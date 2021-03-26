Единственный 4-цилиндровый мотоцикл Вермахта: почему ему было суждено стать настоящей легендой

Когда речь заходит о мотоциклах времен Второй мировой войны, то в первую очередь вспоминают «классических» немецких мотоциклистов на моделях марки BMW. Однако в действительности лучшим мотоциклом вермахта было творение, созданное отнюдь не хорошо знакомыми всем «баварцами». Более того, данное двухколесное транспортное средство было единственным 4-цилиндровым видом описываемого транспорта на службе армии нацистов.
Самый массовый мотоцикл вермахта. /Фото: reibert.info.
Когда-то в Германии была машиностроительная компания Zundapp, которая еще в середине XX века была известна и популярна не менее, чем пресловутая BMW. Основана Zundapp была в 1917 году. Уже после войны у предприятия в Нюрнберге начались финансовые сложности. Сначала завод перенесли в Мюнхен, а уже к 1984 году компания и вовсе обанкротилась. Тогда же ее выкупили власти КНР за 16 млн западногерманских марок. Сохранившиеся сборочные линии были демонтированы и вывезены в китайский город Тяньцзинь. Там их собрали обратно, основав новую компанию Tianjin Motorcycle Co. На протяжении всей своей истории оригинальная Zundapp работала по принципу «дешево и сердито». Наибольших успехов предприятие достигло к 1933 году, создав два солидных двигателя с индексами К-600 и К-800.
Мотоциклы были очень нужны. /Фото: smolbattle.ru.
Оба мотора были достаточно мощными оппозитными агрегатами с 4 цилиндрами. Работали вкупе с заводской 4-ступенчатой коробкой передач. Пиковая мощность установки К-800 достигала 22 лошадиные силы. Что для мотоциклетных двигателей первой половины прошлого века было серьезнейшим достижением. При этом агрегаты серии «К» были простыми в обслуживании, надежными и дешевыми. Было лишь делом времени выяснить, когда мотоциклы и двигатели Zundapp приглянутся вермахту. И эту случилось на кануне Второй мировой войны в 1937 году.
Простой, дешевый и эффективный. /Фото: polzam.ru.
Для своих нужд вермахт стал закупать мотоциклы Zundapp К-800, которые получили к своему индексу букву «W». Рассматривая внешний вид этого транспортного средства становится понятно, что инженеры старались сделать его максимально простым, но при этом и достаточно надежным. Гражданский вариант не слишком блистал «интересными излишками», а армейская модель и вовсе лишилась немногочисленных благ. Мотоцикл получился суровым во всех отношениях, однако с поставленными задачами справлялся на раз-два, что собственно и требовалось командованию.
Сегодня такие мотоциклы уже не делают. /Фото: m.fishki.net.
По итогу Zundapp К-800 стал самым массовым мотоциклом вермахта. В ходе войны их охотно брали в качестве трофеев. А уже после окончания Великой Отечественной войны, немало таких мотоциклов было вывезено в СССР в качестве репараций за нанесенный ущерб. За все время в Германии было произведено более 7.5 тысяч Zundapp К-800 W. Единственным слабым местом немецкого шедевра было то, что его силовая установка достаточно легко заливала свечи.
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