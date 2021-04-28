Зачем на самом деле Сталин ввёл указ о защите социалистической собственности, и почему позже от него

Постановление Центрального исполкома и Совнаркома Советского Союза, известное под названием «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной (социалистической) собственности» и принятое 7/08 1932-го (откуда, собственно, и негласное название – «Указ 7-8»), чаще всего трактуется как яркое проявление репрессивной сталинской политики в отношении села. Однако, до сегодня не утихают споры относительного того, был ли этот законодательный акт своеобразным карающим мечом на крестьянские головы или же для его принятия имелись объективные рациональные основания.
Когда был принят «Закон о трёх колосках», и что предусматривал этот указ
«Закон о трёх колосках» был направлен на предотвращение массового хищения государственного и колхозного имущества./Фото: favor78.ru
Толчком к разработке «Указа 7-8» послужило заявление главы государства Иосифа Сталина о том, что в стране сложилась ситуация, когда хищения соцсобственности различными антиобщественными элементами достигли катастрофических масштабов, а законодательство крайне мягкое по отношению к уголовникам. Если умышленное убийство каралось не более чем десятью годами заключения, то наказание за кражу было чуть ли не символическим. Отсюда вытекало, что граждане, уличённые в расхищении колхозного и кооперативного имущества в особо крупных размерах, представали перед судом как обычные воры и получали от силы пару лет тюрьмы, из которых отсиживали всего несколько месяцев.
Стране нужен был действенный инструмент для борьбы с этой категорией преступников, каковым и стал пресловутый «Указ семь-восемь», он же «Закон о трёх (в ином варианте – пяти) колосках». Законопроект предусматривал жесточайшие меры по отношению к злостным расхитителям. Посягнувшим на колхозное и кооперативное имущество, а также на грузы на государственном транспорте (как железнодорожном, так и водном) грозил расстрел, плюс полная конфискация имущества. Наличие смягчающих обстоятельств позволяло заменить высшую меру сроком свыше десяти лет. Особенностью закона было примечание, что попавшие под его действие нарушители лишаются права на амнистию.
Неудачный инструмент для борьбы с расхищениями, или как использовали на практике «Указ 7-8»
За хищение колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте вводился «расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества»./Фото: icdn.lenta.ru
К сожалению, под карающую длань Постановления от 7 августа попадали не только ярые расхитители. Виной этому – «перегибы на местах», которые случались благодаря излишней ретивости некоторых слуг закона. Приговоры с весьма серьёзными мерами социальной защиты зачастую выносились за ничтожно мелкие нарушения. Вот несколько примеров вопиющей судебной несправедливости. Целая семья получила строгий приговор за ловлю рыбы в реке, протекавшей по территории колхоза. Лишение свободы – за горстку зерна, которую съел колхозник, оголодавший и истощённый до такой степени, что не мог трудиться. Работник, оставивший под открытым небом часть сельхозинвентаря после ремонта, получил 10 лет тюрьмы. При этом законники не удосужились даже установить, действительно ли инвентарь получил повреждения.
Пожилой священник, наводя порядок на колокольне своего храма, обнаружил там 2 мешка кукурузы. Будучи законопослушным гражданином, он тут же известил о находке сельсовет. Проверяющие нашли ещё и мешок пшеницы, после чего не стали утруждать себя расследованием и отправили батюшку за решётку на 10 лет. Случались также эпизоды, которые можно было бы назвать анекдотическими. Так, серьёзный срок схлопотал парень, устроивший в овине весёлые забавы с девчатами. Молодому человеку инкриминировали причинение беспокойства колхозному поросёнку, то есть покушение на колхозную собственность.
По статистическим данным, пик действия «Закона о трёх колосках» пришёлся на первую половину 1933 года. За этот период в СССР по нему было осуждено около 70 тысяч человек.
Помогли ли «драконовские меры»
К июню 1933 года количество хищений на транспорте снизилось почти в четыре раза, резкое снижение было зафиксировано и в колхозах и кооперативах./Фото: cont.ws
Следует отдать должное – Закон от 07.08.1938 возымел должное действие. Органы юстиции отмечали, что менее чем за год количество крупных хищений в колхозах, кооперативах и на транспорте снизилось почти в 4 раза. Перед правоохранителями предстало огромное количество матерых расхитителей. Среди громких дел, раскрытых работниками ОГПУ, – преступления в системе Ростпромхлебокомбината. Ростовским злоумышленникам сыграли на руку отсутствие чёткого учёта и контроля, а также пустившая глубокие корни семейственность на предприятиях. Широкую криминальную сеть (более 60 человек) выявили в Таганрогском отделении Союзтранса. Добычей этой преступной организация становились грузы, перевозимые из порта.
Однако в целом результаты введения «Указа семь-восемь» нельзя было назвать корректными, о чем заявлял тогдашний Прокурор СССР Андрей Вышинский. В обращении к руководству государства Андрей Януарьевич настаивал на необходимости пересмотра уголовных дел в отношении лиц, осуждённых по вышеупомянутому закону. По мнению Вышинского, практика «стрижки под одну гребёнку» присвоивших несколько колосков крестьян и проворачивающих масштабные схемы хищения дельцов нивелировала эти категории злоумышленников и в конечном итоге отвлекала от борьбы с реально опасными для страны преступниками.
Как проводилась массовая реабилитация лиц, ранее осуждённых по «Закону о трёх колосках», и когда был отменен зловещий указ
Всего было проверено более 115 тысяч дел, и более чем в 91 тысяче случаев применение закона от 7 августа 1932 года признано неправильным./Фото: porosenka.net
Со временем стало очевидным, что политика судебных органов нуждается в пересмотре – в сторону более чётко направленного удара по классовому врагу. На основании этого в январе 1936-го было разработано постановление, предписывающее правоохранительным и исполнительным органам заняться проверкой правильности употребления «Закона о трёх колосках». Через полгода Андрей Вышинский рапортовал, что масштабная работа по пересмотру уголовных дел завершена. После проверки более 115 тысяч судебных разбирательств было реабилитировано свыше 90 тысяч заключённых.
Кроме того, на применение Постановления от 7.08 были введены ограничения: отныне он распространялся исключительно на крупномасштабные хищения. Как результат – уменьшение количества лиц, содержавшихся в исправительно-трудовых лагерях, и снижение процента смертных приговоров. С помощью таких мер советской власти пришлось налаживать использование закона, изначальной целью которого была забота о сохранении социалистической собственности, а в 1947-м и вовсе отменить его.
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