Зачем греть почву в микроволновке, или 10 способностей печки, которые пригодятся в быту

Существуют менее аппетитные способы использования СВЧ-печи.
Микроволновая печь есть практически в каждом доме и офисе. В ней удобно разогревать, размораживать еду и даже готовить элементарные блюда. Однако это далеко не все, на что способен бытовой прибор. Читайте статью, чтобы узнать о 10 суперспособностях кухонной любимицы. Спойлер: в микроволновке можно не только готовить.
1. Пенка для капучино
Пенка получится более плотной, но воздушной и легкой / Фото: kofella.net
Воздушная и легкая молочная пенка - идеальное дополнение к кофе. Если под рукой нет капучинатора, воспользуйтесь микроволновкой. Возьмите чашку для напитка и наполните на треть молоком. Перелейте продукт в стеклянную банку, плотно закрутите крышку и в течение 30 секунд активно трясите. Снимите крышку и отправьте банку со вспененным молоком в микроволновую печь на 30 секунд со средней мощностью. За счет нагревания продукт уплотнится, но сохранит желанную воздушность. Налейте в чашку кофе, а сверху добавьте ароматную пенку.
2. Фреш
Цитрусовые дадут больше сока, если их предварительно подогреть / Фото: smekalo4ka.ru
Прежде чем делать свежевыжатый сок из лимона или апельсина, отправьте их в печь. Так цитрусовые дадут намного больше фреша. Разрежьте фрукт пополам и поместите в агрегат на 10-20 секунд на минимальной мощности. Проверьте - выжать сок из подогретых цитрусовых проще.
3. Бекон без жира
Жир впитается в салфетки, а вы сможете есть обезжиренный бекон / Фото: img-s3.onedio.com
Любите жареную свинину, но не хотите нарушать правила здорового питания? Есть другой способ приготовления лакомства. Возьмите плоскую тарелку и положите на нее бумажные салфетки, свернутые в 2-3 слоя. Сверху на небольшом расстоянии друг от друга разместите 2-3 ломтика бекона и прикройте еще парой бумажных слоев. Поместите мясной продукт в СВЧ-печь и запустите прибор на пару минут (1 ломтик = 1 минута) на максимальной мощности. В процессе нагревания жир вытопится из свинины и впитается в салфетки, а вы сможете насладиться хрустящим беконом.
4. Попкорн с кокосом
Домашний попкорн можно приготовить с любым вкусом / Фото: i1.ytimg.com
Да, все давно знаю, что есть специальный попкорн, который можно приготовить в микроволновке. Но он не идет ни в какое сравнение с самостоятельно приготовленным лакомством. Смешайте в бумажном пакете полчашки зерна кукурузы, щепотку поваренной соли и небольшое количество масла кокоса. Плотно заверните края пакета и отправьте в микроволновку на 3 минуты. Если слышите, что зерна хлопают раз в 3-4 секунды, попкорн готов.
5. Дезинфектор для почвы
Под воздействием высокой температуры в почве уничтожатся все микробы / Фото: dacha.help
При помощи СВЧ-печи можно даже продезинфицировать грунт для домашних растений. Слегка увлажните землю и засыпьте ее в бумажный пакет, тщательно завернув края. 30 секунд прогревайте землю в микроволновке на минимальной мощности. Подождите, пока почва остынет и принимайтесь за посадку.
6. Новая жизнь туши для ресниц
После микроволновки тушь будет как новая / Фото: mamahealth.ru
Подсохшую косметику нельзя разводить, иначе ухудшите ее свойства. Выход - подогреть в микроволновке. Главное, чтобы флакончик был пластиковым, без каких-либо металлических элементов. Откройте тушь, щеточку отложите. Поставьте в СВЧ-печку флакончик, а рядом разместите наполненную до середины чашку с водой. Запустите агрегат на 30 секунд на минимальной мощности. Вуаля - тушь снова готова к использованию.
7. Топление меда
Буквально за минуту засахаренный мед превратится в текучий / Фото: peaceforyou.ru
Засахарился мед? Растопите его в микроволновке! Желательно, чтобы продукт был в стеклянной банке без каких-либо наклеек и металлических элементов. Откройте крышку и поместите мед в печку на 30-60 секунд. Лакомство снова станет текучим. Важно: не доводите продукт до кипячния, иначе он утратит полезные свойства.
8. Жарка семечек и орехов
В микроволновке достаточно помешать орехи пару раз / Фото: steamykitchen.com
Преимущество обжаривания в печи - продукты достаточно помешать всего несколько раз. Это намного проще, чем стоять у сковороды и перемешивать орешки/семечки весь процесс. Вымойте продукты и просушите. Выложите на тарелку в 1-2 слоя и минут на 5-7 отправьте в печь. Чем больше орехов и семечек, тем дольше проводите обжарку. По готовности ориентируйтесь на звук: если продукты потрескивают, через 1-2 минуты можно доставать.
9. Стирка полотенец
Полотенца выстираются и избавятся от неприятного запаха / Фото: 1.bp.blogspot.com
Если кухонные принадлежности не отстирываются и дурно пахнут, воспользуйтесь микроволновкой. Намочите полотенце или салфетку и хорошенько обработайте изделие хозяйственным мылом. Застарелые или въевшиеся пятна дополнительно присыпьте лимонной кислотой. Поместите изделие в целлофановый пакет, но не завязывайте. Отправьте полотенце в агрегат на 1,5 минуты с максимальной мощностью. Изделие будет очень горячим, поэтому выньте его щипцами или прихваткой. Прополощите полотенце под проточной водой, просушите и пользуйтесь.
10. Нейтрализация лука
Забудьте о слезах при нарезании лука / Фото: vetryanka.info
Надоело лить слезы при нарезании лука? Больше не придется, если пользоваться этим лайфхаком. Очистите продукт, срежьте верхушку, низ и отправьте в СВЧ-печь на 30 секунд. Достаньте лук, подождите, пока он остынет и принимайтесь за дело. Высокая температура нейтрализует въедливый аромат продукта, поэтому готовить можно без слез.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии