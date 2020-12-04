5 легендарных исторических местностей, которые не найти ни на одной карте мира

1. Легенда об Эльдорадо

Легенда о золотом городе популярна и сегодня. /Фото: salik.biz

Еще один концепт-арт об Эльдорадо. /Фото: salik.biz

2. Троя могла быть совсем другим местом

Троя может быть совсем не такой, как ее описал Гомер. /Фото: turizm.world

Где в реальности был Троянский конь, неизвестно и сегодня. /Фото: travelask.ru

Не все так просто с реальной историей Трои. /Фото: ancientcity.ru

3. Таинственная Атлантида - лишь миф или просто один из разрушенных островов

Атлантида в реальности - лишь красивый миф. /Фото: pinterest.com

По сути, Атлантидой мог быть любой уничтоженный стихией остров. /Фото: rpp.pe

4. Легендарные висячие сады Семирамиды в Вавилоне, вероятно, не были настолько масштабными

С древним чудом света также не все просто. /Фото: http://terrier.kh.ua/

Древний город Ниневия не подтверждает существования легендарных садов. /Фото: wikiрedia.org

5. Бермудский треугольник - современный миф, не имеющий отношения к древности

Не так страшен Бермудский треугольник, как его малюют. /Фото: youtube.com

На самом деле, в этом треугольнике мистики не больше, чем в других районах океана. /Фото: rtr-vesti.ru