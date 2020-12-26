Предметы, которые нельзя чистить уксусом, чтобы не испортить поверхности

Уксус полезен не только в кулинарии, но и в быту.

Что не надо чистить уксусом?

За мраморной столешницей нужен деликатный уход / Фото: specdispetcher.ru

Уксус может разрушить структуру камня / Фото: jimmyssliceventuracrafteats.com

Использовать уксус с яйцом можно только для варки яйца-пашот / Фото: blog.filtersnap.com

Нельзя заливать уксус внутрь утюга / Фото: homeasking.com

Мыть паркет лучше всего специальными средствами / Фото: kitchenremont.ru

Пятна от травы - одни из самых трудновыводимых загрязнений / Фото: freelancehack.ru

Что можно чистить уксусом?

С уксусом можно забыть о разводах на окнах / Фото: kakpravilno.info

Уксус смешается с водой и поможет удалить загрязнения / Фото: ghard.ru

Уксус выполаскивает остатки порошка, и полотенца вновь станут мягкими / Фото: planktons.ru

Продукт удалит пятна с ковра и нейтрализует запах мочи / Фото: skuke.net

Фрукты и овощи из супермаркета нужно очищать от пестицидов / Фото: sovet.boltai.com

Протрите наклейку уксусом, и она отойдет / Фото: severdv.ru