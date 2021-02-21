Зачем греть почву в микроволновке, или 10 способностей печки, которые пригодятся в быту

Существуют менее аппетитные способы использования СВЧ-печи.

1. Пенка для капучино

Пенка получится более плотной, но воздушной и легкой / Фото: kofella.net

2. Фреш

Цитрусовые дадут больше сока, если их предварительно подогреть / Фото: smekalo4ka.ru

3. Бекон без жира

Жир впитается в салфетки, а вы сможете есть обезжиренный бекон / Фото: img-s3.onedio.com

4. Попкорн с кокосом

Домашний попкорн можно приготовить с любым вкусом / Фото: i1.ytimg.com

5. Дезинфектор для почвы

Под воздействием высокой температуры в почве уничтожатся все микробы / Фото: dacha.help

6. Новая жизнь туши для ресниц

После микроволновки тушь будет как новая / Фото: mamahealth.ru

7. Топление меда

Буквально за минуту засахаренный мед превратится в текучий / Фото: peaceforyou.ru

8. Жарка семечек и орехов

В микроволновке достаточно помешать орехи пару раз / Фото: steamykitchen.com

9. Стирка полотенец

Полотенца выстираются и избавятся от неприятного запаха / Фото: 1.bp.blogspot.com

10. Нейтрализация лука

Забудьте о слезах при нарезании лука / Фото: vetryanka.info