5 основных правил счастливого 32-летнего брака от звезды Голливуда Тома Хэнкса

Когда легенду Голливуда, обладателя двух «Оскаров» и кумира миллионов Томаса Хэнкса спрашивают, в чем же состоит основной залог его крепкого и длительного брака, он всегда с улыбкой отвечает: «Мой секрет счастливого брака состоит в том, чтобы жениться на правильной женщине. Мне повезло с прекраснейшей Ритой Уилсон. Я самый счастливый человек из существующих». В нашей публикации еще несколько советов от знаменитости: как создать гармоничные отношения в семье, а главное сохранить их на долгие годы.
Том Хэнкс - американский актер, сценарист и режиссер, продюсер, обладатель двух «Оскаров».
Звезда мирового кинематографа, талантливый американский актер, сценарист и режиссер, успешный продюсер и просто хороший человек - Томас Джеффри Хэнкс, разменяв шестой десяток, как и прежде, регулярно снимается в фильмах, продюсирует новые кинопроекты, пишет сценарии, озвучивает мультфильмы и даже снимается в музыкальных клипах. Его искренне любят соотечественники, считая чуть ли не национальным героем. Ведь не зря, он пять раз становился любимым актером в Соединенных Штатах по опросам издания Harris Poll.
Перелистывая страницы биографии
Томас Джеффри Хэнкс (Tom Jeffrey Hanks) родился 1956 в году в калифорнийском Конкорде. Отец работал шеф-поваром в небольшом местном ресторане, мама - медработником в клинике. По семейной легенде она приходилась родственницей в 5 поколении президенту Аврааму Линкольну. Когда Тому исполнилось пять лет - родители разошлись. Трое старших детей, в том числе и Томас, остались с отцом, а годовалого Джима забрала мать. Как позже вспоминал актер, развод родителей стал сильнейшим потрясением его детства.
Том Хэнкс в детские и юношеские годы.
Отец часто переезжал с детьми с места на место в поисках лучшей жизни. Такой образ жизни весьма негативно сказывался на них. Так, Томасу к шестнадцати годам пришлось сменить пять школ, что весьма плачевно отразилось на его успеваемости. Да и к тому же из-за отсутствия постоянных друзей он вырос малообщительным, замкнутым парнем.
Но, была у мальчишки одна отдушина - театр. Любимому увлечению он посвящал все свободное время. Сначала сам посещал спектакли, а когда исполнилось двенадцать - записался в театральную студию и стал выступать в детских постановках. Благодаря своему врожденному чувству юмора, именно здесь он смог раскрыть актёрские способности и определиться с выбором будущей профессии. При этом строгий отец не поощрял «кривляний» сына, считая, что на этом денег не заработаешь. Однако Томас твердо решил стать актером и уверенно шел к своей цели.
Получив среднее образование, будущий актер стал изучать драматическое искусство и сценическое мастерство в Калифорнийском университете. Но, вскоре энтузиазм сменился разочарованием: методика преподавания в вузе, основная на сухой теории, ему показалась очень старомодной и скучной. А Тома больше привлекали творческие эксперименты и авангардные идеи.
Том Хэнкс в молодые годы.
Кто знает, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы он на первом курсе не познакомился с Винсентом Доулингом, главой театрального фестиваля «Grate lakes», который предложил ему работу. Будучи студентом, после лекций и в свои выходные Том на протяжении трех лет оформлял сцену, придумывал дизайн костюмов, устанавливал светоустановки, занимался даже режиссурой. И это был бесценный опыт, который включал в себя все аспекты театральной жизни и основы актерской профессии.
Разумеется, что после такой практической школы Хэнксу ничего не оставалось, как при удобном случае оставить учебу в университете. И такой случай вскоре представился: его пригласили в небольшую актерскую труппу из Кливленда, с которой он и отправился на гастроли по штату.
Первый брак
В 1978 году Том обзавелся семьей, взяв в жены свою однокурсницу по университету Саманту Льюис. А через год у молодых супругов родился сын Колин, а еще через два - малышка Элизабет. И Хэнксу пришлось всерьез задуматься о хлебе насущном. Семейство обосновалось в Нью-Йорке, и молодой отец принялся оббивать пороги театров и киностудий в поисках работы. Разумеется, Саманту абсолютно не устраивали материальные трудности, в которых погрязла семья, и она регулярно закатывала Томасу громкие скандалы.
Том Хэнкс с первой женой Самантой Льюис.
Проблема с безденежьем немного отступила, когда Томас впервые появился на экране в 1980 году, снявшись в фильме «Он знает, как вы одиноки», а затем в романтической комедии «Всплеск». И, чтобы хотя бы как-нибудь продержаться на плаву, актер еще несколько лет продолжал сниматься в сериалах и низкопробных фильмах. Его доходов едва хватало, чтобы сводить концы с концами в семейном бюджете. Брак Хэнкса и Саманты дал трещину, хотя и продержался девять лет.
И, как говорит сам актер, жил в семье только из-за детей, вину перед которыми испытывает и по сей день.
Судьбоносная встреча и карьерный взлет
Том Хэнкс и Рита Уилсон.
Томас Хэнкс и Рита Уилсон познакомились на съемках фильма «Волонтеры» в 1985 году, где сыграли влюбленную пару. Постепенно между актерами завязались романтические отношения, невзирая на то, что у Тома была жена и двое детей, а у Риты — жених. Их тайный роман продлился три года, по истечению которых Хэнкс, наконец, решится на развод с женой и сделает предложение Уилсон. Решение уйти из семьи актеру далось нелегко, но и потерять любимую он также не мог.
К 1988 году ситуация кардинально изменилась не только в личной жизни, но и в актерской карьере, когда на экраны вышел фильм «Большой», где Хэнкс мастерски сыграл мальчишку, неожиданно преобразившегося во взрослого мужчину. К слову, на эту роль, претендовали Роберт де Ниро, Харрисон Форд и Робин Уильямс, но именно для Тома она стала настоящим подарком судьбы. Его мастерство актера было отмечено «Золотым глобусом» и первой номинацией на «Оскар», а гонорар за кинофильм позволил решить все его финансовые проблемы. В этом же году он женился на Рите Уилсон, и вскоре в их семье родилось два сына - Честер Марлон (1990) и Труман Теодор (1992).
Том Хэнкс и Рита Уилсон.
После ошеломительного успеха молодого актера режиссеры засыпали предложениями сниматься в комедийных ролях. И он немало снимался в этом амплуа, прежде чем добился признания в качестве драматического актёра. Пройдет еще пять лет, и Хэнкс получит две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» — за главные роли в фильмах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» (1994), тем самым став одним из двух актёров в истории кинематографа, получивших данную награду два раза подряд. Жизнь Хэнкса, наконец-то, вышла на белую полосу и за это он в первую очередь был благодарен своей супруге, которая и поддерживала, и вдохновляла его.
Поэтому, давая интервью, а он их дает довольно часто - Том Хэнкс всегда подчеркивает важные аспекты, благодаря которым им с Ритой удалось сохранить на плаву их звездный брак. Вместе пережив за три десятка лет и горести, и радости, и болезни и сложные периоды в отношениях, он утверждает, что любовь их от испытаний судьбы стала лишь крепче. Думается, многим будет интересно узнать, что именно является залогом любви и взаимопонимания этой пары.
5 основных правил счастливого брака от Тома Хэнкса
Том Хэнкс.
1.«Не женитесь до 30 лет»
Во-первых, Хэнкс всегда говорит, что с первым браком торопиться нельзя, а тем более рано заводить детей. Актер считает, что настоящий брак должен быть осознанным решением, а не импульсивным порывом. Ведь, когда слишком молод - нет ни стабильности, ни материальной базы, ни той меры ответственности за семью, которая приходит с возрастом.
2.«Идите на уступки даже в самых принципиальных случаях»
Свадьба Тома Хэнкса, Риты Уилсон.
Томас был католиком, а Рита — гречанка по происхождению и православная по вероисповеданию. Чувства молодого Хэнкса к любимой были настолько велики, что он сменил католическую веру, чтобы в 1988 году сыграть со своей избранницей «большую греческую свадьбу» по всем православным традициям. «Ради Риты я пожертвовал своей верой. У нее греческие корни, она исповедует православную веру. А я был католиком и, прежде чем жениться, из уважения к новой семье перешел в ее веру»-, говорит актер, подчеркивая значимость женщины, ради которой готов был многим пожертвовать.
И что любопытно, вера для актера - не пустой звук. Вот уже более 30 лет Хэнкс является не только православным христианином, а и прихожанином и попечителем Собора Святой Софии Константинопольского Патриархата. «Когда я хожу в церковь — а я в неё хожу —, говорит актер,- я обдумываю одну тайну. Я задаю себе несколько вопросов: «Почему?», «Почему люди такие, какие они есть?», «Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми?» и «Почему хорошие вещи случаются с плохими людьми?».
3.«Поддерживайте друг друга»
За все годы супружеской жизни чего только не пережили вместе Том и Рита. При этом они всегда искренне поддерживали и переживали друг за друга. И когда в 1993 году актеру вручали его первый «Оскар» за фильм «Филадельфия», он со сцены благодарил за все именно свою Риту: «Я стою здесь только потому, что женщина, с которой я разделил свою жизнь, каждый день показывает мне, что такое любовь!». Рита поддержала супруга и, когда в 2013 году актеру поставили диагноз - сахарный диабет.
Том Хэнкс и Рита Уилсон.
А в 2015 году в их семейную идиллию действительно ворвалась беда. У Риты диагностировали рак груди. Ее не так напугал сам диагноз, как возможная реакция мужа на эту новость и то, как болезнь повлияет на их отношения. Но, опасения были напрасны: Томас окружил жену такой нежной заботой и поддержкой, которая еще сильнее сблизила их. Женщине сделали операцию по удалению двух молочных желез – двойную мастэктомию. Невероятная воля к жизни помогла 58-летней Рите выкарабкаться из лап смерти. И, разумеется, она безмерно благодарна своему мужу, который ее боготворит и крепко держит за руку, не давая упасть. В свою очередь актер заявляет: «Все, что я могу сделать, — это преклониться перед мужеством своей жены».
А по весне этого года Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Они, находясь в Австралии, решили сделать тест после того, как почувствовали недомогание, и результаты анализа оказались положительными. Они пережили страшную болезнь вместе и теперь здоровы.
4.«Радуйте друг друга приятными мелочами»
Том Хэнкс и Рита Уилсон.
Супруги всегда много путешествуют вместе, объездив почти весь мир. Рита старается не оставлять Хэнкса и тогда, когда тому приходится уезжать в другие города на съемки. Но, где бы они не были, всегда стараются делать маленькие приятные сюрпризы друг для друга.
«Просто наши чувства настолько сильны, что мне сложно дать определение Рите. Она для меня больше, чем жена, подруга, мать, любовница. Я не представляю без нее своей жизни. Я часто оставляю Рите около телефона или где-нибудь на кухне записочки с пожеланиями хорошего дня. А иногда печатаю послания на антикварных пишущих машинках, которые коллекционирую. А еще у меня есть привычка присылать Рите фотоотчет о своем дне. Фотографирую на мобильный телефон все вокруг, когда ее нет рядом со мной: что ем на ланч, с кем встретился, фото со съемочной площадки. Мне кажется, ей это нравится», — делится подробностями своей супружеской жизни мистер Хэнкс.
5.«Принимайте друг друга такими, какими вы есть»
Том Хэнкс и Рита Уилсон 32 года вместе.
Том Хэнкс и Рита Уилсон ценят все то приятное, что преподносит им жизнь и стойко вместе переживают все невзгоды и несчастья, которые делают их любовь крепче. Хэнкс всегда с благодарностью и трепетом говорит о своей жене: «Эта женщина любила меня худым, она любила меня толстым. Она любила меня лысым, она любила меня волосатым. Эта женщина, я знаю, любит меня. Поэтому я счастливчик». И практически всегда мистер Хэнкс подчеркивает, что жениться нужно только на правильной женщине.
P.S. Наследники Томаса Хэнкса
Звезда, говоря о своих детях, всегда отмечает, что старшие - росли в пору, когда он был еще никому не известным и бедным актером. Младшие появились на свет, когда он уже получил мировое признание, поэтому их детство кардинально отличалось от старших. Также говорит, что любит он их всех одинаково.
Том Хэнкс с дочерью./ Старший сын Тома Хэнкса - Колин.
Из четырех детей Хэнкса по отцовским стопам пошел лишь Колин - сын от первого брака. Он хотя и снимается в кино, но не слишком успешно. Несмотря на то, что парень внешне является копией отца, в серьезные проекты его не приглашают. Хэнкс-старший против «блата» в кинематографе, поэтому не продвигает его и старший сын разделяет его мнение. Дочь актера Элизабет ведет жизнь среднестатистической американки. У нее лингвистическое образование, она работает редактором в популярном журнале.
Том Хэнкс с сыновьями от второго брака Честером и Труманом.
Чет и Труман выросли в голливудском особняке, в богатстве и достатке. Они со звездными родителями объездили лучшие уголки планеты, им ни в чем не отказывали, что, впрочем, не лучшим образом сказалось на их характерах. Старший из сыновей - Честер, считающий себя белой вороной в своей образцовой семье, в юном возрасте попробовал себя в актерстве, но предпочел рэп-музыку. А в 16 лет юноша с буйным характером страдал от наркозависимости, что стало настоящим испытанием для его родителей. Он не редко оказывался в центре скандальных историй и неоднократно проходил реабилитацию от наркозависимости.
Родители поддержали сына время борьбы с зависимостью, а появление дочери Микайи в апреле 2016 года изменило его жизнь. Малышку родила Тиффани Майлз — темнокожая девушка Чета. Сейчас он кардинально изменился в лучшую сторону, что очень радует родителей. Молодой человек говорит, что очень любит их и благодарен за терпение и понимание.
Счастливы вместе. Том Хэнкс и Рита Уилсон с сыновями и дочерью.
В 2015 Том Хэнкс снялся в клипе своей жены.
Впрочем, как и многим семьям, пришлось нашим героям преодолевать и кризисы в отношениях. Как же без них... Близкие друзья пары так комментировали это так: «У них была черная полоса и они жили раздельно. Но Том и Рита не просто муж и жена. Они лучшие друзья. Потребуется очень серьезная причина, чтобы разбить эту пару». Именно про таких счастливчиков, наверное, и говорят: "Жили дружно и счастливо, и умерли в один день"....
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