Строительные шпаргалки, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом

Конечно, это лишь малая часть тех знаний, которые вам понадобятся, соберись вы строить свой дом. Но мы будем продолжать, а пока это. Хватит, чтобы изучить, понять и сохранить. Удачи!







Что как называется

Начнем с забора

Банька

Крыша

Для пристройки

Полы

Про виды пиломатериала

Заодно схема скамьи

Вapиaнты кpыльцa, нa зaмeтку.

Канализация

Газобетон

Лестницы

Сxeмы pacпpeдeлитeльныx щитoв. Без специалиста — даже не суйтесь!

Общие сведения

Удачи!

Источник: sun9-5.userapi.comКирпичная кладкаИсточник: center-