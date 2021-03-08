Художник-сказочник из Украины пишет фантасмагории для детей и взрослых,которые переносят в иные миры

Зонтики.
Художники-сказочники обладают удивительной способностью переносить своего зрителя в детство, а волшебной палочкой им служат обыкновенные карандаши и кисти. Особенным жанром для такого проявления является жанр фэнтези, в котором мастер может проявить себя во всех ракурсах и показать публике мир своими глазами. И нужно отметить, что этот мир неповторим и прекрасен. Сегодня в нашей виртуальной галерее произведения украинского художника-сказочника Валентина Рекуненко, которые производят немалое впечатление даже на взыскательного зрителя.
В гостях у сказки. Автор: Валентин Рекуненко.
Жанр фэнтези в искусстве в нынешнее время очень востребован. Ибо где еще, как ни в этом жанре художник может самовыразиться и заставить зрителя переосмыслить в целом картину мира. В современном фэнтези публика может встретить как богатые на детали красивейшие произведения, так и нечто в виде белых пятен, оставляющее простор воображению - непонятная на первый взгляд картина способна произвести не меньшее впечатление, нежели детально прописанная. Ведь соучастником создания сюжета станете вы сами, вернее ваше воображение.
По щучьему велению. В гостях у сказки. Автор: Валентин Рекуненко.
Однако сегодня вы сможете всецело погрузиться в волшебный мир созданный художником, который безумно любит сказки... Причем не столько читать, сколько рассказывать их посредством кистей и красок, своего невероятного художественного воображения.
Хозяйка амбара. В гостях у сказки. Автор: Валентин Рекуненко.
Заглянув в фантастически невероятный мир художника Валентина Рекуненко, зритель получает массу впечатлений. Его сказочные и фантасмагорические картины полны забавных сюжетов и фантазии, поэтому они в равной степени интересны как детям, так и взрослым. Свое волшебство художник прячет в обычных образах, предметах и деталях, придавая им смысловое и символическое значение. Ведь настоящее волшебство требует самого серьезного, разнообразного и не скучного подхода.
В гостях у сказки. Автор: Валентин Рекуненко.
Не секрет, что современного зрителя сложно чем-либо удивить. Но мастеру-волшебнику это удается с лихвой. Его полотна полны забавных историй, сюжетов, приправленных неуемной фантазией, добрым юмором, различными фантасмагорическими идеями и невероятной душевной теплотой.
Большая наседка. В гостях у сказки. Автор: Валентин Рекуненко.
Притягивает зрителя мастер не только забавными сюжетами и богатой фантазией, а и увлекает насыщенностью деталями, мельчайшими прорисовками, которые позволяют насладиться красотой придуманного им фантастического мира. Картины Рекуненко можно разглядывать часами, хочется вновь вернуться туда, где остановилось в невесомости время, где нет законов физики, где существа и предметы вольны в своих проявлениях.
Фэнтези от Валентина Рекуненко.
Технику исполнения для своих работ художник выбрал традиционную - пишет он и масляными красками, и гуашью, и пастелью.
Фэнтези от Валентина Рекуненко.
Канатоходки. / Цветочные мотивы от Валентина Рекуненко.
Цветочные мотивы от Валентина Рекуненко.
О художнике
Валентин Рекуненко - украинский художник.
Художник Валентин Рекуненко (1955 г.р.) родом из города Токмак, что под Запорожьем, Украина. В 1974 закончил Днепропетровское художественное училище. И уже с 1978 года вышел на уровень художников УССР. С 80-х Рекуненко активно принимал участие во многих республиканских и всесоюзных художественных выставках, в частности Москвы, Киева, Ленинграда. Член Национального Союза художников Украины с 1987года и СССР. Работы Валентина Васильевича находятся в коллекциях ценителей живописи по всему миру: Канаде, США, Германии, Польше, Хорватии, России. Многие картины выставлены в государственных музеях Украины.
На досуге. Сказочные иллюстрации от Валентина Рекуненко.
В гостях у бабушки. Сказочные иллюстрации от Валентина Рекуненко.
Светская вечеринка. Сказочные иллюстрации от Валентина Рекуненко.
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