7 знакомых с детства блюд, у которых есть зарубежные аналоги

Щи, пельмени, блины, оладушки, чебуреки, квас – такие привычные и знакомые с девства блюда, у которых оказались зарубежные аналоги. Кто бы мог подумать, что любимая многими кулебяка – это итальянская пицца кальцоне, а холодец – «стеклянное мясо» в Азии.
1. Блинчики - доса (Индия)
Блинчики. \ Фото: lalafo.az.
Знакомые всем с детства блины – это тоже самое, что и доса в Индии.
Как и многие другие индийские блюда, доса имеет множество различных вариаций в зависимости от региона и случая.
Индийская доса. \ Фото: google.com.
Как правило, это блюдо готовится из рисовый или обычной муки, а также из манной крупы. В некоторых регионах используют чечевицу, картофель, пажитник и листья карри. Как правило, доса подаётся с чатни и самбаром.
2. Холодец - «стеклянное мясо» (Азия)
Холодец. \ Фото: dogtipper.com.
Практически каждому из нас знаком холодец, да вот мало кто знает о том, что в Азии (в частности во Вьетнаме, Корее, Китае) существует аналог этому блюду, а именно – «стеклянное мясо».
«Стеклянное мясо». \ Фото: facebook.com.
3. Кулебяка – пицца кальцоне (Италия)
Кулебяка. \ Фото: yandex.ua.
Каждый хотя бы раз в своей жизни пробовал кулебяку, да вот не каждый знает о том, что в Италии это блюдо называется кальцоне.
Кальцоне. \ Фото: facebook.com.
Это блюдо делается из теста для пиццы и фаршируется мясом, соусами, сырами и овощами. Затем тесто с начинкой складывают в форму полумесяца и запекают в духовке, а после подают с соусом маринара.
4. Квас - чича морада (Перу)
Квас. \ Фото: users.atw.hu.
Квас – напиток, знакомый всем и каждому. А вот в Перу у кваса есть другое название – чича морада, которое готовится из чёрной или фиолетовой кукурузы с добавлением яблок.
Чича морада.\ Фото: vodovoz.ru.
5. Чебуреки - эмпанадас (Латинская Америка, Португалия, Испания)
Чебуреки. \ Фото: vkusnyblog.ru.
Чебуреки в представлении не нуждаются, а вот эмпанадас (эмпанада) – звучит весьма специфически, но на самом деле всё тоже самое: жареное или запечённое тесто, начинённое мясной, сырной, овощной, фруктовой или любой другой начинкой.
Эмпанада. \ Фото: zernograd.com.
6. Щи - харира (Марокко)
Щи. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Харира - это пикантный, ароматный томатный суп с нутом и чечевицей. Крепко приправленный имбирём, перцем, корицей и большим количеством свежих трав, он особенно популярен в Рамадан, когда его подают, чтобы прервать пост.
Харира. \ Фото: najlepszewkuchni.pl.
7. Пельмени - баоцзы (Китай)
Пельмени. \ Фото: google.com.ua.
Баоцзы или просто бао, как его обычно называют – это одно из любимых повседневных блюд в Китае, которое представляет собой «маленький пирожок», приготовленный на пару с различными начинками. Ну чем не наши классические пельмени, которые так отлично сочетаются со сметаной, горчицей, кетчупом или соусами.
Баоцзы. \ Фото: news.cgtn.com.
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