5 легендарных исторических местностей, которые не найти ни на одной карте мира

Многие из нас любят изучать историю, особенно если она полна тайн и необъяснимых явлений. Пожалуй, каждый хотя бы раз слышал легенду об Атлантиде или золоте Эльдорадо. Вот только, сколько бы не искать информации об этих местах, найти их попросту не удастся, ведь, по сути, они существовали только в воображении людей. Вашему вниманию пятёрка легендарных исторических точек на карте, которых там попросту нет.
1. Легенда об Эльдорадо
Легенда о золотом городе популярна и сегодня. /Фото: salik.biz
Город Эльдорадо является частым гостем различных мифов, а также мультфильмов и кинематографа. О Городе Золота европейские путешественники узнали от южноамериканских туземцев. Тут же немало исследователей развернули его поиски в надежде найти несметные богатства. Вот только и тогда, и сегодня мало кто знал, что в первоначальном варианте легенды повествование шло не о городе, а о человеке. Речь была о древнем правителе, который был настолько богат, что утром его окутывали золотой пылью, а вечером он купался в священных водах, чтобы эту пыль смыть.
Еще один концепт-арт об Эльдорадо. /Фото: salik.biz
Возможно, таким образом показывалось явление чрезмерного и даже абсурдного богатства. Ведь в реальности подобной расточительностью ни один нормальный правитель, конечно, не занимался. Да и туземцы тратили золото только в особых случаях. Как раз один из таких нашёл отражение в легенде в несколько измененном варианте:речь идёт о ритуале помазания нового короля.
2. Троя могла быть совсем другим местом
Троя может быть совсем не такой, как ее описал Гомер. /Фото: turizm.world
Троя как легендарное место, завоевала огромную популярность еще во времена «Илиады» и «Одиссеи». А сегодня о ней периодически снимают фильмы. А потому многие из нас по-прежнему считают, что и сам город, и его осада были в точности такими, как их описал Гомер. Но на самом деле в вопросе изучения Трои вопросов остаётся гораздо больше, чем ответов.
Где в реальности был Троянский конь, неизвестно и сегодня. /Фото: travelask.ru
Во-первых, оригинальные тексты работ Гомера до наших дней не дошли, что затрудняет понимание достоверности фактов, там изложенных. Более того, долгое время среди археологов не было убеждения в том, что город вообще существовал. И хотя сегодня уже найдены археологические памятники, подтверждающие существование Трои, вопросов от этого меньше не стало.
Не все так просто с реальной историей Трои. /Фото: ancientcity.ru
На предполагаемом месте Трои есть сразу несколько последовательно расположенных археологических слоев, и какой слой был легендарным городом, пока абсолютно непонятно. Кроме того, нет общего мнения относительно осады, описанной Гомером: кто-то считает, что она действительно длилась в течение многих лет, а некоторые предполагают, что это происходило неоднократно, причем с разными городами.
3. Таинственная Атлантида - лишь миф или просто один из разрушенных островов
Атлантида в реальности - лишь красивый миф. /Фото: pinterest.com
Затерянный город Атлантида давно является одним из наиболее знаменитых мифов. Особенно привлекает к данному сюжету гипотетическое наличие удивительных знаний и технологий, которыми обладали жители легендарного места. Более того, считается, что Атлантида и сегодня без труда функционирует прямо под водой, одновременно скрываясь от остального мира.
По сути, Атлантидой мог быть любой уничтоженный стихией остров. /Фото: rpp.pe
Однако, скорее всего, если Атлантида и существовала в реальности, то это мог быть обыкновенный остров, уничтоженный стихийным бедствием. Ведь первые упоминания подобного сюжета и места были сделаны еще Платоном. А согласно древним свидетельствам, неподалеку от тех мест, где жил античный мыслитель, действительно располагался процветающий остров, который был практически мгновенно разрушен каким-то стихийным бедствием.
4. Легендарные висячие сады Семирамиды в Вавилоне, вероятно, не были настолько масштабными
С древним чудом света также не все просто. /Фото: http://terrier.kh.ua/
Висячие сады Вавилона (более известные как Висячие сады Семирамиды) - одно из семи чудес Древнего мира. И люди зачастую представляют масштабные сады, расположенные на террасах, которые не увядают круглый год. При этом нет точных свидетельств археологов или историков, что они реально существовали. Кроме того, впервые сады Семирамиды были упомянуты спустя сотни лет после прекращение существования самого Вавилона.
Древний город Ниневия не подтверждает существования легендарных садов. /Фото: wikiрedia.org
Место же, где располагался Вавилон в реальности, нашли не так давно и находилось не совсем там, где предполагали исследователи в течение тысячелетий. Оказалось, что он был довольно близко к соседнему городу - Ниневии, жители которого переняли немало черт Вавилонской культуры в результате войн. Вот только никаких следов висячих садов или инновационной на тот момент ирригационной системы не было найдено. К тому же, сам Вавилон оказался расположен не настолько в пустыне, чтобы там было трудно вырастить сады обычным способом.
5. Бермудский треугольник - современный миф, не имеющий отношения к древности
Не так страшен Бермудский треугольник, как его малюют. /Фото: youtube.com
Бермудский треугольник уже не одно десятилетие считается местом, которое полнится мистикой и теориями заговора о себе. Правда, официальная наука видит в странностях Бермудского треугольника лишь влияние природных явлений. К тому же, многие из них убеждены, что аномальной зоны там вообще нет.
На самом деле, в этом треугольнике мистики не больше, чем в других районах океана. /Фото: rtr-vesti.ru
Статистика однозначно отражает, что количество авиакатастроф или исчезновений лодок и самолетов в треугольнике не больше, в любо другом месте мирового океана. По сути, такой же треугольник можно нарисовать в любом месте, и там можно найти что-то необъяснимое. И пока нет доказательств, что Бермудский треугольник действительно является каким-то необычным, он остается скорее народной легендой, чем правдивой историей.
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