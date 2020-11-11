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Распродажа 11.11 Цифровой пульсоксиметр – помощник в борьбе с коронавирусом

На сегодняшний день лекарства от коронавируса еще не существует, поэтому врачи стараются лечить симптомы заболевания. В случае осложнений уже принимаются более серьезные меры. Одно из возможных осложнений – это дыхательная недостаточность. Выявить риск развития такого состояния на ранних стадиях позволяют специальные приборы – пульсоксиметры.

Распродажа 11.11 Цифровой пульсоксиметр – помощник в борьбе с коронавирусом


Как работает пульсоксиметр?
Датчик со светодиодами накладывается на палец. При прохождении света через кровь и мягкие ткани происходит его частичное поглощение, что позволяет определить содержание кислорода в крови. Полученные данные выводятся на дисплей прибора в виде цифр.

Оценка показателей

При оценке показателей учитывается, что:

содержание кислорода в крови у здорового человека составляет 96-100%;

быстрое снижение показателя указывает на развитие легочных либо сердечно-сосудистых заболеваний;

показатель ниже 90% свидетельствует об острой дыхательной недостаточности;

уменьшение значения на 3-4% от обычного для человека уровня может указывать на наличие тяжелого заболевания;

в состоянии покоя сатурация обычно увеличивается, во время сна и при физических нагрузках – снижается.

Концентрация кислорода в крови – это индивидуальный показатель, поэтому у разных людей он может отличаться.

Идеального значения не существует. Именно поэтому выводы можно сделать только после проведения серии измерений, в том числе во время отдыха или физических упражнений. Если показатели существенно отличаются, это считается признаком патологии.

Пульсовые оксиметры подходят для использования дома, в больницах, школах и центрах медицинского осмотра.



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Кроме уровня кислорода также отображается частота пульса. Нормальное значение частоты пульса у взрослого человека — 60-80 ударов в минуту.

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