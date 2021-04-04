Как европейским банкирам Ротшильдам удалось стать главными финансистами Российской империи

Имя Ротшильдов известно во всём мире, но, несмотря на это, о деятельности и возможностях банкиров трудно найти полную и достоверную информацию: в ней всегда ложь переплетается с правдой, а вымысел с реальными фактами. Им приписывают тайную власть над миром, злодейские замыслы против человечества, а ещё – безграничное влияние на Россию, которым они пользуются себе на благо ещё с царских времён.
Как Ротшильды стали фактически управлять царской казной и получили право проводить сделки с золотом от имени Российской империи при Александре II
Александр II – император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский из династии Романовых./Фото: img.gazeta.ru
Деятельность Ротшильдов в России начиналась неофициально – первое время они оказывали императорскому двору финансовые услуги, подробности о которых знали лишь приближенные лица. Заработав таким образом доверие правящей династии, банкиры клана в 1822 году получили право выдавать кредиты на неотложные нужды страны.
Через 54 года в 1876 году Ротшильды после соглашения с Александром II могли заключать сделки и проводить операции с золотом, действуя от лица русского государства. В их полномочия входила также возможность размещать части золотого запаса за границей – на хранение. В этом же 1876 году с такой целью из России в Испанию было отправлено 48 000 тонн драгоценного металла: отвечать за него должны были 19 человек, среди которых находился и финансовый управляющий царской казны, являющийся представителем Ротшильдов.
Одновременно агенты банкиров занимались государственными облигациями России – размещали их за пределами страны, совершали выплаты по процентам и заключали сделки купли-продажи ценных бумаг.
Почему возник и как разрешился конфликт между Ротшильдами и Александром III
Сергей Александрович Романов — пятый сын Александра II, московский генерал-губернатор./Фото: upload.wikimedia.org
Проявило семейство банкиров интерес и к нефтяным приискам – оно активно вкладывало капиталы в бакинскую нефтедобычу, применяя новые технологии, чтобы не только осваивать месторождения, но и эффективно транспортировать продукт для поставок на внешний рынок.
Оживление, охватившее финансовый мир Петербурга к середине 1890 года, резко пошло на спад, когда в начале весны 1891 года пост губернатора Москвы занял Сергей Александрович Романов. Сменив на должности лояльного к евреям Долгорукова, Великий князь уже в конце марта 1891 года издал указ, запрещавший евреям-ремесленникам проживать в Москве и Московской губернии. Иными словами, это было постановление об изгнании лиц еврейской национальности за границу обозначенных населённых пунктов; организовать его исполнение поручили министру внутренних дел Ивану Николаевичу Дурново.
Хотя в указе говорилось только о ремесленниках (портных, сапожниках, ювелирах, пекарях и пр.), на деле подразумевалось, что выселяться должны все евреи: исключение составляли только лица с высшим образованием, да купцы первой гильдии. Разумеется, Ротшильдам ничего не грозило, однако они принадлежали к еврейству, а потому не замедлили проявить реакцию в виде отказа от работы с российскими займами. Более того, используя свой авторитет и влияние в банковской среде, они старались организовать международный кредитный бойкот России и вынудили подконтрольные Ротшильдам парижские банки отказаться от сотрудничества с ней. Следствием такой инициативы стало резкое падение стоимости российских ценных бумаг, которое произошло на Парижской бирже в первой половине мая 1891 года.
Противостояние продолжалось три года – в 1894 году Александр III, озабоченный ускорением развития промышленности и нехваткой денег на него, решил достичь компромисса с представителями семейства, отправив на переговоры агента Министерства финансов – Артура Рафаловича. Чиновник, наделённый особыми полномочиями, в обмен на инвестиционные льготы для Ротшильдов, которым отдавалось право вкладывать капитал в бакинскую нефть, должен был договориться о покупке ими российских облигаций. Поездка в Лондон оправдала цель: Ротшильды заинтересовались предложением, сняв с повестки дня возмутивший их «еврейский вопрос».
Как Ротшильды подсадили на «финансовую иглу» Николая II и втянули Российскую империю в «Золотой клуб»? Золотой рубль С. В. Витте.
Сергей Витте добился введения в России «золотого стандарта» в 1897 году. /Фото: prlib.ru
На развитие промышленности страны требовались капиталы, однако государственных финансов не хватало, поэтому приходилось прибегать к внешним займам. Так, в период с 1894 по 1896 год с участием Ротшильдов Россия произвела два займа на сумму 200 млн. рублей, чтобы досрочно выкупить облигации на часть стратегических и промышленных объектов, ставших собственностью государства.
Чтобы выйти из положения, необходимо было обеспечить устойчивость рублю и привлечь в страну иностранных инвесторов. С этой целью, с согласия императора Николая II, министр финансов Сергей Витте в 1895-1897 гг. провёл денежную реформу, в результате которой появился обеспеченный золотом рубль. Это не стало международным новшеством, так как «золотая» валюта уже использовалась в Великобритании, США, Германии, Японии и ряде других европейских странах.
Вступив в «Золотой клуб», Россия не располагала запасами драгоценного металла, способного сделать из рубля полноценную золотую денежную единицу. Зато такие запасы имелись у Ротшильдов, которые и предоставляли государствам, – в том числе и Российской империи – золото на платной основе и с обязательным возвратом в договорные сроки.
Какое последствие для Российской империи имела «золотая игла» Ротшильдов? Конец «золотому стандарту»
На смену серебряному рублю пришёл золотой рубль — он приравнивался к 0,774234 г. чистого золота. Во внутреннее денежное обращение России были введены золотые монеты достоинством: 5; 7,5; 10 и 15 рублей./Фото: скупкамонет.рф
Введение золотого стандарта не решило нехватку денег, так как рубль был обеспечен не государственным, а заёмным драгоценным металлом Ротшильдов. Чтобы как-то улучшить положение, проводилась активная политика по привлечению в страну иностранных инвестиций. Через короткое время большая часть банковского и промышленного сектора контролировались иностранцами, при этом вложенный ими капитал никак не решил проблему: по размеру внешнего долга Россия заняла лидирующее место среди всех мировых стран. Наметилась явная тенденция, благодаря золотому рублю, превратиться в колонию Запада, потеряв собственный суверенитет.
Первая мировая война требовала своих расходов, и европейские страны стали не в состоянии придерживаться золотого стандарта, который требовал отдельных затрат. Россия «вышла из игры» в конце июля 1914 года – именно в этот период по распоряжению Министерства финансов в стране было запрещено обменивать бумажные деньги на золото. Грандиозный план Ротшильдов продавать странам золото в долг, получая с этого проценты – на этот раз потерпел крах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии