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Нестандартное применение соды для чистоты и свежести

Пищевая сода может быть использована далеко не только в кулинарии. Это крайне многосторонний компонент, который позволяет держать практически весь дом в чистоте. Оцените 20 полезных секретов с содой в статье ниже!
После ополаскивания уксусом, почистите посудомоечную машину внутри с содой — и все неприятные запахи и следы исчезнут
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Сода, смешанная с уксусом и жидкостью для мытья посуды, способна очистить духовку без проблем
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Рассыпьте пищевую соду по поверхности дивана или матраса, оставьте на полчаса/час, а затем пропылесосьте, и все неприятные запахи уйдут
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Самый популярный и эффективный способ применения соды в быту — очистка унитаза. Не забудьте также добавить уксус
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Сода поможет справиться даже с сорняками на участке
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Из соды можно сделать самодельный пластилин, совершенно гипоаллергенный для детей

Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Ванночка с 1 ч. л. соды в течение 10 минут отлично отбелит ногти
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Грязная раковина станет вновь чистой и блестящей, благодаря чистке с содой
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Сода с эфирным маслом — прекрасный натуральный ароматизатор помещения
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Сода также прекрасно удаляет липкие пятна
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Простой способ отмыть пригоревший противень — оставить его в растворе соды

Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Сода также чудесно справляется с разного рода пятнами на одежде
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
С помощью пасты из воды и соды + старой зубной щётки можно почистить душ
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Не получается вернуть подоконнику и окнам белизну?

Почистите их с содой
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Сода может быть добавлена как компонент домашней, натуральной зубной пасты

Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Замачивание в растворе с содой и дальнейшая стирка поможет вернуть свежесть полотенцам

Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Маска на основе соды очистит кожу лица
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Замочите кусок тряпки в воде с парой ложек соды и протрите ею холодный утюг. Затем удалите остатки чистой тряпкой
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Удивительно, но на основе соды можно сделать самодельные малярные краски для мебели
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести
Неприятный запах из унитаза успешно «убивается» несколькими ложками соды
Нестандартное применение соды для чистоты и свежести

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