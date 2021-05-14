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Что нельзя фотографировать в разных странах

В отпуске легко переступить закон, особенно если это неочевидный запрет чужой страны. Сорванный с дерева банан, к примеру, будет вам стоить в Таиланде серьезного штрафа, а фотография королевского кортежа вполне может обернуться депортацией. Съемка, даже туристическая, запрещена во многих странах — сохраните себе эту памятку, которая вполне может спасти вам весь отпуск.

Что нельзя фотографировать в разных странах

Япония


Напрямую вежливые японцы практически ничего снимать не запрещают. Зато очень рекомендуют — и к этим рекомендациям стоит отнестись внимательно, иначе неприятности вполне возможны. Не фотографируйте кладбища и уединенные алтари японских верований. В некоторых храмах нельзя снимать даже статуи Будды, но об этом обычно предупреждают заранее.

Что нельзя фотографировать в разных странах

Бельгия и Амстердам


В Бельгии туристы хотят сфотографироваться со статуей Писающего мальчика, в Амстердаме предсказуемо достают камеру у квартала Красных фонарей. Между тем, законодательно эти достопримечательности снимать запрещено, можно схлопотать немалый штраф.

Что нельзя фотографировать в разных странах

США


В Америке законы разнятся от штата к штату и туристу уследить за всеми правилами практически невозможно. Тем не менее, ни в одном из штатов нельзя снимать тоннели, мосты и автострады — депортация за это нарушение вполне реальна.


Что нельзя фотографировать в разных странах

Северная Корея


Туристическая съемка в Северной Корее теоретически возможна — на практике фотографировать можно только под присмотром гида. Фотографу предстоит нелегкий выбор между одной статуей и другой: снимать воспрещается даже людей.

Что нельзя фотографировать в разных странах

Восточные страны


Снимать женщин строго запрещено, могут и полиции не дождаться. На территории ОАЭ фотографировать нельзя дома (скорее дворцы) богатых шейхов, причем это «нельзя» закреплено законом.

Что нельзя фотографировать в разных странах

Греция


В греческих музеях фотографировать не запрещают, пока речь не идет о селфи на фоне экспонатов. За фотографию военнослужащих Греции можно вообще в тюрьму угодить.

Что нельзя фотографировать в разных странах

Англия


Снимайте хоть всю Британию, главное штатив не используйте. По закону, фотографировать с рук может любой путешественник, штатив же по мнению правильных британцев нужен только тем, кто занимается профессиональной съемкой, то есть зарабатывает на этом деньги. Логика проста: заработал — плати налог.

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Что нельзя фотографировать в разных странах

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