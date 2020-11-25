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Чётко и ясно

Вирус то ли мутирует, то ли нет. Он то ли естественного происхождения, то ли лабораторного. Пришёл то ли из Америки, то ли из Китая. Таинственным образом поразил Италию, и пощадил Грецию. Вакцина от коронавируса невозможна - но их в мире разработали уже 200. В Нью-Йорке был, но загадочным образом пропал. В Петербурге должна была быть вулканическая вспышка, но её по странному и необъяснимому стечению обстоятельств не случилось. Никто ничего не знает и не может понять.

Но вы на всякий случай носите маски. Которые то ли защищают, то ли нет.

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