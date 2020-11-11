Распродажа 11.11 Цифровой пульсоксиметр – помощник в борьбе с коронавирусом

На сегодняшний день лекарства от коронавируса еще не существует, поэтому врачи стараются лечить симптомы заболевания. В случае осложнений уже принимаются более серьезные меры. Одно из возможных осложнений – это дыхательная недостаточность. Выявить риск развития такого состояния на ранних стадиях позволяют специальные приборы – пульсоксиметры.









Как работает пульсоксиметр?

Датчик со светодиодами накладывается на палец. При прохождении света через кровь и мягкие ткани происходит его частичное поглощение, что позволяет определить содержание кислорода в крови. Полученные данные выводятся на дисплей прибора в виде цифр.



Оценка показателей



При оценке показателей учитывается, что:



содержание кислорода в крови у здорового человека составляет 96-100%;



быстрое снижение показателя указывает на развитие легочных либо сердечно-сосудистых заболеваний;



показатель ниже 90% свидетельствует об острой дыхательной недостаточности;



уменьшение значения на 3-4% от обычного для человека уровня может указывать на наличие тяжелого заболевания;



в состоянии покоя сатурация обычно увеличивается, во время сна и при физических нагрузках – снижается.



Концентрация кислорода в крови – это индивидуальный показатель, поэтому у разных людей он может отличаться.

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Идеального значения не существует. Именно поэтому выводы можно сделать только после проведения серии измерений, в том числе во время отдыха или физических упражнений. Если показатели существенно отличаются, это считается признаком патологии.Пульсовые оксиметры подходят для использования дома, в больницах, школах и центрах медицинского осмотра.Кроме уровня кислорода также отображается частота пульса. Нормальное значение частоты пульса у взрослого человека — 60-80 ударов в минуту.15000 заказов, 3000 отзывов