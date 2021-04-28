5 основных правил счастливого 32-летнего брака от звезды Голливуда Тома Хэнкса

Том Хэнкс - американский актер, сценарист и режиссер, продюсер, обладатель двух «Оскаров».

Перелистывая страницы биографии

Том Хэнкс в детские и юношеские годы.

Том Хэнкс в молодые годы.

Первый брак

Том Хэнкс с первой женой Самантой Льюис.

Судьбоносная встреча и карьерный взлет

Том Хэнкс и Рита Уилсон.

Том Хэнкс и Рита Уилсон.

5 основных правил счастливого брака от Тома Хэнкса

Том Хэнкс.

1.«Не женитесь до 30 лет»

2.«Идите на уступки даже в самых принципиальных случаях»

Свадьба Тома Хэнкса, Риты Уилсон.

3.«Поддерживайте друг друга»

Том Хэнкс и Рита Уилсон.

4.«Радуйте друг друга приятными мелочами»

Том Хэнкс и Рита Уилсон.

5.«Принимайте друг друга такими, какими вы есть»

Том Хэнкс и Рита Уилсон 32 года вместе.

P.S. Наследники Томаса Хэнкса

Том Хэнкс с дочерью./ Старший сын Тома Хэнкса - Колин.

Том Хэнкс с сыновьями от второго брака Честером и Труманом.

Счастливы вместе. Том Хэнкс и Рита Уилсон с сыновями и дочерью.