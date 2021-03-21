Города-призраки Германии: почему гарнизоны после вывода советских войск не заняли для проживания нем

С того времени, как из Восточной Германии были выведены войска «ГСВГ», прошло без малого тридцать лет. Для тех, кто служил там, это было прекрасное время. На полках магазинов здесь было много дефицитных товаров, которые в СССР достать было очень сложно. Настоящий «рай» для советского человека. Но тут наступила перестройка, и сказка закончилась.
Некогда райское место стало городом-призраком / Фото: m.fishki.net
Во времена Советского Союза гарнизон Мёлау имел хорошо развитую инфраструктуру / Фото: technolirik.livejournal.com
В итоге города, в частности Möhlau (Мёлау), остались брошенными и стали напоминать Припять - город-призрак, который находится в Киевской области на Украине. Что же касается Мёлау, то сразу после вывода Советской Армии в девяностых в нем был оборудован лагерь для югославских беженцев.
Что стало с советскими городками в Германии
СССР 45 лет инвестировал огромные средства в строительство небольших городков в Германии для своих военных / Фото: commons.wikimedia.org
В один момент все это стало никому не нужным / Фото: zapret-no.livejournal.com
В свое время таких населенных пунктов здесь было построено очень много. Огромная группа войск, численность которой была почти пятьсот тысяч человек, нуждалась в соответствующей инфраструктуре. Советский Союз в течение сорока пяти лет инвестировал в этот проект огромные финансовые средства, а потом буквально в один миг все стало никому не нужным и заброшенным.
Аналогичная участь постигла Шперенберг и Клаусдорф / Фото: nazadvgsvg.1bb.ru
Сегодня в сорока километрах от Берлина вблизи городков Sperenberg (Шперенберг) и Klausdorf (Клаусдорф) советские пятиэтажные дома стали практически одним целым с местной природой. Да и вообще, подавляющая часть этих населенных пунктов превратилась в города-призраки. Многие из них просто снесли, другие реконструировали и дали им свои названия, а некоторые просто оставлены в том виде, в котором были.
Почему немцы не нашли применение практически полноценным городам
Германия не стала поддерживать в надлежащем состоянии брошенные здания / Фото: thearselevecompany.blogspot.com
Дело в том, что восточная часть Германии была плохо развита, и немцы массово переезжали на запад страны. Экономика Восточной Германии и так переживала не лучшие времена, а с выездом населения эти проблемы еще больше усугубились. Этот кризис Германия и сейчас делает попытки ликвидировать путем развития региона. На западе каждый немец ежемесячно платит соответствующий налог.
После того, как наши войска покинули Германию, городки начали сносить / Фото: vexillographia.ru
В связи с тем, что люди выезжали, смысла поддерживать жизнеспособность городов не видели, так как делать это было не для кого. Поэтому все это время немцы планомерно сносят городки, в которых могли бы проживать около двадцати-тридцати тысяч человек.
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