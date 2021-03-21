Города-призраки Германии: почему гарнизоны после вывода советских войск не заняли для проживания нем

Некогда райское место стало городом-призраком / Фото: m.fishki.net

Во времена Советского Союза гарнизон Мёлау имел хорошо развитую инфраструктуру / Фото: technolirik.livejournal.com

Что стало с советскими городками в Германии

СССР 45 лет инвестировал огромные средства в строительство небольших городков в Германии для своих военных / Фото: commons.wikimedia.org

В один момент все это стало никому не нужным / Фото: zapret-no.livejournal.com

Аналогичная участь постигла Шперенберг и Клаусдорф / Фото: nazadvgsvg.1bb.ru

Почему немцы не нашли применение практически полноценным городам

Германия не стала поддерживать в надлежащем состоянии брошенные здания / Фото: thearselevecompany.blogspot.com

После того, как наши войска покинули Германию, городки начали сносить / Фото: vexillographia.ru