно ознакомиться со всеми экспонатами будет не под силам – их слишком много.
Веронезе. «Видение святой Елены»
Всего, по официальным сведениям, во владении Ватикана находится 70 тысяч произведений изобразительного искусства. Экспонируются же из них лишь 20 тысяч.
Почему большая часть произведений искусства Ватикана скрыта от простых смертных?
Полсотни тысяч шедевров живописи, графики, скульптуры скрыто в запасниках, причем многие из хранящихся там произведений на протяжении десятков и сотен лет вообще не покидали кладовых и не демонстрировались перед публикой. Ждут ли они своего часа или обречены на вечную безвестность по причинам, ведомым лишь Ватикану? Впрочем, демонстрации сокровищ мирового искусства подчиняется довольно простой логике: экспонируется не только лучшее, но и то, что укладывается в официальные католические концепции и догмы.
Леонардо да Винчи. «Святой Иероним». Незаконченная картина
Что скрыто в кладовых Ватикана и почему? Достаточно много слухов сопровождают таинственный Секретный архив – часть огромной библиотеки Ватикана, богатейшей в мире и хранящей, возможно, гораздо больше знаний о человечестве, чем готовы обнародовать высокопоставленные деятели церкви. Но меньшая ли ценность у сокровищ – предметов изобразительного искусства?
Во всяком случае, одно из объяснений тому, что произведения искусства прошлых веков хранятся закрытыми для доступа широкой публики и вообще в полной темноте, предоставляют сами искусствоведы. Зачастую графические произведения защищают таким образом от выцветания и потери качества, их хранят при отсутствии доступа света, при определенной влажности и температуре.
Многие произведения могут пострадать от нахождения в залах экспозиции Ватикана, поэтому содержатся в запасниках
Всего в ватиканских запасниках таких объектов – принтов, гравюр, фотографий и рисунков – насчитывается около четырех тысяч. Коллекция, кстати, была оформлена относительно недавно – в 1973 году, когда количество имеющихся в распоряжении Ватикана произведений возросло настолько, что требовало систематизации. И порой на короткий период времени эти шедевры все же выходят на свет, чтобы быть продемонстрированными ценителям искусства.
Выставка в Ватикане позволяет увидеть некоторые из произведений, постоянно хранящихся в запасниках
Это происходит нечасто и становится настоящим событием. Как, например, выставка художников XX века, проходящая в Ватикане в настоящее время. Произведения Марка Шагала, Жоана Миро, Анри Матисса, Эдварда Мунка и еще десятка мастеров, всего – полторы сотни работ, до конца зимы представлены посетителям крыла Карла Великого Колоннады Бернини, причем – бесплатно. По окончании выставки эти работы ждет возвращение в запасники – увидеть в рамках постоянной экспозиции их не удастся.
Произведения ранее не демонстрировались и впоследствии, возможно, не будут
Почему Ватикан открывает доступ к своим сокровищам?
Нельзя сказать, чтобы ватиканские коллекции редко демонстрировались публике – напротив, последние годы отмечены целой чередой таких выставок, в том числе и за пределами столицы католицизма, например, в России. Часто на них выставляются произведения, ранее не покидавшие Ватикан и вообще не известные искусствоведам за пределами этого маленького государства. Возможно, руководство католической церкви таким образом отзывается на потребности общества, поэтому и выставляет шедевры самых разных жанров и направлений изобразительного искусства – прерафаэлитов и импрессионистов, кубистов и сюрреалистов.
М. Шагал. «Христос и художник»
Милан, например, принимает этой весной небольшую коллекцию произведений из Ватикана, объединенных темой Страстей Христовых, на этой выставке ценителям предложены творения Поля Гогена, Анри Матисса, Жоржа Бракка.
По мнению искусствоведов, Ватикан реализует таким образом политику восстановления и укрепления связей церкви с современным миром, с современной культурой. Означает ли это, что рано или поздно миру будут показаны все скрытые до сих пор сокровища ватиканских кладовых? Разумеется, нет – и тысячи неизвестных произведений искусства будут по-прежнему безмолвно дожидаться своего часа в темноте запасников, будут хранить свои собственные тайны, а возможно, и тайны прошлого, от которых самое могущественное в мире государство предпочитает ограждать человечество.
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