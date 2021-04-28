Зачем на самом деле Сталин ввёл указ о защите социалистической собственности, и почему позже от него

Когда был принят «Закон о трёх колосках», и что предусматривал этот указ

«Закон о трёх колосках» был направлен на предотвращение массового хищения государственного и колхозного имущества./Фото: favor78.ru

Неудачный инструмент для борьбы с расхищениями, или как использовали на практике «Указ 7-8»

За хищение колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте вводился «расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества»./Фото: icdn.lenta.ru

Помогли ли «драконовские меры»

К июню 1933 года количество хищений на транспорте снизилось почти в четыре раза, резкое снижение было зафиксировано и в колхозах и кооперативах./Фото: cont.ws

Как проводилась массовая реабилитация лиц, ранее осуждённых по «Закону о трёх колосках», и когда был отменен зловещий указ

Всего было проверено более 115 тысяч дел, и более чем в 91 тысяче случаев применение закона от 7 августа 1932 года признано неправильным./Фото: porosenka.net