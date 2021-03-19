Полезные идеи для создания гардеробной в маленькой спальне

Для многих людей гардеробная — важная и неотъемлемая часть дома, без которой не так комфортно и удобно. Однако в квартирах с ограниченным пространством всегда остро встает вопрос, где разместить большое количество одежды и не стоит ли ограничиться исключительно шкафом.

Мы предлагаем убедиться в том, что не нужно отказывать себе в удовольствии организации гардеробной в любом доме. Подборка красивых и необычных идей поможет воплотить в жизнь любые мечты.

1. Полускрытая зона

Гардеробную можно разместить в небольшой полускрытой зоне.

Если в комнате есть небольшая ниша, которую неудобно использовать для рабочего места или кровати, там вполне выгодно разместится гардеробная. Она не будет полностью скрыта, но и не будет занимать основное пространство комнаты, тем самым визуально выравнивая ее периметр. В такой гардеробной очень удобно хранить все нужные вещи, а примерки можно устраивать и в основной комнате, где не лишним будет поместить большое зеркало. Сделать это можно прямо напротив гардеробной.

2. Открытая гардеробная

Маленькая, но вместительная гардеробная, расположенная в небольшой нише неправильной формы.

Современные интерьеры допускают всяческие вольности. Например, делать гардеробную скрытой совсем не обязательно, ее вполне можно вписать в общую стилистику окружающей обстановки.

Большой шкаф до потолка с открытыми полками, уютной подсветкой и гармонично вписанным декором станет отличным дополнением любой современной комнаты, особенно квартиры-студии.

Полезная информация: В комнате с открытой планировкой или квартире-студии подобная гардеробная может сыграть роль перегородки для зонирования пространства.

3. Большая открытая гардеробная

Еще одни оригинальный пример открытой гардеробной.

Открытая гардеробная не обязательно должна размещаться в шкафу. Ее вполне можно сделать более воздушной и непринужденной. В этом варианте полки контрастного цвета размещаются прямо на стене. Доступ ко всем вещам свободный, удобный. Сама гардеробная размещается в небольшой нише, которая может образовываться в комнатах с нестандартной планировкой.

4. Гардеробная, занимающая минимум пространства

Отличная идея для маленьких комнат, в которых очень хочется разместить гардеробную.

Такую идею точно можно воплотить в жизнь в любой комнате, даже очень маленькой. Она занимает даже меньше места, чем если бы в помещении поставили привычный большой шкаф. А еще такая задумка отставляет больше «воздуха в пространстве», не перегружая его и не загромождая массивной мебелью и лишними перегородками.

Еще одна небольшая гардеробная, расположенная в нише и прикрытая шторами.

Все что нужно: разместить полочки и раздвижные системы прямо на стене, а затем под потолком закрепить алюминиевую трубу и на нее повесить шторы. В любой нужный момент шторы можно полностью раздвинуть и гардеробная будет как на ладони, а потом снова скрыть от посторонних глаз.

5. Работа зеркал

Зеркала отлично справляются с визуальным расширением пространства.

Чтобы не скрадывать свободное пространство и не делать комнату намного меньше, гардеробную можно разместить в небольшой нише, которую потом закрыть сплошными зеркалами. С помощью такого простого, но действенного приема очень удобно делить пространство, которое визуально даже становится больше, а не меньше. Главное чтобы двери гардеробной были полностью представлены зеркалами без рисунков и дополнений, а их обрамление не сильно контрастировало с оформлением стены.

6. Угловая гардеробная

Нестандартное решение, которое не только не ограничивает комнату, но и делает ее интереснее.

Отличное стильное и оригинальное решение, которое подойдет тем, кто не боится экспериментировать. Гардеробная размещается в углу, а под определенным скосом располагаются створки, которые ее закрывают. Благодаря такому решению комната приобретает совершенно новые эксклюзивные очертания, а гардеробная получается достаточно вместительной.

7. Интересное решение

Полускрытая гардеробная, которая становится интересным дополнением интерьера.

В качестве загородки для гардеробной, расположенной в нише, может выступать даже раздвижная дверь с неполными вставками дерева. Полупрозрачная загородка не позволяет рассмотреть содержимое гардеробной, но в то же время делает пространство более свободным и открытым.