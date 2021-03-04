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7 знакомых с детства блюд, у которых есть зарубежные аналоги


7 знакомых с детства блюд, у которых есть зарубежные аналоги

Щи, пельмени, блины, оладушки, чебуреки, квас – такие привычные и знакомые с девства блюда, у которых оказались зарубежные аналоги. Кто бы мог подумать, что любимая многими кулебяка – это итальянская пицца кальцоне, а холодец – «стеклянное мясо» в Азии.

1. Блинчики - доса (Индия)


Блинчики. \ Фото: lalafo.az.

Блинчики. \ Фото: lalafo.az.

 

Знакомые всем с детства блины – это тоже самое, что и доса в Индии.
Как и многие другие индийские блюда, доса имеет множество различных вариаций в зависимости от региона и случая.
Индийская доса. \ Фото: google.com.

Индийская доса. \ Фото: google.com.

 

Как правило, это блюдо готовится из рисовый или обычной муки, а также из манной крупы. В некоторых регионах используют чечевицу, картофель, пажитник и листья карри. Как правило, доса подаётся с чатни и самбаром.

2. Холодец - «стеклянное мясо» (Азия)


Холодец. \ Фото: dogtipper.com.

Холодец. \ Фото: dogtipper.com.

 

Практически каждому из нас знаком холодец, да вот мало кто знает о том, что в Азии (в частности во Вьетнаме, Корее, Китае) существует аналог этому блюду, а именно – «стеклянное мясо».
7 знакомых с детства блюд, у которых есть зарубежные аналоги

«Стеклянное мясо». \ Фото: facebook.com.

 

3. Кулебяка – пицца кальцоне (Италия)


Кулебяка. \ Фото: yandex.ua.

Кулебяка. \ Фото: yandex.ua.

 

Каждый хотя бы раз в своей жизни пробовал кулебяку, да вот не каждый знает о том, что в Италии это блюдо называется кальцоне.


 
Кальцоне. \ Фото: facebook.com.

Кальцоне. \ Фото: facebook.com.

 

Это блюдо делается из теста для пиццы и фаршируется мясом, соусами, сырами и овощами. Затем тесто с начинкой складывают в форму полумесяца и запекают в духовке, а после подают с соусом маринара.

4. Квас - чича морада (Перу)


 

 
Квас. \ Фото: users.atw.hu.

Квас. \ Фото: users.atw.hu.

 

Квас – напиток, знакомый всем и каждому. А вот в Перу у кваса есть другое название – чича морада, которое готовится из чёрной или фиолетовой кукурузы с добавлением яблок.
Чича морада.\ Фото: vodovoz.ru.

Чича морада.\ Фото: vodovoz.ru.

 

5. Чебуреки - эмпанадас (Латинская Америка, Португалия, Испания)


Чебуреки. \ Фото: vkusnyblog.ru.

Чебуреки. \ Фото: vkusnyblog.ru.

 

Чебуреки в представлении не нуждаются, а вот эмпанадас (эмпанада) – звучит весьма специфически, но на самом деле всё тоже самое: жареное или запечённое тесто, начинённое мясной, сырной, овощной, фруктовой или любой другой начинкой.
Эмпанада. \ Фото: zernograd.com.

Эмпанада. \ Фото: zernograd.com.

 

6. Щи - харира (Марокко)


Щи. \ Фото: delo-vcusa.ru.

Щи. \ Фото: delo-vcusa.ru.

 

Харира - это пикантный, ароматный томатный суп с нутом и чечевицей. Крепко приправленный имбирём, перцем, корицей и большим количеством свежих трав, он особенно популярен в Рамадан, когда его подают, чтобы прервать пост.
Харира. \ Фото: najlepszewkuchni.pl.

Харира. \ Фото: najlepszewkuchni.pl.

 

7. Пельмени - баоцзы (Китай)


Пельмени. \ Фото: google.com.ua.

Пельмени. \ Фото: google.com.ua.

 

Баоцзы или просто бао, как его обычно называют – это одно из любимых повседневных блюд в Китае, которое представляет собой «маленький пирожок», приготовленный на пару с различными начинками. Ну чем не наши классические пельмени, которые так отлично сочетаются со сметаной, горчицей, кетчупом или соусами.
Баоцзы. \ Фото: news.cgtn.com.

Баоцзы. \ Фото: news.cgtn.com.

 

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7 знакомых с детства блюд, у которых есть зарубежные аналоги

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7 знакомых с детства блюд, у которых есть зарубежные аналогиПодписаться на мой Instagram
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