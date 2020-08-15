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Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Конечно, это лишь малая часть тех знаний, которые вам понадобятся, соберись вы строить свой дом. Но мы будем продолжать, а пока это. Хватит, чтобы изучить, понять и сохранить. Удачи!

Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Что как называется



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Начнем с забора



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Банька



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Крыша



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Для пристройки



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Полы



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Про виды пиломатериала



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Заодно схема скамьи



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Вapиaнты кpыльцa, нa зaмeтку.



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Канализация



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Источник: sun9-5.userapi.comКирпичная кладка
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить домИсточник: center-

Газобетон



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Лестницы



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить домСтроительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить домСтроительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

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Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Общие сведения



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Удачи!



Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
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