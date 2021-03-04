Нестандартное применение соды для чистоты и свежести

Пищевая сода может быть использована далеко не только в кулинарии. Это крайне многосторонний компонент, который позволяет держать практически весь дом в чистоте. Оцените 20 полезных секретов с содой в статье ниже!

После ополаскивания уксусом, почистите посудомоечную машину внутри с содой — и все неприятные запахи и следы исчезнут



Сода, смешанная с уксусом и жидкостью для мытья посуды, способна очистить духовку без проблем



Рассыпьте пищевую соду по поверхности дивана или матраса, оставьте на полчаса/час, а затем пропылесосьте, и все неприятные запахи уйдут



Самый популярный и эффективный способ применения соды в быту — очистка унитаза. Не забудьте также добавить уксус



Сода поможет справиться даже с сорняками на участке



Из соды можно сделать самодельный пластилин, совершенно гипоаллергенный для детей





Ванночка с 1 ч. л. соды в течение 10 минут отлично отбелит ногти



Грязная раковина станет вновь чистой и блестящей, благодаря чистке с содой



Сода с эфирным маслом — прекрасный натуральный ароматизатор помещения



Сода также прекрасно удаляет липкие пятна



Простой способ отмыть пригоревший противень — оставить его в растворе соды





Сода также чудесно справляется с разного рода пятнами на одежде



С помощью пасты из воды и соды + старой зубной щётки можно почистить душ



Не получается вернуть подоконнику и окнам белизну?

Почистите их с содойСода может быть добавлена как компонент домашней, натуральной зубной пастыЗамачивание в растворе с содой и дальнейшая стирка поможет вернуть свежесть полотенцамМаска на основе соды очистит кожу лицаЗамочите кусок тряпки в воде с парой ложек соды и протрите ею холодный утюг. Затем удалите остатки чистой тряпкойУдивительно, но на основе соды можно сделать самодельные малярные краски для мебелиНеприятный запах из унитаза успешно «убивается» несколькими ложками соды