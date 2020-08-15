Конечно, это лишь малая часть тех знаний, которые вам понадобятся, соберись вы строить свой дом. Но мы будем продолжать, а пока это. Хватит, чтобы изучить, понять и сохранить. Удачи!
Что как называется
Начнем с забора
Банька
Крыша
Для пристройки
Полы
Про виды пиломатериала
Заодно схема скамьи
Вapиaнты кpыльцa, нa зaмeтку.
Канализация
Источник: sun9-5.userapi.comКирпичная кладка
Источник: center-
Газобетон
Лестницы
Сxeмы pacпpeдeлитeльныx щитoв. Без специалиста — даже не суйтесь!
Общие сведения
Удачи!
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