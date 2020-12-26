Предметы, которые нельзя чистить уксусом, чтобы не испортить поверхности

Уксус полезен не только в кулинарии, но и в быту.
Уксус - универсальное бытовое средство. Им можно отчистить пятна, избавиться от неприятных ароматов, продезинфицировать предметы и прочистить сливы. Однако не на всех материалах уксус действует безопасно и эффективно. Мы подскажем, в каких случаях можно пользоваться продуктом, а в каких - нет.
Что не надо чистить уксусом?
1. Столешницы из мрамора и гранита
За мраморной столешницей нужен деликатный уход / Фото: specdispetcher.ru
Для изделий из гранита и мрамора требуется специальный уход. Уксусная кислота способна испортить поверхность облицовочного материала, поэтому лучше всего использовать моющее средство для посуды без абразивов и теплую воду.
2. Полы из камня
Уксус может разрушить структуру камня / Фото: jimmyssliceventuracrafteats.com
Каменное напольное покрытие может не устоять перед уксусной кислотой. Оптимальный вариант - специальное мыло для изделий из камня или обычная жидкость для мытья посуды.
3. Разбитое яйцо
Использовать уксус с яйцом можно только для варки яйца-пашот / Фото: blog.filtersnap.com
Если ненароком разбили яйцо, и оно предательски растеклось по всему полу, не спешите хвататься за уксус. Из-за кислот в составе продукта белок может свернуться. В результате образуется жидкое месиво, которое стереть еще сложнее. Но есть у такой реакции и плюс - уксус добавляют в воду, чтобы сварить яйцо-пашот.
4. Утюг
Нельзя заливать уксус внутрь утюга / Фото: homeasking.com
Ни в коем случае не заливайте уксус в отсек для воды, дабы почистить утюг. Чтобы предотвратить забивание паровых отверстий, после каждого использования устройства для глажки сливайте воду и очищайте утюг согласно рекомендациям изготовителя.
5. Паркет
Мыть паркет лучше всего специальными средствами / Фото: kitchenremont.ru
Не стоит натирать уксусом паркет из твердых сортов древесины (тиса, дуба, клена). В крайнем случае разведите полстакана продукта на 4 л воды и протестируйте раствор на небольшом участке. Чтобы не рисковать, для очищения паркета воспользуйтесь бытовой химией.
6. Трудновыводимые пятна
Пятна от травы - одни из самых трудновыводимых загрязнений / Фото: freelancehack.ru
Въевшиеся пятна вроде чернильных клякс, мороженого, следов травы или крови уксусу не под силу. Красящие вещества быстро впитываются в волокна материала, поэтому потребуется серьезный пятновыводитель. После обработки загрязненных участков постирайте грязную одежду в порошке с энзимами.
Что можно чистить уксусом?
1. Окна
С уксусом можно забыть о разводах на окнах / Фото: kakpravilno.info
Уксус поможет удалить загрязнения с окон без разводов. Для этого понадобится смешать 1 л воды и ½ ст.л. продукта (6-9%). Налейте раствор в емкость с пульверизатором и используйте, как обычное моющее средство для окон. В завершение натрите изделия сухой тряпочкой, не смывая уксусную жидкость.
2. Посудомойка
Уксус смешается с водой и поможет удалить загрязнения / Фото: ghard.ru
Уксус растворит даже застарелый жир и грязь, а также избавит от известкового налета. Наполните большую емкость из стекла двумя стаканами продукта. Расположите миску на верхней решетке посудомоечной машины и включите стандартную программу. Моющее средство добавлять не нужно, как и использовать сушку. Уксусно-водное сочетание удалит загрязнения даже из труднодоступных мест.
3. Полотенца
Уксус выполаскивает остатки порошка, и полотенца вновь станут мягкими / Фото: planktons.ru
Чтобы махровые полотенца всегда оставались мягкими, периодически стирайте изделия с уксусом. Сложите полотенца в машинку, а в емкость для порошка залейте половину стакана белого продукта. Стиральное средство добавлять не надо. Уксус вымоет остатки невыполасканного порошка и кондиционера, возвращая махровым полотенцам былую мягкость. Лайфхак можно использовать и с изделиями, которые уже стали жесткими.
4. Ковровые покрытия
Продукт удалит пятна с ковра и нейтрализует запах мочи / Фото: skuke.net
Если случайно пролили вино на ковер, смешайте 1 ст.л. жидкого мыла, 1 ст.л. белого уксуса и 2 стакана теплой воды. Окуните в раствор губку и обработайте ею пятно. Время от времени промакивайте загрязнение сухой салфеткой, а затем еще раз нанесите очищающее средство. Повторяйте процедуру до тех пор, пока полностью не удалите пятно.
Другая распространенная проблема - запах мочи на ковре. Уксус поможет оттереть загрязнение и нейтрализовать специфический аромат. Разведите четверть стакана продукта в 1 л теплой воды. Обработайте полученным раствором загрязнение и оставьте на 2-3 минуты до полного впитывания жидкости. Промокните участок сухой салфеткой. Если необходимо, проведите манипуляции пару раз.
5. Покупки из супермаркета
Фрукты и овощи из супермаркета нужно очищать от пестицидов / Фото: sovet.boltai.com
В уксусном растворе можно промыть покупные овощи и фрукты, чтобы продезинфицировать их и смыть остатки пестицидов. Соедините уксус с водой в пропорции 1:3 и перелейте жидкость в емкость с пульверизатором. Сбрызните покупки, а затем вымойте под проточной водой.
6. Липкие следы
Протрите наклейку уксусом, и она отойдет / Фото: severdv.ru
Если после наклейки, скотча, этикетки и т.д. остался липкий след, его легко удалит уксус. Налейте продукт на ватный диск и обработайте поверхность с клейким веществом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии